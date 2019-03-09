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PELİN KAYA
09 Mart 2019, Cumartesi PELİN KAYA

Botoks yüzden mideye indi

Şu sıralar dost meclislerinin, en sıkı muhabbetlerin baş konusu; mide botoksu. Adı üstünde; yüze yapılan botoks, çok kolay bir işlemle mideye yapılıyor. Midenin gerekli bölgelerine botoks enjekte edilerek midenin daha geç boşalması sağlanıyor. Bu da yaptıran kişiye daha uzun süre tokluk hissi yaşattığı için iştah kontrol ediliyor ve diyet programı daha rahat uygulanıyor. İşlemi bu hafta içinde yaptıran üç arkadaşım oldu. Sabah evden arkadaşlarla kahvaltıya diye çıkıp mide botoksu olmaya gidiyorlar.
İşlem acısız ve kolay olduğu için aynı gün evinize, hatta işlem sonrası gitmeniz gereken bir davet varsa ona bile gidebiliyorsunuz. süresi üç ay. Çok kilolu olanlar için değil de, en fazla 10 kilosu olanlar için düşünülecek bir alternatif.

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