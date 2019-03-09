PELİN KAYA

Konserlerinde şıklıklarına önem veren sayılı erkek ünlümüz var. Bu konuda kimse Tarkan'ın ve Kenan Doğulu'nun eline su dökemiyor. Genelde en özen gösterdikleri parça, ceketleri. Doğulu'nun Volkswagen Arena'daki konserinde kural değişmedi. Takipçilerimden 'Bu ceketler hangi markaya ait?' diye çok sayıda mesaj alınca araştırdım. Moda direktörlüğünü Merve Kırşan'ın yaptığı, performansta çok beğenilen ceketlerin işleme ve boncuk tasarımları Tuba Albustanoğlu tarafından gerçekleştirilip Derimod tarafından üretilmiş.