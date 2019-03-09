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PELİN KAYA
09 Mart 2019, Cumartesi PELİN KAYA

Sahnede bir Kenan Doğulu klasiği

Konserlerinde şıklıklarına önem veren sayılı erkek ünlümüz var. Bu konuda kimse Tarkan'ın ve 'nun eline su dökemiyor. Genelde en özen gösterdikleri parça, ceketleri. Doğulu'nun Volkswagen Arena'daki konserinde kural değişmedi. Takipçilerimden 'Bu ceketler hangi markaya ait?' diye çok sayıda mesaj alınca araştırdım. Moda direktörlüğünü Merve Kırşan'ın yaptığı, performansta çok beğenilen ceketlerin işleme ve boncuk tasarımları Tuba Albustanoğlu tarafından gerçekleştirilip Derimod tarafından üretilmiş.

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