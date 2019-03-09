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PELİN KAYA
09 Mart 2019, Cumartesi PELİN KAYA

Güldüren tasarımlar

Dikkat çekmek, konuşulmak, popüler olmak adına lüks markaların sabrımızı zorlamasına iyice alıştık. Eskiden şaşırdığımız tuhaf tasarımlara artık gülüyoruz, hatta dalga geçiyoruz. Şu sıralar bu konuda ve , sosyal medyada en tartışılan markaların başında geliyor. Gucci'nin eski ve kirli görünümlü spor ayakkabı üzerine adeta kolye geçirdiği tasarımını görünce önce 'Şaka olmalı' diyoruz, 9 bin TL'lik etiketini görünce bir anda kendimize geliyoruz.
'Modanın kurbanıyım' demenin en ideal yolu, bu ayakkabılardan bir çift edinmek; benden söylemesi...
Bir diğer çok konuşulan tasarımsa Jacquemus markasının minyatür Le Chiquito model çantaları. Çanta boyutlarıyla oynamayı seven bir marka olduğu biliniyor; ya boyunuz kadar kocaman ya da böyle minicik çanta modelleriyle konuşuluyor. Bu sene de işi iyice minyatürleştirmiş.
Sanmayın etiketi de boyutu kadar; tam 522 dolar.

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