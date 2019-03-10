PELİN KAYA

Yıllardır esinlenme, kopyalama haberi yaparım ama böylesini ilk kez görüyorum. O kadar sıra dışı bir durum ki, Özgür Masur sosyal medya hesabında kendini ifade etme gereği duydu. İyi ki ifade etti çünkü gereksiz ithamların önünü şimdiden kesmiş oldu. Olay şu: Masur, Nisan'da gerçekleşecek olan couture defilesi için aylardır çalışıyor. Ancak hafta içi Paris Moda Haftası'nda Alexander McQueen defilesini görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Çünkü McQueen tasarımlarından biri, dört ay önce bitirdiği ve ilk kez Nisan'daki defilesinde görücüye çıkaçak elbisenin neredeyse aynısı. Bir takipçimin yazdığı gibi; hayal edilen her şey farklı yerlerde olasılık gösterirmiş.