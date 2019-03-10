PELİN KAYA

Hatırlarsanız Serenay Sarıkaya'nın bir ödül gecesinde giydiği Miu Miu markasına ait kıyafeti epey olay olmuştu. Çünkü bir ödül gecesi için son derece ters köşe bir seçimdi. Ama cesaretinden dolayı da takdir toplamıştı. Üstünden zaman geçti ve aynı kombin bir anda dünyanın en tanınmış influencer'larından olan Caroline Daur'un üzerinde görüldü. Tabii bana da anında sosyal medyada "Hangi kombin daha başarılı?" diye sormak düştü. Gelen yorumlardan gördüğüm kadarıyla Türk bayraklarını astık ve Serenay'ı bir yabancıya yedirmedik. Ezici bir üstünlükle yarışı Serenay kazanmış olsa da, benim şahsi fikrim Caroline'in daha iyi olduğu yönünde. Özellikle kemerin olmaması ve aksesuar seçimi daha başarılı. Hatta bolero giymesi bile hoşuma gitti. Ve ertesi gün Miu Miu giyen bir ünlümüz daha çıktı ortaya. Ege Kökenli, aynı kombinle Instyle dergisine çekim yapmış. Kim giyerse giysin; belli ki bu yarışın kazananı hiç değişmeyecek.