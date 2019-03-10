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PELİN KAYA
10 Mart 2019, Pazar PELİN KAYA

Rosie’nın elbisesinın aynısı olsun!

Haftanın en ilginç karşılaştırmasını Emel Yıldırım sayesinde yaşadık. Katıldığı bir davette giydiği elbiseyi görünce aklıma anında Rosie Huntington- Whiteley geldi. Daha geçtiğimiz haftalarda Oscar Ödül Töreni'ni ve partilerini didik didik etmiştik ve en beğenilenlerin başında da Rosie vardı. Üstündeki Versace imzalı elbisesiyle öyle kusursuz bir şıklık ve güzellik içindeydi ki, Oscar'ın unutulmazları arasındaydı. Emel Yıldırım'ın üstündeki elbise de sanki 'Bana Rosie'nin elbisesinin aynısını dikin' dercesine onunkiyle bire bir aynı modele sahip. Tek ve en önemli fark; özenli bir dikim ve kaliteli bir kumaşın olmaması.

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