PELİN KAYA

1992 yılından beri moda dünyasına genç yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları yarışması bu yıl da kariyerini moda tasarımında sürdürmek isteyenleri sektörle buluşturdu. Kariyerinin henüz başındaki genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırmayı hedefleyen, bu güçlü endüstrinin sürdürülebilir olmasına önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının 29. final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.



Yarışmada 'Hackin the Socialism' isimli koleksiyonuyla Asena Saban birinciliği elde ederken, 'Vinegar Valentines' koleksiyonu ile Yiğit Kemal Aydemir ikinci ve 'Revival' isimli koleksiyon ile Sahra Zeybekoğlu üçüncü oldu. Hepsine kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dilerim.







GELİNLİKLERİ ŞAŞIRTTI PERÇEMİ EĞLENDİRDİ

Onlarca nişanlılıktan sonra Paris Hilton sonunda aradığı aşkı buldu ve geçtiğimiz günlerde yazar ve yatırımcı Carter Reum ile dünya evine girdi. Oscar De La Renta'dan yaptığı gelinlik seçimiyle de hepimizi ters köşeye yatırdı. Böyle diyorum zira gelinlikleri Paris'in bilindik demode stilinden beklenmeyecek kadar farklı ve klastı. 2015'te evlenen kardeşi Nicki Hilton'ın Valentino gelinliğine benzer Oscar de la Renta imzalı ilk gelinliği ile şahane görünüyordu. Düğünde toplamda dört gelinlik giydi. Onların da markaları Pamela Rolland, Galia Lahav ve Oscar De La Renta idi. Düğün sonrasındaki partide ise pembe gelinliğiyle gerçek bir Paris Hilton gördük ve içimiz rahatladı. Gelinlikleri kadar dikkat çeken bir diğer unsur ise dev perçemli, bana fenalık getiren saç modeliydi. O perçeme kaç kutu sprey sıkıldıysa gece boyu yerinden bir milim bile oynamadı. Hatta bir ara yapıştırma olduğunu bile düşündüm... Perçem demişken Paris'ten sonra aynı günlerde birkaç perçem vakası daha görüldü. Bir ödül gecesindeki Kristen Stewart, perçemiyle tarzının önüne geçmeyi başardı. Ardından Nicole Kidman, her taraftan çıkan şekilsiz perçemleriyle beni hayretlere düşürdü. Buradan yetkililere sesleniyorum! Perçem derhal yasaklansın!



MODA DÜNYASI ŞUBAT AYINA KİLİTLENDİ

Geçen hafta Bottega Veneta'nın tasarımcısı Daniel Lee ile yollarını ayırması moda dünyasını şoke etmişti. Acaba yerine kim gelecek sorusunun cevabını çok beklemedik. Lee'den boşalan koltuğa markanın Hazır Giyim Tasarım Direktörü Matthieu Blazy oturdu. Blazy, Bottega Veneta için ilk koleksiyonunu Şubat 2022'de sunacak. Markanın iç bünyesinden bir isim olduğu için beklentiler çizginin aynı şekilde devam edeceği yönünde. Zaten tarz olarak Daniel Lee ile de benzeştiği söyleniyor.







Peki kim bu Matthieu Blazy... Blazy 1984 yılında Paris'te doğmuş. Moda kariyerine Raf Simons'ta erkek giyim tasarımcısı olarak başlamış. Sonrasında Maison Martin Margiela'ya katılarak 'Artisanal' serisini ve 'Kadınlar' hazır giyim defilesini tasarladı. 2014'te Céline'de Phoebe Philo'nun yanında kıdemli tasarımcı pozisyonundaydı. 2016-2019 yıllarında da Calvin Klein'da Raf Simons ile tekrar çalışmaya başladı. 2020'de ise Bottega Veneta'ya hazır giyim tasarım direktörü olarak başlamıştı. Şimdi heyecanla 2022'nin şubat ayı bekleniyor. Bakalım Matthieu Blazy ilk sınavında sınıfı geçmeyi başarabilecek mi ?



ÖZEL DAVETİN SÜRPRİZ KONUĞU LEONIE HANNE

Maison Valentino ve Beymen, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve eşi Carolina Gaiani ile Venedik Sarayı'nın eşsiz atmosferinde özel bir davet gerçekleştirdi. Davette, Valentino ACT Sonbahar/Kış 2021- 22 koleksiyonundan ilham alan "Kendin olmak radikal bir eylemdir" temalı özel bir panel gerçekleştirildi. Koleksiyon, yeni neslin özgür kimliğinin önemini ortaya koyuyor.







Etkinlikte ilham veren üç kadın; psikolog Pınar Sabancı, multi disipliner sanatçı Joana Kohen ve milli voleybolcu Hande Baladın keşiflerini paylaştı. Londralı sanatçı Cosima, büyüleyici sesiyle davette canlı performans sergiledi. Alman influencer Leonie Hanne de oradaydı. Kısa da olsa sohbet edebilme fırsatı buldum. İstanbul'a ilk kez gelmenin heyecanını yaşıyordu. Vogue Türkiye dergisi için yapacağı çekim için çok heyecanlıydı.