PELİN KAYA

Versace'nin Medusa Aevitas platform ayakkabıları sezonun en dikkat çekici modellerinin başında geliyor. Başta fuşya rengi olmak üzere sarı, kırmızı, siyah ve lila renkleriyle kısa sürede trend parça haline geldi. Yaklaşık 25 cm. yüksekliği olan bu duble platformlu ayakkabının normal satış fiyatı 14 bin 300 TL. Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin 450 TL.







Şimdiye kadar Beyonce, Ariana Grande, Addison Rae, Bebe Rexha, Ester Exposito gibi dünya yıldızlarının ayağında görmüştük. Ece Seçkin de katıldığı bir doğum günü partisinde fuşya rengini giymiş. Dürüst konuşmam gerekirse Ece Seçkin'i hepsinden daha çok beğendim. Renklerin uyumu oldukça enerjik ve göz alıcı. Üstelik kolaya kaçıp pembe ya da siyah bir elbiseyle eşleştirmemiş. Ayrıca bu model ayakkabıları minyon hanımlara daha çok yakıştırıyorum. Özellikle uzun boylu kadınlarda kusursuz bir kombin olmadıkça kaba durması kaçınılmaz bir model.







YENİ 'IT BAG'

Sezonun trend ayakkabısından geçiyoruz trend çantasına. Atina'da gerçekleşen Dior Cruise 2022 defilesiyle ilk kez beğeniye sunulan Dior Vibe çanta, kreatif direktör Maria Grazia Chiuri'nin hayal gücü sayesinde spor giyim dünyasıyla Dior mirasını bir araya getiriyor. Tasarımında bulunan sneaker detayları hem sportif hem de şık kombinler yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. İkonik "cannage" deseninin siyah ya da beyaz deriyle kullanıldığı hobo versiyon, çift omuz askısıyla "mix&match" sevenler için seçenekleri çoğaltıyor. Lena Perminova, Chiara Ferragni, Valentina Ferragni ve Grece Ghanem gibi isimler, sosyal medyalarında yaptıkları paylaşımlar sayesinde şimdiden Dior Vibe çantayı alınacaklar listesine' ekledi bile.







ZENDAYA'YA NOSTALJİK VE KLAS BİR PİŞTİ

Katıldığı kırmızı halılarda büyük çoğunlukla özel dikim seçimler yapan Zendaya bu sefer kendi isteğiyle büyük bir ikonla pişti oldu. Oynadığı dizinin yeni sezon prömiyerinde Valentino İlkbahar/Yaz 1992 koleksiyonunun defilesinden Linda Evangelista'nın giymiş olduğu elbiseyi tercih etti. Bana kalırsa büyük bir riskin altına girmiş. Zira Linda, alev kırmızı saçları, aksesuarları ve duruşuyla yenilenemez bir mücevher. Zendaya da saçlarındaki rengi ona benzetmeye çalışsa da Linda'nın yanında sönük kalmış.







STİLLERİYLE KEYİF VEREN BİR KIRMIZI HALI

Geçtiğimiz günlerde Benden Ne Olur? filminin galası gerçekleşti. Filmin başarılı kadrosu kadar kırmızı halısı da ilgi çekiciydi. Senarist Aslı Kızmaz Retrofete imzalı kıyafeti ve Miu Miu aksesuarlarıyla hoş bir şıklık yakalamış. Makyajı çok başarılı ama saç modelini daha gösterişli olmasını isterdim. Hazal Kaya ise Balmain imzalı triko bir takım tercih etmiş. Yeni saç rengini o kadar garipsiyorum ki... Neticede takımın yakışmadığını söylemek çok zor. Ancak giydiği uzun çizmeler boyunu olduğundan kısa gösterme görevini üstlenmiş. Düz bir stiletto ile çok daha hoş görünebilirdi. Selin Şekerci en beğendiğim isim oldu. Kadife Raisa Vanessa tulumu, doğal saç ve makyajıyla yaşına ve aurasına çok uygun bir tercih yapmış. Bir de Enis Arıkan gerçeği var. Kıyafeti için tüm hanımlardan daha fazla emek verdiği ortada. Enis de Alexander MqQueen'den kendisine yakışan bir tercih yapmış. Biraz da Star Wars filmlerinin efsane karakteri Obi Wan Kenobi stilini yakalamış ki bu da tarzına lezzetli bir tat katmış.







HAFTANIN ŞIKI

Bu hafta verdiği bir konserde giydiği iki kostümle Sıla, haftanın en şık bulduğum ünlü ismi oldu. Reem Acra elbisesi ve A46 marka takımı ile zarif ve çok klas görünüyor. Şu ara sahnelerde şahit olduğumuz "İddialı, cesur stil" yarışından sonra sakin ve göz doldurucu bir şıklık görmek iyi geldi.