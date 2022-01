PELİN KAYA

Yılbaşı gecesinde sahne alan ünlü isimlerimizin neler giydiklerini takip etmek her daim zevkli olmuştur. Bu sene starların tercihi, Türk tasarımcılar ve markalardan yana olmuş. Ülkede ve dünyada tasarımcı tükenmişçesine Gülşah Saraçoğlu'nun bu kadar fazla tercih ediliyor olması çok ilginç. Tabii buna Gülşah Saraçoğlu'nun başarısı da denilebilir. Özellikle yabancı modacıların tasarımlarını kopyalamasıyla eleştiriyor olsam da ünlü müşterileri aldıkları hizmetten çok memnun kalıyorlar ki kendisinden bir türlü vazgeçemiyorlar.







Saraçoğlu'nun yanı sıra Özgür Masur, Sudi Etuz ve Salih Balta'nın da tasarımları dikkat çekenlerin başında geldi. Anlayamadığım tek unsur; böylesi önemli bir gecede büyük paralar karşılığında sahne alan star isimlerin, adı sanı duyulmamış markaları seçmiş olmaları. Acaba uğraşacak vakitleri mi yok yoksa fazla mı önem vermiyorlar. Kimbilir, belki de kazandıkları yüksek paraları kostümlerine harcamaya kıyamıyorlardır.







VE GEÇİYORUZ ÜNLÜLERİ YAKINDAN İNCELEMEYE...

Öncelikle süper starımız Ajda Pekkan ile başlamak istiyorum. Maşallah biz genç görünüyor dedikçe her geçen gün daha da genç görünüyor. Yılbaşı gecesi pembe pek tercih edilmez ama onu da başarılı bir şekilde taşımış. Kostümünün markası, ilk kez duyduğum Atelier No.7.

Sibel Can, Amor Garibovic imzalı siyah otriş detaylı kostümüyle yılbaşı gecesine yakışır bir görüntü içindeydi.

Bengü yılbaşında en iyi görünen isimlerden biriydi. Siyah payet elbisesi ve daha iyi bir seçim yapabilirdi dediğim ayakkabılarıyla bile şıklık yakalamayı başarmış.

Sanırım Hadise'nin kostümünü demode bulan bir tek ben oldum. Valentino'lar ve Fendi'lerden sonra bu kostüm hele de o çizmeler hiç olmamış. Şu çizmelerden Hadise'yi nasıl kurtarabiliriz diye hayıflanmıyor değilim. Ama "Sevgilisi kıyafetine karışıyor, artık daha kapalı giyiniyor" tezini çürütmesini sevdim.

Gökçe Bahadır, Züleyha Kuru imzalı derin yırtmaçlı kadife straplez elbisesiyle müthiş klas görünüyor.







Hazar Ergüçlü bu aralar tek kelimeyle yıkılıyor. Sudi Etuz imzalı kıyafetin yakışması bir yana pozları öyle iyi ki giydiğini yukarı taşıyor.

Merve Dizdar'ı nihayet vücut yapısına çok uygun bir seçimle görebildim. Makyajı, saç modeli ve takıları da tam yerinde olmuş.

Bir diğer Gülşah Saraçoğlu imzalı kostüm giyen de Simge'ydi. Böyle iddialı bir seçimi demode ayakkabılarla eşleştirmesi hayal kırıklığı yaşattı. Hele o önden fırlayan parmaklar unutmak istediğim görüntülerin başında geliyor.

Sudi Etuz imzalı kostümüyle Derya Uluğ, yılbaşı konserlerinde en beğendiğim isimlerden oldu.

Hülya Avşar da şık isimlerdendi. Saç modeli ve makyajı mükemmel.

Yıl boyunca Hande Yener demode kıyafetlerle karşımıza çıktı ama yılbaşında şahane görünüyordu. Çorabının üst tarafıyla yakaladığı orijinalliği çok sevdim.







TERS KÖŞE SEÇİMLER...

İrem Derici'yi yılbaşında 2 farklı kıyafetle gördük. Zincirli elbiseyi bu kadar başarılı taşımış biri, korse detaylı elbiseyi nasıl böyle hatalarla giyebilmiş anlam veremiyorum. Sultan Gadimbaylı marka elbiseye, fitting yapmak için hiç zaman bile ayırmamış. Ömürinn marka zincir detaylı elbisesi de iki senedir markaların kopyalamaktan vazgeçemediği ikonik Cult Gaia elbiseye benziyor.

Demet Akalın kırmızı halılarda giyilecek elbiselerle sahneye çıkmayı seviyor ve vazgeçmiyor. Keşke geçen gün giydiği Tom Ford elbiseyi yılbaşı gecesinde giyseymiş. Eğer bel oyuntunuz hiç yoksa bu kesim elbiselerde istediğiniz ince fizik efektini maalesef yakalayamıyorsunuz.

Yıl boyunca en cesur seçimleri yapan Gülşen, sahnede ters köşe yaparak 2018 kış koleksiyonundan çok şık bir Saint Laurent elbise giymiş. Aynı elbiseyi geçen ay Addison Rae'da görmüştük. Önceki senelerde Derin Mermerci de giymişti.







Funda Arar yılbaşı sahnesinde Özgür Masur imzalı kostümüyle son derece şık görünüyor. En çok beğendiğim isimlerden biri oldu.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle beyaz giyen bir diğer ünlü de Bülent Ersoy'du. Saçı, makyajı, gerçek olduğu tartışılır takılarıyla yine şanına yakışır bir abartı içinde. Ünlülerin çoğunu giydirmeyi başaran Saraçoğlu için gecenin en çok kazananı desem abartmam.

Ziynet Sali, Salih Balta imzalı kostümüyle çok iyi görünüyor. Sali'nin ıslak görünümlü saçlarıyla yakaladığı modern havayı çok sevdim. Sali'nin ikinci kostümü de yine aynı imzayı taşıyor. Bu elbiseyi ilk Merve Dizdar'ın üzerinde görmüştük. Dizdar'daki göze batan bel potluğunu ne mutlu ki Sali'de görmüyoruz