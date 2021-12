PELİN KAYA

GQ Men Of The Year gecesinde ödüller sahipleriyle buluştu. Katılan herkesin özen gösterdiği, kırmızı halının keyif verdiği bir tören yaşandı. Son zamanlarda stil ve şıklık konusunda yıldız isimlerin yeni rakipleri sosyal medya ünlüleri yani influencer'larımız. Zira oldukça başarılı ve iddialı seçimler yapıyorlar. Özellikle son kırmızı halılarda karneleri çok başarılı. Gelin görünümleri beraber gözden geçirelim.







Ece Sükan Tom Ford elbisesi, Cartier mücevherleri ve Gianvito Rossi ayakkabılarıyla her zamanki gibi güzel, zarif ve çok şık. Dilan Deniz uzun boya sahip olmasının avantajını iyi kullananlardan. Elbisesinin modelini pek beğenmesem de Dilan için iyi görünmüyor demek zor. Ahu Yağtu Özgür Masur imzalı iddialı elbisesi ile bence gecenin en şık ismiydi. Öykü Karayel ve Can Bonomo kırmızı halının en uyumlu giyinen çiftiydi.







Öykü Karayel'in siyah renkle birleştirdiği altın renkli aksesuar seçimleri çok hoş olmuş. Tuba Ünsal da Dior marka elbisesi ile beğendiğim isimlerden. Geçtiğimiz günlerde Nazlı Kayı Sabancı'nın üzerinde gördüğümüz Dior'un vücut zincirini kırmızı renkle kullanarak doğru bir tercih yapmış.







YILLAR SONRA EN İYİ PINAR

Pınar Altuğ, Tuba Ergin imzalı tulumun içinde kusursuz görünüyor. Ten rengindeki Christian Louboutin ayakkabıları da nokta atışı olmuş. Ahsen Eroğlu işlemeli mini elbisesi ve muhteşem havasıyla yine harika görünüyor. Aybüke Pusat fazla iddialı görünmek istemiş ama maalesef bunun için doğru bir seçim yapamamış.







Hazal Filiz Küçükköse iddialı derin göğüs dekoltesiyle adeta son günlerde yaşanan dekolteler savaşında ben de varım der gibi.

Kırmızı halılarda nadir görebildiğimiz Fadik Sevin Atasoy Zeynep Salah imzalı elbisesiyle gecenin siyah ve kırmızı renk uyumunu tercih edenlerden. Beğendiğim siyah ve kırmızı eşleşmesi Hatice Aslan'dan geldi. Fazla kasmadan hatta kırmızı botlarıyla tarzına kattığı cesur ve eğlenceli dokunuşu çok cool buldum.







Ve geçiyorum influencerlar'a. Ece Tuncel, payetten kırmızı mini elbisesi içinde son derece çarpıcı bir şıklık yakalayanlardan. Dila Tarkan, Rentony'den kiraladığı Philosophy marka kıyafeti, romantik dantel detaylarla uyumlu saç aksesuvarı ve kusursuz makyajıyla kusursuz bir şıklık içinde. Sibil Çetinkaya altın ve siyah renkli Raisa Vanessa marka tulumu ile şık bulduğum isimlerden. Tulumun renkleriyle uyumlu ayakkabı seçimi ise dört dörtlük. Ece Zaim de siyah Solace marka elbisesi içinde hem zarif hem de çok şık görünüyor. Hem bu kadar sade hem de bu denli çarpıcı olabilmek hiç de kolay değildir. Selin Yağcıoğlu romantik kesim elbisesi içinde adeta peri kızları gibi görünüyor.







MUHTEŞEM ELBİSELERİN KATİLİ: AYAKKABI SEÇİMLERİ

Miss Turkey yarışmasında derece alan kızlarımız dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmeye başladı. Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Cemrenaz Turhan Miss Universe'de birinci olan Dilara Korkmaz ise Miss World yarışmasında ülkemizi temsil etti. İki güzelimizin de ulusal kostümleri Fırat Neziroğlu imzası taşıyor.







ELDE DOKUNMUŞ

Turhan'ın ulusal kostümünü kostüm konusunda oldukça iddialı olan bir yarışma için şaşırtıcı şekilde zayıf buldum. Ama Dilara Korkmaz'ın Göbeklitepe'den ilham alınarak tasarlanan ve tümü elde dokunmuş olan elbisesi yapacağım tüm eleştirileri unutturdu desem yeridir. Ortaya o kadar başarılı bir çalışma çıkmış ki Fırat Neziroğlu'nu tebrik ederim. Anlayamadığım tek unsur; yurt dışında yarışan kızlarımızın kıyafetleriyle eşleştirdiği başarısız ayakkabı seçimleri. İşi bilen profesyonel biriyle çalışılmadığını düşünüyorum. Her modelin rahatlıkla bulunabileceği bir dönemde doğru bir ayakkabı bulamamak da imkansızı başarmak gibi bir şey oluyor.







ŞIKLIK YARIŞINDA BEN DE VARIM DİYOR

Türk televizyon tarihinin en başarılı isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçen seneye kadar sosyal medyadan uzak durmayı tercih eden ender ünlülerimizdendi. Pandemiden olsa gerek bir anda sosyal medyaya girmeye karar verdi ve girdiğinden beri havalı seçimleriyle büyük ilgi çekiyor. Ekranlarda ne kadar klasik tarza sahip olsa da ekran dışındaki normal hayatında da bir o kadar kendine has özgünlüğe ve farklı bir stile sahip. Geçtiğimiz haftalarda siyah elbisesiyle yaptığı görünümle bunun sinyallerini vermişti. Son paylaşımında giydiği dünyayı kasıp kavuran Jacquemus markasının en trend çizmeleriyle adeta şıklık yarışında ben de varım der gibi. Programında çok ağır ve acılı konulara yer veren bir kadın olmasına rağmen Minnie Mouse'lu çanta seçimiyle aslında ne kadar çocuk ruhlu olduğunu, karakterinin eğlenceli yanını da yansıtmayı başarmış.