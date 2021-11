PELİN KAYA

Uzun zamandır ses getiren bir kırmızı halımız olmuyordu. Ayaklı Gazete'nin Ödül Gecesi bu özlemi biraz olsun giderdi. Gecede en çok beğendiğim isimlerden biri Hande Erçel'di. Feel The Lotus marka takımı, Yves Saint Laurent ayakkabısı, saç modeli ve makyajıyla çok iyi görünüyordu. Keşke Kerem Bürsin de giyimine Erçel kadar özen gösterseymiş. Raisa Vanessa imzalı elbisesi ile şahane bir Dilan Deniz görüyoruz. Ayakkabı seçimini fazla sevemedim ama... Kusursuz makyajı ve doğal saçlarıyla çok hoş.







2 METRELİK PAÇALAR

Miray Daner için Miu Miu marka elbisesi, ayakkabısı ve aksesuarlarıyla kâğıt üzerinde hatasız bir şıklık yakalamış diyebilirim. Ama tüm bu olumlu öğelere rağmen bir şeylerin eksik olduğu hissini veriyor. İlk kez radarıma giren Hafsanur Sancaktutan'ı tebrik ederim. Bizim kırmızı halılarımıza göre özgün ve cesur bir seçim yapmış. Belki başkasında görsem beğenmeyeceğim kombini aurasıyla çok iyi taşımış. Zeynep Bastık'ın botlarının uyumsuzluğu kıyafeti hakkında konuşmama izin vermiyor. Merve Dizdar, eminim 2 metrelik paçalarıyla tüm salonu pırıl pırıl yapmıştır. Şaka bir yana kendisi bana gecenin en büyük hayal kırıklığını yaşatan isim oldu. Ezgi Mola'ya elbisenin kalıbı çok yakışmış, güzel taşımış. Fakat şekilsiz topuzu gereksiz yere yaşına yaş eklemiş.







YILDIZ İSİMLERDEN ŞAŞIRTAN HATALAR

Bu hafta sahne kostümünde şanssızlıkların ve hataların yaşandığı bir haftaydı. Sibel Can sahnede Bottega Veneta markasının 80 bin TL etikete sahip bir elbisesini giydi. Daha önce Kylie Jenner ve Bella Hadid gibi moda dünyasının popüler ünlüleri aynı elbiseyi tercih ettiği için oldukça bilindik. İkisi de gayet iyi taşımıştı ve tarzlarına uygundu. Fakat böylesi hit bir parçayı sahne gibi fotoğrafçılar tarafından her açıdan açık hedef olan bir platformda giymek büyük cesaret ister. Tabii dünyaca ünlü isimler giymişse, hangisi daha iyi diye karşılaştırılmalı kolajlarda yer almak da kaçınılmazdır. Maalesef üzerinde fazla düşünülmemiş ve sadece popüler bir parça olduğu için yapılan bir seçim olmuş. Tabii Gülşen'in herkesin ayarlarıyla oynadığı gerçeğini de es geçmek olmaz. Onun ardından herkes bir şekilde sahnede hit parçalar giymeye başladı. Umarım Sibel Can böylesi riskli seçimler yapmaya devam etmez ve harika bir çizgi yakaladığı Nihan Peker ile çalışmaya devam eder.







Sibel Can'dan nasıl beklenmedik bir yanlış seçim geldiyse Jennifer Lopez'den de benzer bir hata geldi. Amerikan Müzik Ödülleri gecesinin sahnesinde yeni vizyona girecek olan Marry Me filminin senaryosuna uygun Dolce&Gabbana imzalı bir elbise seçen yıldız isim, ten rengi tül elbisesi ve dramatik duvağıyla oldukça hoş görünüyor. Ancak böylesi iyi bir görünümü bozan, ciddi bir talihsizlik yaşanmış. Elbisenin korsesi Lopez'e küçük gelmiş ve göğüslerini öyle bir sıkıştırmış ki ikiye bölünmüşler. Saçının tek teli için bile plan yapılan bir yıldız için, böylesi 'faux pas' duruma nasıl düşülmüş hayret ettim. Zaten durumun o da farkına varmış ki kendi paylaşımları hep yan açıdandı.







AJANDANIZA EKLENSİN

Başarılı moda tasarımcısı Özgür Masur'un ilk imza koleksiyonu olan 'BYZANTIUM', İstanbul Pera Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Masur, sosyal medya hesabından "İlk imza koleksiyonum 'BYZANTIUM'. Hayallerimin de ötesinde yerlere ulaşması beni gerçekten yaptığım işin devamında daha fazla kamçılıyor ve hadi diye sürekli kendimi yüreklendiriyorum. Bu teklif bana Pera Müzesi'nden geldiği zaman ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Tam da yapmış olduğum işin finalinde olmasını, bu şehrin en güzel müzelerinden birinde olması göz pınarlarımı yaşartıyor" sözleriyle dile getirdi. Koleksiyonu görmek isteyenler 6 Mart 2022 tarihine kadar Pera Müzesi'ni ziyaret edebilir.







HADİSE DÜNYA YILDIZLARININ İZİNDE

Hadise yeni markası Kert için yaptığı son kampanya çekimiyle dikkatimi çekmeyi başardı. Tüm dünyanın artık diline pelesenk ettiği 'Her Beden Güzeldir' mottosunu 'Bedenlerin Ötesinde' diyerek markasına uyarlamış. Böylece dünyaca ünlü Beyonce ve Rihanna gibi yıldızların kurduğu markaların izindeyim izlenimini veriyor. Hadise haricinde Türkiye'de bu mottoyu vurgulayarak markasını öne çıkaran başka bir isim göremedim. İlk olmak her zaman ayrıcalık getirir. İleride de böyle yenilikçi ve çağdaş bir vizyonla ilerlerse bu marka ile çok daha önemli başarılara imza atacaktır.