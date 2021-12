PELİN KAYA

Moda dünyası beklenmedik bir anda büyük bir yeteneği kaybetmenin şokunu yaşıyor. Off- White'ın kurucusu ve Kreatif Direktörü, Louis Vuitton'un Erkek Giyim Kreatif Direktörü, aynı zamanda İnşaat Mühendisi, Mimar ve DJ olan Virgil Abloh henüz 41 yaşında, geride herkese ilham olacak bir hayat öyküsüyle aramızdan ayrıldı. Abloh, kalp kanserinin çok nadir bir türüyle 2 seneden uzun süredir savaşıyormuş. O kadar çalışkan biriydi ki, son güne kadar eksikliğini bir an olsun hissettirmedi. Daha geçtiğimiz haftalarda Doha'da sergisini gezmiş, çalışmalarını hayranlıkla incelemiştim.







MIAMI'DE ANMA DEFİLESİ

Vizyonerliği ile moda dünyasının oyun kurucusu ve yön vereniydi. Hiphop kültürü ve kendi kökenlerinden etkilenmesi, başlı başına kendi tarzını oluşturmasını sağlamıştı. Abloh, 2010'dan başlayarak günümüze kadar lüks markaların sokak modasına ve spor şıklığa yönelmesinde en büyük ilham kaynağıydı. Eminim ki yokluğu uzun süre hissedilecek ve yeri dolmayacak. Virgil Abloh, aramızdan ayrılmadan önce Miami'de gerçekleşecek olan Louis Vuitton ilkbahar/yaz 2022 Erkek Koleksiyonu için hazırlığını tamamlamıştı.







Defile, vefatından önce de belirlendiği gibi 30 Kasım'da gerçekleşti. Defilede her detay o kadar ince düşünülmüş ki sanki vefatını önceden hissetmişti. 'Virgil Buradaydı' isimli defile aynı zamanda önemli bir anma töreni de oldu. Drone'lar ile yapılan gökyüzü gösterisi duygu yüklüydü. Aynı zamanda Abloh'un büyük bir heykeli de yapılmıştı. Tabii iki günde hazırlanamayacak türden bir heykel olması, bu gidişin önceden hissedildiği sinyallerini kuvvetlendiriyor.



GÖSTERİŞLİ ŞEHRE GÖSTERİŞLİ SEÇİM

Neslihan Atagül Dubai'de Diafa Ödül Töreni'ne katıldı ve Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Atagül'ün törendeki gösterişli şıklığında, Özgür Masur ve Serena Uziyel'in imzaları var. Uzun zamandır ünlü isimlerimizde bu kadar iddialı seçimler görmüyordum.







Özgür Masur'un Byzantium Couture koleksiyonundan altın renkli elbisesi hem ödül gecesi için hem de Dubai için son derece uygun bir seçim olmuş. Aynı şekilde aksesuarlarda da iddialı seçimler yapılmış. Aynı tonlarda Serena Uziyel'den ayakkabı ile Begum Khan markasından küpeler eşleştirilmiş. Bunlar bir arada Atagül'ün üstünde hiç de fazla durmamış, aksine gayet hoş ve zarif taşımayı başarmış. Tabii saç modelinin ve başarılı makyajının da bunda büyük payı var.



ŞEVVAL ŞAHİN'DEN SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

Şevval Şahin'den beklenmedik bir sürpriz geldi ve J by JK markası ile kendi tarzını yansıttığı kapsül bir koleksiyona imza attı. Disco Dream isimli koleksiyonda 8 parça yer alıyor. Şevval'den aldığım bilgilere göre, koleksiyonda model ve kumaş seçimine kendisi karar vermiş.







Zaten her parçada da Şevval'in disco ve seksi tarzını görebiliyoruz. Şevval'i en heyecanlandıran parçalar vinil kumaştan trençkot ve metalik kumaştan ceket/etek takımı olmuş. Koleksiyon 2 Aralık'ta hem online hem de mağazada satışa sunuldu. Şevval'e bu yeni heyecanında başarılar dilerim.



TÜRK MARKALARININ BAŞARILARI ARTIYOR

Türk mücevher&takı endüstrisinin meyveleri, dünya çapında tanınmaya, ünlüler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 73 yaşında hâlâ modellik mesleğine devam eden ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın annesi olan Maye Musk, Evren Kayar imzalı Rosequartz Celestial halka küpeleri tercih etti.







Bir süre önce de Mert Aslan ve Ahmet Gencehan'ın kurdukları The Ninon markasından Ayşe isimli göz alıcı kolyeyi Bella Hadid kullanmış ve çok ses getirmişti. Kolye o kadar çok ilgi çekmiş ki ismini Bella olarak değiştirmeyi düşünüyorlar. Her geçen gün başarılı markalarımızın dünya moda arenasında daha fazla tercih edildiğini görmek mutluluk verici.