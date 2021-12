PELİN KAYA

Altın Kelebek Ödülleri'nin 47'ncisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Ben de yıllardır olduğu gibi ünlülerin kıyafetlerini sosyal medya hesabımdan yorumladım. Bu senenin kırmızı halısına damgasını vuran; cesur dekolteler ve ünlü markaların taklit seçimleri oldu. 13 sene önce bloğumu açtığım günden bugüne kadar, gördüğüm bir sürü taklit/çakma tasarımları konu eden biri oldum. Yazılarımın keşfedilmesinin hatta sizlerle burada buluşmamın en büyük sebeplerinden biri, bu tür konuları ele almam olmuştur. Zaman geçiyor ama maalesef emek hırsızlığı cazibesini kaybetmiyor. Aksine markaların özellikle çok bilindik tasarımları kopyalama stratejilerine gittiğini biliyor ve sıkça şahit oluyorum.







413 MİLYON TL

Mesela Melis Sezen'in boynundaki gerdanlığın en az, derin dekolteye sahip elbisesi kadar konuşulmasının en büyük nedeni dünyaca ünlü bir giyim markasının en ikonik tasarımlarından 'Yellow Diamond'a olan benzerliğiydi. Dünyada sadece 1 adet olan 128.54 karatlık bu sarı elmas, 1877'de Güney Afrika'nın elmas madenlerinde bulundu. İlk tasarım 1961'de Breakfast at Tiffany's filminde Audrey Hepburn'ün boynunda görüldü. 2019'da Oscar Töreni'nde yeni modeliyle Lady Gaga ile ortaya çıktı. Bu sene de markanın reklamlarında Beyonce'nin boynunda gördük. Değeri tam 413 milyon TL. Türk mücevher markasına ait olan gerdanlığın fiyatı ise 34 milyon TL. Ne kadar pahalı olursa olsun, bu onu çakma tasarımlı bir gerdanlık olmaktan öteye taşımıyor.







ALTINI ÇİZMELİYİM...

Bir diğer üzücü çakma tercih de Eser Yenenler'in eşi, eski Miss Turkey güzellerimizden Berfu Yenenler'den geldi. Kırmızı halıda, özellikle son 1 yıldır sevilen markalardan birinin en bilindik ayakkabı modelinin Türk işi bir çakmasını tercih etti. Bu parçanın orijinali yaklaşık 16 bin TL iken çakması bin 400 TL. Sosyal medyamda Melis Sezen de olduğu gibi üzüldüğümü belirten bir paylaşım yaptım. Ne olduysa, işte bu paylaşımımdan sonra oldu. Yenenler, maalesef çakma sektörünü binbir bahanelerle savunan, bütçesini aşmak istemediğini anlatan uzun bir paylaşımla eleştirime yanıt verdi. Ben de çakma sektörüne arka çıkmanın korsan bir kaset almaktan farkı olmadığını ve savunulacak bir yanı olmadığını belirten bir cevapla seviyeli atışmamızı devam ettirdim. Şunun altını özellikle çizmem gerekiyor. Kimse bu kadar pahalı tasarım parçaları almak zorunda değil. Herkes maddi gücüne uygun, orijinal bir tasarımı çağrıştırmayan modeller seçebilir. Keşke önce kalitesine önem verilseymiş. Zira Berfu Yenenler geceye tek fiyonkla devam edebildi. Moda sektöründe esinlenmeler hep oldu ve olacak da. Özellikle yaratıcılığın tükendiği bugünlerde dev lüks markaların bile en büyük rakibinin tasarımlarına benzer modellerine şahit olabiliyoruz ama bu yapılanın yanlış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eşi olmayan parçaları sıradan bir ürün gibi görmek oradaki yaratıcılığı, hayal gücünü, alın terini ve emeği hiçe saymaktır. Satın alıp desteklemek de başlı başına bilinçsizliktir. Bu gibi olaylarda herkesin ağzına pelesenk olmuş birinci savunma cümlesi de 'E Zara da uygun fiyatlı çakma yapıyor ama koşa koşa alıp giyiyorsunuz!' Fakat bu dünya devi perakende markası, benzer ürünleri üretebilmek için orijinal tasarımın sahibi markaya milyonlarca Euro telif hakkı ödüyor. Yani yapmaması gerekeni bedeli neyse ödeyerek yasallaştırıyor. Bizde ise çakma ürünleri giymesi için ünlü isimlerle sosyal medya anlaşması yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda böyle bir yerli bir ayakkabı firması beni arayıp 'Sizinle sosyal medya çalışması yapmak istiyoruz' dedi. Kendilerine çalışamayacağımı ve bunun sebebini açıklayarak tekliflerini reddettim. Tabii ki dünya çapında tanınmış çok iyi Türk markalarımız var, onları özgünlükleri için her zaman her platformda destekliyorum.



GECENİN EN ŞIKLARI

ÇAKMA tercihlerin üzdüğü davette büyük bir şıklık yarışı da yaşandı. Birçok ünlü isim ve influencer son derece özenli bir şekilde kırmızı halıda salındı. Melis Sezen, Tuvanam imzalı elbisesiyle oldukça şık ve kendinden emin görünüyordu. Öyle bir dekolte ile gövde gösterisi yapmak herkesin harcı değildir. Demet Özdemir, Elif Cığızoğlu imzalı elbisesi ile gecenin ağırlığına oldukça uygundu. Ayça Ayşin Turan ise elbisesiyyle rafine ve zarif bir şıklık yakalamıştı. Alexander Vauthier tercihiyle influencer Mina Ceran, tepeden tırnağa muhteşemdi. Birce Akalay, Closh marka elbisesiyle duru bir şıklık oluşturmuştu. Çağla Şıkel, Hakan Akkaya imzalı elbisesiyle ve muhteşem fiziğiyle şahaneliği bir kez daha yakalamış. Hakan Akkaya yatıp kalkıp dua etsin, zira tasarımları bir tek Çağla'nın üstünde devleşiyor. Gecenin iddia diyince ilk akla gelen isimlerinden biri de Melisa Şenolsun oldu. Özgür Masur elbisesi ve ayakkabılarıyla geceye damgasını vurdu.







2022 YILININ RENGİ: VERY PERİ

20 senedir her sene olduğu gibi küresel renk seçimlerinde ilham otoritesi olmuş, birçok alanda doğru renk iletişimini sağlayan Pantone bu sene de yılın rengini seçti. Böylelikle önümüzdeki yılın tasarımlarında en çok karşımıza çıkacak olan rengi öğrenmiş olduk. Geçtiğimiz sene Illuminating (Sarı) ve Ultimate Gray (Gri) renkleri seçilmişti. 2022 yılının rengi ise Very Peri (Lila) oldu. Mavinin en sıcak tonlusu olarak belirtilen bu renk, dönüşüp değiştimiz dönemdeki yeniliği ve gücü simgeliyor.