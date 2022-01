PELİN KAYA

YILIN EN ŞIK KADINLARI

Hadise, Valentino gibi lüks bir markayla yakaladığı başarısı ve kırmızı halı seçimleriyle, Gülşen sahne kostümleriyle, Hande Erçel dergi çekimleri ve reklam çalışmalarıyla, Burcu Esmersoy ise her an ve her yerde yaptığı mükemmel seçimlerle 2021'in 'En Şık Ünlü Kadınları' oldular.







Globalde ise yılın ikonu ödülüyle de taçlandırılmış olan Zendaya en şık isimdi. Stil danışmanı Law Roach ile yakaladığı muhteşem enerji sayesinde katıldığı her kırmızı halıda ve davette nokta atışı yapmayı başardı. Giydiği en kötü giysi bile birçok ünlünün şık halinden iyiydi.







YILIN EN ŞIK ERKEKLERİ

Bu yılın şık erkeklerini gözden geçirirken kadınlar kadar görsel bir keyif aldığımı söyleyemem. Ancak globalde Rege Jean Page, Daniel Craig ve Timothee Chalamet hem yükselen kariyerleriyle hem de katıldıkları kırmızı halılarla klas şıklıklar sergilediler. Onlar için kırmızı halıların kurtarıcı erkekleri desem yanlış olmaz.







Kıvanç Tatlıtuğ bu yıl kırmızı halılarda yoktu. Ancak nadir de olsa sosyal medyadan ve yer aldığı kampanyalardan bize stilini yansıtmayı unutmadı. Sosyal medyada yakaladığı rüzgarı iyi değerlendiren Cemal Can Canseven stil anlamında en dikkat çeken isim oldu. Katıldığı kırmızı halılar, Valentino ile yaptığı global iş birliği ve günlük stili ile en beğenilenlerden oldu.







YILIN RÜKÜŞÜ

Yıl boyunca giydikleriyle en çok eleştirilen isim Kristen Stewart oldu. Aslında Kristen'dan çok daha rüküşler var ama yanında dev bir markanın olması sebebiyle adeta zoru başarıp en kötü kıyafetleri seçmesi onu herkesin önüne geçiriyor.







YILIN İŞ BİRLİĞİ

2021, Serenay Sarıkaya için bir geri dönüş yılı oldu. Bunu da bizlere Bvlgari ile yaptığı başarılı iş birliğiyle kanıtladı. Çok sevdiğimiz ve özlediğimiz Tarkan, Trendyol iş birliği ile ekran diyetine son verdi. O kadar çok ses getirdi ve paylaşıldı ki yılın en ters köşe ve zekice düşünülmüş iş birliklerinden biri oldu. 2021, bireyselden ziyade markaların da bolca iş birliğine gittiği bir yıldı. Kering Grup'a ait Gucci ve Balenciaga'nın yaptığı Aria koleksiyonu yılın ilk ve en başarılı iş birliği oldu.







YILIN EN KONUŞULAN STİLİ

Gülşen'in bu yılki performansını Rihanna'nın Fenty'sine benzetiyorum. Nasıl Rihanna'nın kozmetik dünyasında yakaladığı başarıyı müziğinden daha çok konuşmaya başladık aynı şekilde Gülşen'in sahnede giydikleri de müziğinin önüne geçmeye başladı. Hatta verdiği son karelerdeki bazı pozları gülümsetmeye de başladı. 2021'de en çok onu konuşup her giydiğini beğendik. 2022'de müziğini de sıkça konuşmayı diliyorum.







YILIN GELİNİ

Yılın gelini, herkesin merakla gelinlik giyeceği günü beklediği Nazlı Kayı Sabancı oldu. Beklenmeyen bir şekilde babasının vefatıyla, düğünün 2022 yılına ertelenmiş olmasına rağmen bu yıl nikahında giydiği şahane Oscar De La Renta gelinliğiyle en akılda kalan, en çok konuşulan gelin oldu.







YILIN EN SES GETİREN KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMLERİ

Zendaya'nın Venedik Festivali'nde Balmain, MET Gala'da Kendall Jenner'ın Givenchy, Hailey Bieber'ın Saint Laurent, Kim Kardashian'ın Balenciaga, Lacma Art Gala'da ise Hailey Bieber'ın beyaz renkli Saint Laurent ve Cambridge Düşesi'nin No Time to Die Galası'ndaki Jenny Packham imzalı elbiseleri senenin damga vuran seçimler oldu.







YILIN ZORLAMA STİLİ: Gülşen'in başlattığı sahne şıklığı ve yakaladığı rafine seksapellik birçok ünlüyü gaza getirdi. Bu işi en ciddiye alanların başında gelen Hande Yener, bulduğu tüm lüks ve popüler markalardan giyindi. Ama o kadar kötü seçimleri oldu ki bu uğraşı sonuç vermedi.

Yılın Markası: Günümüzde couture kelimesinin içi boşaltılmış olsa da geleneksel anlamda en yoğun couture tadını Schiaparelli markasından aldık. Bunu markanın DNA'sına oturtan ve insan doğasına uyarlayan marka, yıl boyunca dünya yıldızlarının gözdesi olmayı başardı.

Yılın En Üzücü Olayı: Bu yıl moda dünyası çok büyük bir yeteneğini kaybetti. Virgil Abloh tarzıyla ve tasarımlarıyla sektöre ve sokak modasına yeniden yön vermiş çok önemli bir isimdi. 2 yıllık kalp kanseri savaşının ardından ansızın kendisine veda ettik.

Yılın En Dikkat Çeken Moda Olayı: Modaseverlerde soğuk duş etkisi yaratan olay, sebebini hâlâ bilemediğimiz Daniel Lee'nin Bottega Veneta Kreatif Direktörlüğü'nden ayrılışı oldu.

Yılın İlişkisi: 2021'e stiller kadar, ilişkiler de damgasını vurdu. Globalde en çok ses getiren, ex'ten next olur dedirten, reklam ilişkisi dense de hâlâ sağlamlığını koruyan, her an liseli aşık gibi kareler veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti oldu.