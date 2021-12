PELİN KAYA

Sabah Günaydın’ın Mandarin Oriental’da gerçekleşen yeni yıl partisi birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Son derece keyifli geçen gecede tabii ki işim gereği tüm davetlilerin neler giydiğini gözümün ucuyla da olsa inceledim. Herkesi maalesef sığdıramıyorum ama köşem yettiği ölçüde gözüme ilişen belli başlı ünlüleri sizler için ele aldım

Gecenin en çok tercih edilen parçaları pullu ve payetli olanlardı. Bu tarz kıyafetleri tercih edenlerin başında Demet Şener geliyor. Tamamı ipek payetten dokunmuş zarif elbisesi içinde çok şıktı. Normalde siyah payet ile gümüş eşleşmesini tercih ederim fakat Şener'in altın detaylar ile yaptığı kombini de oldukça başarılıydı. 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar, geçtiğimiz günlerde ilk olarak influencer Ece Tuncel'de sonrasında Burcu Esmersoy'da gördüğüm ve çok trend olan Mach&Mach elbiseyi (15 bin 670 TL) giymiş. Zarif ve hoş görünüyor. Ayakkabı seçimi de fena değil.







SEKSİLİK YARIŞI

Geçiyorum İrem Derici'ye. Pullu, payetli ve cesur bir seçim yapmış. Oldukça seksi görünüyor. Ama keşke daha modern daha günümüz çizgilerini taşıyan seçimler yapabilse. Gecenin bir diğer cesur ismi de son zamanlarda Gülşen ile seksilik yarışına giren Hande Yener oldu. Kıyafet seçimini Beyonce'nin markası Ivy Park'ın son koleksiyonundan yapmış. Mavi ve siyah renk uyumu da ilginç bir şekilde Hande Yener'in üstünde hiç sırıtmamış. Ayakkabı seçimi de hoşuma gitti. Görünümünü bozan tek şey fazlasıyla abartılı ve şekilsiz bulduğum saçları. Funda Arar geceye sıkça gördüğüm pullu ve payetli ceket takımla katılmış.







Farklı bir renk seçmesi hoşuma gitti. Sadece seçmiş olduğu çanta modelini bir akşam davetine uygun bulamadım. Sunucu Özlem Yıldız straples, vücuduna tam oturan seçimiyle en çarpıcı görünmeyi başaran ünlülerimizdendi. Elbisesi çok yakışmıştı ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Tam anlamıyla bayıldım. Üzerinde yanlış denilebilecek tek bir parça yoktu. Tabii ben Pelin Kaya olarak illa bir şey buluyorum... Keşke bu kadar bronz bir teni tercih etmese. Bu ten rengine yaptığı ağır makyaj olduğundan daha da fazla görünüyor ve bu da maalesef güzelliğine biraz da olsa gölge düşürüyor.







ZAMANSIZ TERCİH

Etel Baler benim için oldukça nostaljik bir seçim yapmış. Elbisenin kendisine çok yakışmasının yanı sıra Diane von Furstenberg'in Limited Edition Fetiş serisinden sürrealist motifli kutu çantayı 10 yıl sonra yeniden görmek hoş bir dokunuş oldu. Kendisini 10 yıl önce bloğumda yine bu çantasıyla birlikte ele almıştım. Zamansız parçaların değerini bilen isimlerin yeri bende her zaman ayrıdır. Linet'in son dönemde ne kadar zayıfladığı fotoğraflarında çok belli oluyor. Çok kilo vermiş ve verdiği kiloyu fazlasıyla belli edecek bir seçim yapmış. Kırmızı yakışmış. Elbisenin beraberinde kullandığı aksesuvarlar sayesinde gecenin en parlayan ünlülerindendi.







MODANIN ŞÖHRETE ETKİSİ

Melis Sezen, katıldığı bir ödül töreninde estirdiği dekolte rüzgarının yönünü yine Tuvanam imzalı elbisesiyle bu kez sırt bölgesine çevirmiş. Sezen'in elbisesi Zendaya'nın Ballon d'Or ödül töreninde giydiği Roberto Cavalli imzalı elbiseyi anımsatmadı değil. Melis sayesinde şöhret sisteminde modanın ne kadar büyük bir paya sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz.