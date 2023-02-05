PELİN KAYA

ŞAŞIRTAN İŞ BİRLİĞİ

Spor markası devlerinden Nike ile mücevher markası Tiffany&Co, iş birliğinden çıkacak olan koleksiyon haberleri moda dünyasında büyük bir heyecanla karşılandı. İş birliğinin duyurusu da gizemli bir ayakkabı kutusuyla yapıldı. Doğal olarak beklentiler sokak modasının lüks dokunuşlarla birleştiği dikkat çekici tasarımlar olacağı yönündeydi.







Ve koleksiyondan ilk sızan görüntü bir ayakkabıya ait oldu. Hayal kırıklıkları da peşi sıra gelmeye başladı. Ama asıl darbe koleksiyonun devamı gelince yaşandı. Diş fırçası, ayakkabı çekeceği, düdük ve ayakkabı bağcığı gibi objeler iki markanın da hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Açıkçası beni çok da şaşırtmadı. Tiffany&Co.'nun popüler kültüre boyun eğeceği bir süredir çok belliydi.







YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Gucci'de devrim yaratan Alessandro Michele'in kreatif direktörlükten ayrılışı moda dünyasında büyük sarsıntı yaratmıştı. Uzun zamandır yerine kimin geleceği merak konusuydu. Nihayet yerine gelecek isim belirlendi. Yeni kreatif direktör İtalyan tasarımcı Sabato De Sarno oldu. 2005 yılında Prada'da başlayan daha sonra Dolce Gabbana'da ve son olarak 2009'dan beri Valentino'da çalışan De Sarno'yu yeni görevinde zorlu bir yolculuk bekliyor. Zira daha önce bu pozisyonda çalışmaması Michele'den kalan değerli mirasın yükünü taşırken zorlanmasına sebep olabilir. Fakat bu pozisyonu marka hanesinde doğru değerlendirirse kariyerinin zirvesine çıkabilir. İlk koleksiyonunda kendini kanıtlamak için önünde zaman olacak. İtalyan tasarımcı, ilk koleksiyonunu Eylül 2023'te Milano Moda Haftası'nda sunacak.







Z KUŞAĞINI YAKALADI

Nike'ın en büyük rakibi Adidas ise Z kuşağının beğenisine hitap edecek özel bir seri çıkardı. Bu koleksiyonun kampanya yüzü de yeni neslin popüler ismi, genç oyuncu Jenna Ortega oldu. Açıkçası bu birliktelik bana çok daha akılcı ve yenilikçi geldi. Sportswear adını verdikleri bu seri ile markanın Originals ve Performance serilerine 50 yıl sonra ilk kez bir üçüncüsü eklenmiş oldu. Koleksiyonun tasarımları bu iki serinin arasında yer alan tarza sahip olacak. Koleksiyonda performans malzemelerinden üretilen futbol formaları, eşofmanlar ve atletik elbiseler yer alacak.







EN POPÜLER MARKA

Prada moda markaları arasındaki en aranılan ve revaçta marka seçilmiş. Lyst'in çıkardığı moda raporuna göre İtalyan moda devinin aramaları 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 37'lik artış yaşamış ve bu artış Prada'yı bir numara yapmış. Prada'yı ikinci sırada Gucci takip ederken, Moncler üçüncü olmuş. Yedinci sırada Loewe var. Balenciaga ise yaptığı son korkunç kampanyadan sonra listede yedi sıra gerileyerek on birinci olmuş.







VEDA

Yaratıcı ve mimari ayakkabılarıyla tanınan İngiliz ayakkabı tasarımcısı Nicholas Kirkwood, sosyal medya hesabından 18 yıl sonra yeni bir yola çıktığını ve markasını şimdilik kapattığını duyurdu. "Gezegene yararlı çözümler bulma konusunda tutkuluyken, ayakkabı endüstrisinin gezegene verdiği zararlar bu duygusal kararı almama yol açtı" diyor paylaştığı yazıda Kirkwood. 2020 yılında markasını LVMH'den geri satın alan tasarımcı son birkaç yılını sürdürülebilirliği tasarımlarına ve üretimine dahil ederek geçirmiş. Markasını kapatmaktaki amacının tamamen ortadan kaldırmak olmadığının sinyalini de vermiş. Yeni nesil çevreye duyarlı üretim ve malzeme tekniklerini geliştirerek geri dönmeyi planladığı söyleniyor.







YARATICI BİR ŞOV KOLEKSİYONDAN DAHA ÖNEMLİ

Kopenhag Moda Haftası'nda, Di Vision markası akıllara kazınan bir defile açılışı yaptı. Sonbahar-kış koleksiyonun açılışında model Sarah Dahling'in giydiği tasarım, oturduğu masanın örtüsüydü. Ayağa kalkıp yürümeye başladığında masadaki her şeyi eteklerini çekerek döktü ve tüm dikkatleri çekti. Bu şov sayesinde hiç adını duymadığımız bir marka bir anda hepimizin radarına girdi. Defilelerde böyle gösterişli şovlara imza atılması sosyal medyanın akışını besliyor ve tüm markalardan da beklentiyi artırıyor.



ZORLU BİR SINAVA GİRECEK

Balenciaga tüm dünyayı hayal kırıklığına uğratan son kampanyasından sonra aylardır sessizliğini koruyordu. Marka bu hafta ilk defilesinin tarihinin 5 Mart 2023'te gerçekleşeceğini açıkladı. Bakalım skandal kampanyası sonrasında küstürdüğü müşterisini, marka sevdalılarını, linç yediği modaseverlerin gönlünü almayı başarabilecek mi? Markayı büyük bir sınav bekliyor.

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HAFTANIN ŞIKLARI

KATE MIDDLETON VE MIRANDA KERR







Galler Prensesi Catherine, yeni unvanıyla imza attığı ilk büyük projesi, beş yaşına kadar gelmiş çocukları kapsayan Sharing Us'un tanıtım davetinde şıklığını konuşturdu. Kırmızı Alexander McQueen takımı içinde modern ve hoş görünüyor. Aynı renk Miu Miu çantası ve Gianvito Rossi ayakkabıları da yerinde seçimler olmuş. Tepeden tırnağa hatasız bir şıklık yakalamış.







Miranda Kerr katıldığı bir davette Alex Perry imzalı beyaz bir elbise giymiş. Nefis bir güzellik ve eşsiz zarafet bir araya gelince şahane bir şıklık ortaya çıkmış. Saçı, makyajı ve aksesuvarları da tam yerinde. Kağıt üzerinde sade bir seçim yapmasına rağmen doğru eşleşmeler gecenin en dikkat çekici ismi olmasını sağlamış.







DEKOLTEYE DEĞİL FOTOĞRAFÇIYA İHTİYACI VAR

Demet Akalın kendisinden beklenmedik bir seçimle karşımızda. Herkesin gösterişli olmaya ve dekoltesiyle dikkat çekmeye çalıştığı bu dönemde sade bir seçim yapması tam bir ters köşelik hareket olmuş. Siyah Valentino marka elbisesi ve beraberinde kombinlediği Gucci marka ayakkabıları gayet ölçülü görünse de maalesef sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Onda alışık olduğumuz bir tarz olsaydı kimse bu kadar yadırgamaz ve eleştirmezdi. Bu eleştirilerde paylaştığı fotoğrafın da payı büyük. İyi açı ve iyi bir ışık kullanmamasının kurbanı olmuş, hatta takma kirpiklerinin gölgesi bile yüzüne vurmuş. Yıllardır tekrarladığımı yine söylüyorum. Demet Akalın iyi bir fotoğrafçıyla çalışmalı.