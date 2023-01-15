PELİN KAYA

Ocak ayı demek televizyon ve sinema yapımları için ödül sezonunun başlaması demektir. Sezon açılışı da Altın Küre gecesi ile olur. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından ABD'de sinema ve televizyon kategorilerinde alanlarının en iyilerini ödüllendiren Altın Küre'nin kırmızı halısından bahsetmeden önce gecede aldıkları ödüllerle beni mutlu eden isimlerden başlamak istiyorum.







SELENA GOMEZ

Selena Gomez Valentino elbisesiyle oldukça hoş görünüyor, dengeli bir şıklık yakalamış. Abartılı kol detaylarına sahip bir elbiseyi saçını toplayarak giymesi doğru seçim olmuş.







EVAN PETERS

Evan Peters seri katil Jeffrey Dahmer'ı canlandırdığı rolüyle En İyi Erkek Dizi Oyuncusu seçildi ve ilk Altın Küre ödülünü aldı. Oynaması da izlemesi de zor olan performansıyla muhteşem bir iş çıkarttı. Şahsen bu dalda diğer adaylara bakmamıştım bile. Gerçekten hak ederek kazanılan ve tek bir kişinin bile itiraz edemeyeceği bir ödüldü. Aynı zamanda Dior takımıyla da gecenin en şık isimlerinden biriydi.







AUSTIN BUTLER

Austin Butler Elvis filmindeki başrolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Gucci takımıyla kusursuz bir şıklık yakalamış. 90'lı yıllarda parlayan bir yıldız olsa Brad Pitt seviyesine gelebilecek bir havaya sahip fakat günümüz şöhret sisteminde maalesef bunu başarması çok zor.







VIOLA DAVIS

Viola Davis Los Angeles yağmurunda ıslak zeminin azizliğine uğrasa da Jason Wu elbisesi de elbisenin rengi de teninin rengine çok yakışmış.







ANYA TAYLOR JOY

Zendaya gecede yoktu ama Anya Taylor Joy'un iki parça Dior seçimi sayesinde kırmızı halıda Zendaya stili görmüş olduk. Hoş görünüyordu. Saçı makyajı ve mücevherleri de dört dörtlüktü.







MARGOT ROBBIE

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Margot Robbie yine Chanel'in gazabına uğramış. Dünyanın en ünlü isimleri ünlü moda markalarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmaların sonrasında ünlü isimler katıldıkları önemli gecelerde markanın tasarımlarını üzerinde taşıyor. Ünlü isim ve marka arasında doğru eşleşme olduğunda muhteşem sonuçlar çıkıyor. Maalesef Margot Robbie bu durumun tam tersini yaşayanlardan. Senelerdir Chanel ile iş birliği içinde ancak iki tarafın DNA'sı bir türlü uymadı. Ortaya çıkan sonuçlar hep hayal kırıklığı yaşatıyor. Bu sefer giydiği elbiseye gelecek olursam, sadece belden yukarısını beğendim. Bu elbise ya yere kadar uzun ya da mini olmalıydı.







RIHANNA

Gecenin diva eksikliğini tek başına kapatan bir isim vardı o da divaların divası Rihanna! Özel dikim Schiaparelli elbisesiyle gecenin en havalı ünlülerinden. Cartier gerdanlığı da göz alıcı. Sevgilisi A$AP Rocky ile hallerine de bayıldım. Çok tatlı görünüyorlardı, mutlulukları her hallerinden belli oluyordu.







DAISY EDGAR JONES

Daisy Edgar Jones Gucci elbisesi ile aurasını yansıtacak şahane bir şıklık yakalamış. Bu elbise ancak böyle taşınırdı. Bana biraz da ünlü oyuncu Dakota Johnson'ın havasını andırdı desem yalan olmaz.







BRAD PITT

Brad Pitt her zamanki klasik şıklığıyla geceye katılmış. Yeni saç kesimi de gözümden kaçmadı. Şahane görünüyor.







JESSICA CHASTAIN

Jessica Chastain Altın Küre Ödül Töreni'ne yakışır Oscar De La Renta elbisesiyle benim için gecenin en görkemli ve şık kadınıydı. Dekoltenin gelişiyle, işlenen taşlarla, kusursuz saçı ve makyajıyla dört dörtlüktü.



Cate Blanchett, Tar filmiyle En İyi Kadın Oyuncu, Zendaya ise Euphoria dizisiyle En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçildi. Ancak ikisinin de ödül alıp gelmemesine kırmızı halı meraklılarının üzüldüğüne eminim.







Wednesday dizisi ile bir anda uluslararası bir şöhrete ulaşan Jenna Ortega gecede merakla beklediğim isimlerdendi. Gucci imzalı elbisesinin üstü yakışmış ama eteklerdeki kumaş fazlalığı rahatsız ediciydi. Zaten tören boyunca eteğini koluna dolayarak yürümek zorunda kalmış. Gecenin en özel anlarından biri Jenna Ortega ve Selena Gomez arasında yaşandı. Jenna şöhreti yakalamadan önce oyunculuk yaptığı yıllardan beri Selena'nın hayranı ve birçok kez fotoğrafları çekilmiş. Hayatın cilvesi ki, yıllar sonra aynı kırmızı halıyı paylaşıyorlar.







Gecenin en şık erkeklerinden biri Valentino takımıyla Eddie Redmayne idi. Kadınlarda görmeye alışık olduğumuz oversize 3D çiçek detayını öyle güzel taşımış ki hiç gözüme batmadı.







Kırmızı halının yıldız isimlerinden biri Zegna marka takımıyla Andrew Garfield'dı. Beklenmedik renk seçimiyle ters köşe yaparak büyük bir risk almış. Hoş görünmeyi başarmış.







Lily James Versace elbisesiyle topuklu giymesine rağmen elbisenin kötü bel detaylarıyla boyunu olduğundan çok daha kısa göstermiş ve elbisenin içinde kaybolmuş.







Ana De Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı rolü ile ödül alamamasına açıkçası sevindim. Hem Marilyn Monroe'nun ele alınış şeklini hem de Armas'ın oyunculuğunu sevememiştim. Görünümü de en az film kadar sıkıcıydı. Louis Vuitton elbisesi ve Altın Küre için epey özensiz görünen saçlarıyla bana enerjisi düşük geldi.







Gecede en çok tercih edilen markalar Valentino ve Gucci idi. Seçimini Gucci'den yana yapan Julia Garner Ozark ile En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu seçildi. Elbisesi tenine yakışmış hoş görünüyor.







Top Gun: Maverick filminin oyuncularından Glen Powell da törendeydi. Sevgilisi Gigi Paris'in Valentino imzalı elbisesi Serenay Sarıkaya'yı hatırlattı. Sarıkaya geçen sene Bulgari'nin Paris'te düzenlediği özel bir gecede aynı elbiseyi astar kullanarak giymişti ve hayal kırıklığına uğratmıştı.







En sona gecenin en rüküş ismini bıraktım yani Heidi Klum'u. Kevin Germanier marka elbisesiyle gecenin en kötü giyinen ismiydi. Halloween zamanı Paris Hilton'a ait bir kostüm giymiş de etkisinden çıkamamış gibi görünüyor.