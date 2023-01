PELİN KAYA

Yılbaşında TV ekranlarını ve sahneleri ünlülerimizin şıklık yarışı süsledi. Televizyonda gecenin en şık isimlerinin başında Hülya Avşar geliyordu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında son zamanların gözde trendi olan kapüşonlu elbisesiyle şahane görünüyordu. Işıltıyı kapüşonunda tercih edip elbise kısmında sadeliğe gitmesi dengeyi sağlamış. Aksesuarları da oldukça yerinde.

Gecede İmirzalıoğlu'nun şıklıkta rakibi Oktay Kaynarca idi. O da klasik bir takım seçmiş. Sempatik halleri ve enerjik tavrı klasik görünümüne taze bir hava katmış.









Yılbaşı ekranlarının bir diğer şık ismi yeşil seçimiyle Bestemsu Özdemir idi. Tepeden tırnağa kusursuz ve modern bir şıklık yakalamış. Renk de çok yakışmış.







Cemre Baysel siyah elbisesi ve Saint Laurent ayakkabısıyla iddialı ve bir o kadar da asildi.



Neslihan Atagül ışıltılı bir elbise seçmiş. Beraberinde kombinlediği, bacağını tamamen örten çizmeler modern bir dokunuş katmış. Zaten kendi güzelliğine diyecek yok.









Kenan İmirzalıoğlu hiç kuşkusuz yılbaşı gecesinin tavrı ve tarzıyla en şık erkeğiydi. Her zamanki gibi klasik şıklığından ödün vermemişti.



Ekranların en duru şıklığı Alina Boz'a aitti. Miu Miu elbisesiyle duru güzelliğini ön plana çıkarmayı başarmış. Saç ve makyajına da bayıldım.



Yeni radarıma giren isimlerden Aslıhan Malbora siyahın asaletini doğru şekilde yorumlamış. Saçıyla yarattığı havayı da sevdim.







Yeni jenerasyonun gözde şarkıcılarından Sefo sezonun trend parçalarını görünümünde buluşturmuş. Her zamanki tarzının çizgisinden çıkmamış.



Ayça Ayşin Turan su gibi görünüyordu. Saç modeli elbisesinin akışıyla uyum içindeydi. Duruşu da bu sade şık elbiseyi devleştirmiş.







Ebru Şahin şahane bir elbise giymiş. Elbisesinin içerisindeki mikro şort detayı Kendall Jenner'ın başlattığı şort ve çorap akımına benzer bir atıf olmuş. Oldukça başarılı bir seçim.



Melis Sezen ekranlara damga vuran isimlerden oldu. Zira 2022'yi moda anlamında yılın en çok konuşulan ikon ismi Marilyn Monroe'dan ilham alarak kapattı. Bu zekice hareketini Diamonds Are Girls Best Friend filminin en bilinen sahnesinden ilham alarak taçlandırdı. Elbisesi de Tuvanam imzalıydı.









Edis ekran şovuyla ve şıklığıyla tüylerimi diken diken etti desem yeridir. Dansı, profesyonelliği, kostüm seçimiyle tam bir stardı. Bu performansıyla başarısının altını kalın bir kalemle çizdi.



TV ekranı kadar sahneler de canlıydı. Fakat şıklıklar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Beğendiğim sayılı isim var. Onlardan biri de Sudi Etuz seçimiyle Göksel oldu. Hadise, Hande Yener, Demet Akalın, Bengü, İrem Derici, Gülben Ergen, Defne Samyeli, Simge Sağın, Ebru Yaşar, Petek Dinçöz ve daha birçok sanatçımız yılbaşında sahne aldı. Ancak aradığım şıklığı kimsede bulamadım.