PELİN KAYA

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama yeni çıkardığı "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times" isimli kitabının tanıtım turunda dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.







Stili eskiye oranla daha modern daha genç ve günümüz trendlerini yansıtıyor. Tercihleri arasında Valentino, Balmain, Marine Serre, Victoria Beckham, Bottega Veneta, Versace gibi markalar var. Süreç boyunca stil danışmanı Meredith Koop'ın sözünden hiç çıkmıyor.







Modanın şöhrete olan etkisinden ve gücünden her zaman bahsetmişimdir. Michelle Obama da bu güce o kadar sadık kalmış ki, danışmanıyla her giydiğini özenle çekip detaylı şekilde paylaşıp üzerindeki ilgiyi canlı tutmayı sürdürüyor.

Dünyanın en ünlü ve zeki kadınlarından biri olsanız da günümüz şartlarında modanın renkli ve eğlenceli yönünü kullanmak her zaman hanenize artı yazdıracaktır.



SEKTÖRÜN KORKULU RÜYASI: Y2K

Katie Holmes geçtiğimiz günlerde bir davete modanın korkulu rüyası olan Y2K stili ile katıldı. "Y2K da nedir?" dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklıyorum. Y2K jean üzeri mini elbise veya uzun tunik giyilen bir stil.







Özellikle 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında popülerdi. En kötü parçalar bu kombinde birleşince maksimalist bir görünüm elde edildiği için giyeni en dikkat çeken isimler arasına sokardı. Katie Holmes da yıllar sonra yaptığı bu kombinle tüm kötü eleştirileri üzerine çekerek bir anda modanın gündemine oturuverdi.







Katie o denli eleştirildi ki, sonunda stil danışmanı Brie Welch açıklama yapmak zorunda kaldı. Dediğine göre bu kombini daha genç ve enerjik bir seçim olacağına inandığı için yapmış. Altına spor ayakkabı giymek de Katie'nin fikriymiş. Dans edecek kadar rahat olmak istediğini söylemiş. Tüm bunları da mantık çerçevesine oturtunca kombinden emin olmuşlar. Açıkçası hiçbir noktası, mantık çerçeveme oturmayan bir tarz. Sanırım yeni yıl dileklerim arasına Y2K stilinin geri gelmemesini de eklemem gerekiyor.



KOZA'NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Geçen hafta izinde olduğum için bu güzel ve önemli gelişmeyi yazmak bu haftaya kaldı. 1992 yılından beri moda dünyasına genç yetenekler kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının kazananları belli oldu.







Kariyerinin henüz başındaki genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratmayı hedefleyen ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilir olmasına önemli katkı sağlayan







KOZA Genç Moda Tasarımcıları yarışmasında "Obscura" isimli koleksiyonuyla Maide Özer birincilik ödülünün sahibi oldu. "Cherry Blossom Girl" koleksiyonuyla Şakir Buldan ikincilik unvanını elde ederken "Margot" koleksiyonuyla Melis Küçükyılmaz da üçüncü oldu.



TREND DOSYASI

1- Z kuşağının Wednesday dizisiyle şöhreti yakalayan yeni yıldızı Jenna Ortega son yaptığı seçimle yıl bitmeden yeni bir trendin altını çizdi. Dolce & Gabbana imzalı kravat detayı ünlü isimlerin son günlerdeki yeni gözdesi. Yeni saç kesimi ve modeli de oldukça hoştu. Kravat kadınlarda kombinlemesi zor, kullanması cesur bir aksesuvardır.







Bu tarzın trend olma açılışını aylar önce Sportmax takımıyla Zendaya yapmıştı ve ben dahil tüm eleştirmenlerden tam not almıştı. Üzerinden uzun zaman geçse de Pınar Deniz ve Hazar Ergüçlü de şıklıklarını kravatla tamamlayan ünlü isimlerimizden oldular. İkisi de oldukça başarılı ve iyi görünüyor. Ortega gibi popüler bir ismin giymesi de moda dünyasındaki kravat sevgisini pekiştirdi.



2- Hadise son sahnesinde David Koma imzalı bir elbise giyerek gözlerimizi yine kamaştırdı.







Bu marka Hadise'nin son zamanlarda en popüler markalarından. Öncesinde aynı koleksiyondan bir başka elbise giymiş farklı tarzıyla ses getirmişti. Sonrasında benzer elbiseyi Demet Özdemir de giydi.







Hande Yener de sahnesinde Koma tercih edenlerden. Uzun çizmelerle giydiği kıyafetiyle Yener'in en şık göründüğü hali diyebilirim. Uzun lafın kısası; Koma tercih eden hayal kırıklığı yaşamıyor.