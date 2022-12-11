PELİN KAYA

Dior Sonbahar 2023 erkek koleksiyonunun defilesini geçtiğimiz günlerde çölün ortasında, Mısır Piramitleri'nin yanıbaşında gerçekleştirdi. Kreatif Direktör Kim Jones bu koleksiyonda teleskopik görseller elde edebilmek için Nasa ile çalışmış.







Bir süredir altını çizerek, Orta Doğu'nun moda endüstrisinin yeni cazibe merkezi olduğunu söylüyorum. Moda haberlerinde sık sık Avrupa kökenli lüks markaların Batı'dan çok, Orta Doğu'yu merkeze aldığını okuyoruz. Bu haberleri gördükçe aklıma ister istemez şu soru geliyor: "Biz neden Orta Doğu'nun en güzel konumundayken, bu fırsattan yararlanmıyoruz?"...







Ya da şöyle sorayım, "Lüks markalar neden Türkiye'yi görmüyor?"... Arap ülkelerine nazaran tarih, jeopolitik konum ve çok daha fazla avantajımız olmasına rağmen neden bunu değerlendirecek çalışmalara giremiyoruz? Hem de üstelik bu markalar ülkemizde yüksek satış cirolarına sahipler.







Bireysel geziler için insanların gitmeye cesaret edemediği, sadece turlarla ve tahsis edilen korumalarla gezilebilen bir ülke Mısır... Bu dezavantaja rağmen Dior, Mısır'da iddialı defile gerçekleştiriyor. Üstelik marka dostu dünyaca ünlü isimleri de defilesi için Mısır'da ağırlıyor...







YATIRIM HIZLANDI

Doğru yatırım demişken, akla ilk olarak Katar merkezli Fashion Trust Arabia isimli dernek ve onun çalışmaları geliyor. Derneğin düzenlediği ödül törenleri ve davetler sayesinde moda endüstrisinin önemli isimleri kısa sürede Orta Doğu'ya adapte oldu. Ayrıca LVMH isimli lüks moda grubunun bir kısım hissesi ve Valentino'nun büyük miktarda hissesi de Katarlıların...







Dünyanın en büyük ve en önemli moda dergilerinden Vogue, 2017 yılında Dubai merkezli Vogue Arabia'yı kurdu. Tüm bu adımlar da lüks moda dünyasının ve markaların Orta Doğu'ya yatırımı artırmasını sağladı. Anlayacağınız doğru yatırım meyvelerini verdi. Çok yeni bir örnek daha var. O da Suudi Arabistan'ın batısında, Cidde'de 2019'dan beri düzenlenen ve 10 gün süren Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali...







VİZYON ETKİSİ

Araya pandemi girince bu sene ancak ikincisi düzenlenebildi. Film festivaline lüks mücevher markası Chopard sponsor olmuş. Vogue Arabia ve Vanity Fair İtalya da tüm festivale sayfalarında yer vermiş. Jessica Alba, Naomi Campbell, Carla Bruni, Alessandra Ambrosio, Jodie Turner- Smith, Priyanka Chopra, Andy Garcia, Spike Lee, Sharon Stone ve daha birçok global isim festivale katıldı. Bu yıldızlar milyonluk sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da ülkenin ve festivalin tanıtım elçisi oldu. Festivalin başkanı Suudi Arabistan asıllı Mohammed Al Turki. Böyle girişimler parayı doğru vizyonla, doğru yere yatırmanın önemini ortaya koyuyor.

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2022'NİN 'EN'LERİ

Dünya çapında 200 milyon kullanıcıya hizmet veren moda alışveriş platformu Lyst, yıllık moda raporunu yayınladı. Raporda 2022 yılının modasına imza atanlar yer alıyor







Sarah Jessica Parker'ın giymesiyle yüzde 488 arama artışı sağlayan JW Anderson markasının 3D yazıcıda hazırlanmış 2022 erkek koleksiyonunda yer alan güvercin çantası yılın en ilginç moda anını yaşattı.







Yılın iş birliği Jacquemus x Nike oldu. Şubat 2021'de başlayan koleksiyon dedikoduları Haziran 2022'de gerçek oldu ve hayranlar beklediğine kavuştu. Bu birliktelik iki markanın da aramalarında yüzde 2 bin 575 artış sağladı.







Yılın çantası ise Prada'nın Re-nylon Re-edition 2000 mini çantası. Z Kuşağı sayesinde yüzde 131 daha fazla aranmış. 90'ların estetiğini taşıyan bu ışıltılı çantayı 2022 yılında giymeyen influecer ve ünlü kalmadı desem yeridir.







Birkenstock'un 2 bin 750 TL etiketli Boston modeli ise yılın ilk yarısında yüzde 593'lük arama artışıyla yılın ayakkabısı oldu. Satışların yükselişinde ana etken sosyal medyanın gücü. Kendall Jenner ve Kaia Gerber gibi ikonların giymesi de bilinirliği artırdı.







Yüzde 3 binlik arama hacmiyle yılın en viral anı Bella Hadid'in mankenliğini yaptığı Coperni'nin sprey elbisesinin yapılış anı ilkbahar/ yaz 2023 defilesinin açılışı oldu. Videoların toplam izlenmesi 1 milyara ulaştı.







Yılın en konuşulan anı Bob Mackie tasarımı, 4,8 milyon dolar değerindeki Marilyn Monroe elbisesini giydiği Met Gala 2022 gecesi oldu. Bu tarihten itibaren elbisenin aramalarında yüzde 456'lık bir artış görüldü.







Yılın trendi Valentino'nun bu yıl benimsediği "pembe rengi" oldu. Bu renkle Barbie tutkusu yeniden doğdu. Margot Robbie'nin Barbie filmi öncülüğüyle renk ve stil bir araya geldi. En güzel örneklerinden birini Anne Hathaway'de gördük.







Yılın markası özellikle micro mini etekleri, Wander çantası ve Bella Hadid'in giydiği balerin babetleriyle Miu Miu oldu.