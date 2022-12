PELİN KAYA

GQ dergisinin her yıl düzenlediği MEN OF THE YEAR ÖDÜL TÖRENI'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yılın teması "İnsan Ötesi". İnsan olmanın ötesinde bir konumu hayal ederek bu sene ortak varoluş anlayışına odaklanan bir tema ile kendimizi gezegenin geri kalanından üstün görmeyi bırakmayı ve doğanın bir parçası olduğumuzu kabul etmemiz gerektiğini ve dünyadaki gerçek yerimizi birbirimize hatırlatmayı amaçlıyor. Gecenin kırmızı halısı ünlü isimler bakımından zengin ve şıklık bakımından doyurucuydu.









ECE SÜKAN

Yorumlarıma gecenin sunucusu Ece Sükan ile başlamak istiyorum. Vintage Herve Leger elbisesiyle kusursuz bir şıklık örneği sundu. Sunuculuğuna ve hakimiyetine de ayrıca hayran kaldım. Yabancı sunucularda görmeye alışık olduğumuz rahatlığa sahipti. Markalara ve tasarımcılara çok hakimdi.









HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE

Hazal Filiz Küçükköse de MT1012 marka kıyafeti ve Saint Laurent çantasıyla gecenin şıklar listesine adını yazdırdı.









NESRİN CAVADZADE

Nesrin Cavadzade kuşkusuz gecenin en cazibeli kadınlarından biriydi. Ama elbisesinin modelini pek sevemedim. Saçlarını açık bırakmasını da sevemedim.









BEREN SAAT

Beren Saat bir Züleyha Kuru tasarımı tercih etmiş ve çok iyi görünüyor. Ama Beren'in gecedeki asıl şıklığı sahnede eşi Kenan Doğulu'ya ettiği aşk dolu cümleleriydi.









KALBEN

Kalben stiliyle ve duruşuyla yıllardır ödül alıyor, çok da beğeniliyor fakat benim moda radarıma bir türlü giremiyordu. Bu zamana kadar Kalben'e hakettiği stil danışmanlığı hizmetinin verilmediğini düşünürdüm. Ödül gecesi bu düşüncemde ne kadar haklı olduğumu anladım. Çünkü Kalben stil danışmanlığını kendisinin yaptığı kıyafetlerin içinde harika görünüyordu. Bir an Mary J. Blige'e bakıyor gibi oldum. Öyle bir aura, öyle bir kendinden emin duruş sergilemiş. Bunun mutluluğuyla kombiniyle alakasız çantasını bile görmedim. Saçı da çok iyi. Hatta o pembelikler hiç görünmese daha iyi dururmuş.







MERVE DİZDAR

Merve Dizdar "Yılın Kadını" ödülüyle gecenin kazanan isimlerinden! Ödül alacağı geceye çok daha güçlü bir seçim yapılabilirdi. Bir ödül alma kıyafeti olarak düşünürsek kesinlikle yanlış tercih olmuş derim. Ama şu bir gerçek ki; Prada kombiniyle bu zamana kadar katıldığı birçok kırmızı halıdan daha iyi görünüyordu.









DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Dilan Çiçek Deniz gecenin en iyi isimlerindendi. Armani marka kıyafeti, saçı, makyajı, çizmesi, mücevherleri… Kısaca tüm detaylarıyla gecenin en şıklarındandı.









NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Her kırmızı halıda favorilerimden olan Nilperi Şahinkaya bu kez hayal kırıklığına uğrattı. Viola and Vesper marka elbisesinin rengi de modeli de bu gece için çok hafif kalmış. Fakat Nilperi'yi takdir edebileceğim tek bir konu var o da stil danışmanına olan sonsuz saygısı. İşi gerçekten işi yapana emanet etmiş ve arkasına bakmamış. Çünkü şu zamana kadar bu kadar kötü bir seçim yapmamıştı. Demek ki stil danışmanı onu bu şekilde giydirmek istemiş ve Nilperi profesyonel bir şekilde saygısını sunarak hayır dememiş. Stilini emanet ederken feda etmiş olsa da profesyonel yaklaşımı çok hoşuma gitti.









NURGÜL YEŞİLÇAY

Nurgül Yeşilçay siyahın asaletinden yana tercihini yapmış. Ona yakışacak şekilde klas bir şıklık yakalamış.









ESRA BİLGİÇ

Esra Bilgiç sade ama şık görünüyor. Gecenin aurasına da yakışır bir görüntü yakalamış. Fakat bu kadar sade bir kıyafet seçiminde daha dramatik saç ve makyaj beklerdim. İşte o zaman tam not verebilirdim.









YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Yıldız Çağrı Atiksoy 'un Raisa & Vanessa marka elbisesinin modelini çok beğenemesem de olabilecek en iyi şekilde taşımayı başarmış.









GÜLCAN ARSLAN

Hep en iyilerden diyerek yorumlarıma başladım ama "en iyisi" diyerek başlamadım. Zira gecenin en iyisini sona sakladım! Gülcan Arslan bu gecedeki en beğendiğim ve en favori ismim oldu. Züleyha Kuru imzalı kıyafeti içinde sadece şık olmakla kalmamış bu elbiseye hak ettiği pozu da duruşu da vermiş. Makyajı saçı takılarıyla tek kelimeyle mükemmel bir şıklık örneği !