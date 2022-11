PELİN KAYA

Her sezon ünlü bir isim trendleri belirleyen güçlü bir görünüm ile ortaya çıkar. Geçen sezon bu görevi üstlenen Hailey Bieber olmuştu. Bu sene ise Kendall Jenner'da gördüğünüz bu Bottega Veneta kombin yeni trendlere yön verecek nitelikte. Ayrıca tayttan bile şikayetçi olan bazı isimler için daha büyük bir sınav da diyebiliriz. Bottega Veneta'nın yeni tasarımcısıyla ihtiyacı olan sihirli dokunuş Kendall'dan gelmiş olabilir. Çantası da yine aynı markanın yeni Sardine modeli. Ayrıca bu kombinin 60'ların stil ikonu Eddie Sedgwick'in tarzını hatırlatmasıyla da beni biraz hüzünlendirdi.







Eddie Sedgwick kimdir diye merak edenleriniz için kısaca anlatayım. Kendisi 60'ların stil ikonu, sanatçı Andy Warhol'un ilham perisi, müzisyen Bob Dylan'ın büyük aşkı, varlıklı, soylu ve sosyetik bir isimdi. Özellikle eteksiz giydiği çorapları stilinin en belirgin imzasıydı.







Maalesef ailesindeki genetik akıl hastalıklarının kendisinde de olmasının üstüne naifliği, toksik ilişkisinin ağırlığı da eklenince Eddie 28 yaşında aramızdan ayrılır. Çok varlıklı olmasına rağmen içki ve yasaklı maddeye de olan düşkünlüğü yüzünden son yıllarını sefalet içinde geçirir. Sienna Miller, Factory Girl filminde onun hayatını canlandırmıştır.







DEV MARKALARA NELER OLUYOR?

Son bir hafta içinde dev markalarla ilgili önemli gelişmelerin ardı arkası kesilmedi. En büyük skandal maalesef Balenciaga'dan geldi. Uygunsuz içeriklere sahip son kampanyasıyla olumsuz tepkilerin odağı oldu. Kampanya görsellerindeki çocukların olduğu görsellerdeki detaylar gören herkesin aklında tek bir şey çağrıştırdı. Çocukların ellerinde cinsel çağrışımlar yapacak şekilde giydirilmiş oyuncak ayılar, çanta gösterilen görsellerde çocuk istismarına ait bir mahkemenin belgelerinin olması moda endüstrisinin ve modaya ilgili kesimin sinirlerini yerinden oynattı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Balenciaga kampanya görsellerini hemen kaldırdı. Fakat markanın çocuklar üzerinden yaptığı çirkin kampanyanın ardından şüpheler arttı ve önceki kampanyalar da incelenmeye başlandı. Ortaya çıkan sonuçlar korkunç. Önceki kampanya görsellerinden ortaya çıktı ki, çekim dekorunda Michael Borremeans'ın kitabı kullanılmış. Kitabın içeriği buraya yazmak istemediğim kadar korkunç. Bir başka kampanya görseli, tacizden yargılanmış birinin belgesi çıktı.

Benim çözemediğim, kampanya hazırlığı aylar önce başlar. Yüzlerce kişi inceler, bakar, tartar. Bu kadar kişi nasıl olur da dekordaki eşyaları incelemez? Bazı yorumlarda bunun bir tanıtım yöntemi olduğunu yazanları görüyorum. Bu olasılık imkansız. Moda dünyasında kabul edilemez ve affedilemez 2 unsur mevcuttur. Biri cinsel istismar ki, burada konu çocuk istismarı. Diğeri de ırkçılıktır. Bunları tanıtım olarak kullanmayı düşünmek de büyük bir aptallıktır.







Markada çok önemli bir devrin sonuna gelindi. İtalya'nın en büyük moda evlerinden Gucci'nin 2015'ten beri Kreatif Direktörü olan Alessandro Michele görevinden ayrıldığını duyurdu.







2015'te bir türlü istediği parlamayı yakalayamayan ve rakiplerinden fersah fersah geri kalmış markanın dizginleri o yıllarda Michele'ye teslim edilmişti. Michele ses getiren tasarımlarıyla markayı tekrar devler ligine sokmakla kalmadı kısa sürede zirve noktasına ulaştırdı. Özgün tarzı, çözdüğü sokak modasıyla lüks dokunuşu bir araya getirmekteki ustalığı sayesinde markaya eski şatafatlı günleri getirmesinin yanı sıra markanın kimliğine katmış olduğu gençlik aşısıyla markanın imajını parlattı. Modernize olamayan, günü yakalayamayan, yenilenmekte zorluk yaşayıp başarı grafiği hızla düşen her moda evinin sahip olmak istediği bir kurtarıcıydı Michele. Zamanında markaya olağanüstü heyecan getiren kurtarıcıya artık markaya katacak tılsımı kalmadı gözüyle bakılıyordu. Şimdi akıllarda tek soru: Michele'nin yerine kim gelecek? Çok riskli bir karar alındı. Kim gelirse gelsin alacağı sorumluluk da yaşayacağı stres de çok büyük olacak. Kesin olan tek bir şey, Alessandro Michele'nin Gucci'sinin her zaman hatırlanacak olması.







EN BÜYÜK REKLAM KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİ

Dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası için sandık yapmak ve reklam kampanyası düzenlemek Louis Vuitton için bir gelenek. Bu geleneğe ait ses getiren son reklam kampanyasında dünyanın en iyi iki futbolcusu Ronaldo ve Messi yer aldı. 'Zafer, bir zihin durumudur' sloganıyla hazırlanan kampanyanın fotoğraflarını deneyimli fotoğrafçı Annie Leibovitz çekti. 50 milyon takipçiye sahip Louis Vuitton, 376 milyon takipçili Messi ve 500 milyonla Instagramın en yüksek takipçiye sahip ünlüsü Ronaldo'nun hesaplarından aynı anda paylaşılan reklamın etkileşim oranlarının da ne kadar yüksek olabileceğini tahmin etmek hiç de zor olmamalı.

Peki size böylesine ses getiren bir reklamda aslında iki dünya devinin çekimlerde bir araya hiç gelmediklerini söylesem. Hatta aynı odada bile bulunmadılar. Onları bir araya getiren fotoşop oldu. Bitmedi. Satranç taşlarının dizilimine hiç dikkat ettiniz mi? 2017 yılında iki satranç dehası Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın oynadığı maçta öyle bir noktaya gelinir ki iki taraftan birinin maçı kazanması imkansızdır. Maç berabere biter. İşte o ikonik anın dizilimi Ronaldo ve Messi'nin arasında geçen satranç maçının dizilimi. Mesaj net; aralarındaki rekabetin hiçbir zaman bitmeyeceği, kazananın da kaybedenin de olmayacağıdır. Bir araya gelememelerinin sebebi ikisinin de çekim için müsait oldukları tarihlerin bir türlü tutmamasıymış. Norveçli satranç büyük ustası Carlsen bu fotoğraf için "Zamanımızın en büyük ikinci rekabeti en büyüğünü taklit ediyor" diyerek zeki bir yorum yapmış.







HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ZAMANSIZ PARÇALAR

Sürdürülebilir koleksiyon mantığı ile yola çıkan Allsome markası sezon trendlerinden bağımsız hep dolapta yer alabilecek tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Şıklığı temsil eden ipek ve şifon kumaşların yanı sıra, bu sezon çevreye duyarlı üretimiyle elde edilen ecovera kumaşların da kullanıldığı yeni sezonunda kalıcı ve sıcak renkleri kullanmış. Marka 'doğa, en güzel tema' mottosuyla fotoğraf çekimlerini Zeynel Abidin ile gerçekleştirdi.