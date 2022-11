PELİN KAYA

Dünyanın en ünlü ve popüler modellerinden İsveçli Elsa Hosk bir Türk markasının yüzü oldu. Zeynep Arçay markasının Resort 23 koleksiyonun yüzü olan Hosk'u Los Angeles, New York ve Londra billboardlarında göreceğiz.







Özellikle ABD ve Avrupa'daki prestijli satış noktaları ile önemli bir müşteri kitlesine ulaşan Zeynep Arçay markasının kurucusu ve kreatif direktörü Zeynep Özlem Alpay, Elsa ve Los Angeles 'da gerçekleşen çekimler hakkında şunları söyledi: "Elsa'nın modellerimizi beğendiğini ve markamızı takip ettiğini biliyorduk. Öncelikle bu nedenle yeni global kampanyamızda kendisiyle çalışmak istedik. Mesleğinin zirvesinde başarılı ve güçlü bir kadının markamızı sevmesi bizim için çok anlamlı. Çekimler sırasında tasarımlara ve özenli işçiliğe övgüler yağdırması da bizi çok mutlu etti."







Bir güzel gelişme de İtalya'da yaşandı. Hatta ilk kez bir Türk ünlüsü bir lüks moda markasında el üstünde tutuluyor denilebilir. İtalyan moda devi Dolce&Gabbana uzun süredir ünlü oyuncumuz Can Yaman ile sıkı bir ilişki içinde. Geçtiğimiz günlerde marka beraber gerçekleştirdikleri çekimden görselleri bol bol sosyal medya hesabında paylaştı. Ben bu yazıyı yazarken paylaşımları hala devam ediyordu. Can adeta İtalyan markasının uzun yıllar çalıştığı ünlü model David Gandy'nin yerine geçti gibi görülüyor. Dünyaca ünlü bir yıldız Türk tasarımcıyı tercih edip giydiğinde seviniyoruz, gurur duyuyoruz. Büyük bir markanın bir Türk oyuncuyu markasının yüzü yapmış olması büyük başarıdır. Can Yaman'a benden kocaman bir bravo!







ZARİF GELİNLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak sürpriz bir nikahla bu hafta dünya evine girdi. Böyle bir anda gelen güzel haberlere bayılıyorum! Aslı'yı öyle bir seviyoruz ki ve mutlu olmasını istiyoruz ki inanın sanki ailemden biri evleniyormuş kadar sevindim. Vakko imzalı gelinliği, saçı, makyajı, buketi ve o en güzel aksesuarı gülüşüyle Aslı Enver yine muhteşem. Damat da gelinin şıklığına eşlik etmiş. Çift bir arada harika görünüyor. İkisine de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.







Ve geçiyorum bir diğer geline. En beğendiğim global moda influencer'larından Alex Riviere geçtiğimiz günlerde Avusturyalı iş insanı Christian Sieber ile Venedik'te ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlendi. Alex için son yıllarda gördüğüm en zarif gelin diyebilirim. Her detayıyla klas, asil ve rafine bir düğün olmuş. Alex Riviere, Dior gelinliği ve düğün sonrası düzenlenen after-party de giydiği Magda Butrym imzalı elbisesiyle hem göz alıcı hem de müthiş bir şıklık içinde. Damat da gelinin şıklığına eşlik etmiş jilet gibi bir takım giymiş.







Davetliler arasında en beğendiğim isim de Melissa Faber-Castell oldu. Kırmızı elbisesi içinde kusursuz bir şıklık ve zarafet örneği sunmuş.







MİLYARLIK SATIN ALMA SONUNDA GERÇEKLEŞTİ

Moda dünyasında heyecan yaşatan satın alma işlemi sonunda gerçekleşti. Tom Ford markasını Kering Group'un alacağı söylentileri doğru çıkmadı ve sonunda gülen taraf Estee Lauder Group oldu. 2.8 milyar dolarlık bir anlaşmayla Tom Ford markasını satın alan Estee Lauder, Tom Ford'un kozmetik ve koku işlerini tamamen üstlenecek. Giyim ve aksesuar bandında ise üretme ve pazarlama hakkını lisanslayacak. Uzun süredir Tom Ford ortağı olan ve bünyesinde Thom Browne gibi markaları da bulunduran Ermenegildo Zegna Group, Estee Lauder ile lisanslama için uzun vadeli bir anlaşma yaptı; marka ile geçmişte erkek giyim üzerine çalışırken, artık tüm erkek ve kadın modasının yanı sıra aksesuar ve iç giyimden de sorumlu olacak.







HAFTANIN ŞIKI

Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, 18 Kasım'da vizyona giren yeni filmi The Menu'nun tanıtımları için son bir haftadır kendi defilesini veriyor. Galalardan basın toplantısına, basın toplantısından TV programlarına hız kesmeden katıldı. Her giydiğinde incelikle hazırlanmış titiz bir çalışma söz konusu. Bu defa eskiye göre daha cesur ve cazibeli seçimler yaptığı da gözlerden kaçmadı. Her kıyafetine özel olarak uygulanan saç ve makyajı çok başarılı. Dior'un marka yüzü olması sebebiyle ağırlıklı olarak bu markadan seçimler yapıyor. Araya yeni nesil markalardan Nensi Dojaka ve Magda Butrym'den seçimler katıyor olması da bu tek kişilik defileyi daha da izlenir hale getiriyor.