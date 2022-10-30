PELİN KAYA

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunan moda tasarımcılarına her yıl uluslararası tanınırlığın yanı sıra finansal destek ve iş desteği sağlamayı amaçlayan, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan Fashion Trust Arabia Ödülleri Doha'da Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleşti. Dünyaca ünlü moda tasarımcıları Zuhair Murad, Amina Muaddi, Pierpaolo Piccioli, Iris Van Harpen gibi isimler jüri koltuğuna oturdu.







Konuk ülke olarak davet edilen Türkiye'den "Misafir Ülke: Türkiye" ödülünü kendi adını taşıyan markasıyla Burç Akyol kazandı! Burç Akyol'a ödülünü Onur Konuğu olan Neslihan Atagül Doğulu verdi. Atagül, Dice Kayek imzalı elbisesiyle törende göz kamaştırıyordu.







Gecenin yıldız ismi de moda haftalarını kasıp kavuran Arap asıllı Bella Hadid'di. 1986 sonbahar-kış koleksiyonuna ait Vintage Alaia imzalı elbisesi ve mücevherleriyle kusursuz bir görünüm içindeydi. Böyle bir geceye de ancak bu şekilde gelinebilirdi.







KOLEKSİYONLUK ÇANTALAR

Sahip olduğu geniş Hermes çanta koleksiyonuyla da bilinen Bahar Şer'den hem trend hem de sağlam bir seçim geldi. Şer, Hermes'in neredeyse 1 milyon TL değerindeki nadide modellerinden Faubourg Birkin modeliyle görüldü. Markanın tek 20 santimlik olan bu modellerin büyük müzayedelerde satış fiyatı 300 bin $'a kadar çıkabiliyor. Bu çantalar şu an koleksiyonerler için tam bir arzu nesnesi. İlk olarak 2019'un sonunda sınırlı sayıda piyasaya sürülen çantanın tasarımında markanın amiral gemisi olan 24 Rue du Faubourg Saint-Honore adresindeki mağazanın mimarisinden ilham alınmış. Nadir görülen bu çantayı en son Kylie Jenner ile doğum günü hediyesi olarak anmıştık.







Çanta koleksiyonerleri için bir başka arzu nesnesi model de Fatoş Altınbaş'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar Türkiye davetinde Louis Vuitton Cruise 2020 koleksiyonundan taktığı Empire States çanta hemen dikkatimi çekti.







TERCİHİ TÜRK MARKASI OLDU

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Taylor Swift, merakla beklenen 10. albümü Midnights'ın ilk yayınlanan videosu "Bejeweled" da Ninon markasından oval küpeleri tercih etti. Markanın kurucusu Mert Aslan bu heyecan veren buluşma için şunları söyledi.

"Taylor Swift'in stil danışmanı Joseph Cassell ile 6 aylık uzun bir çalışma süreci sonucunda heyecanla beklediğimiz görüntüler bizi çok mutlu etti. Sosyal medyada 228 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü bir starı markamızın tasarımlarından biriyle görmek gurur verici."







Markanın tasarımlarını ilk kez dünyaca ünlü isimlerde görmüyoruz. Daha önce Bella Hadid, Katy Perry, Karlie Kloss ve Chrissy Teigen de kullanan ünlülerden. Sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eden markayı önümüzdeki günlerde daha birçok dünya yıldızının üzerinde göreceğimize eminim.







TREND ALERT: IŞIĞA VE ISIYA DUYARLI TASARIMLAR

Son bir haftadır ışığa ve ısıya duyarlı tasarımlar sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Nereye baksam bir şekilde bu paylaşımlar önüme düşüyor. İçlerinde en çok Prada'nın ısıya duyarlı yeni sezon montuna bayıldım. Soğuğu hissettiğinde gizli olan logolar ortaya çıkıyor. Işığa duyarlı parçalar da var ki bunlardan biri Fashion Trust Arabia'da paylaşılmış olan, ışık tutunca desenleri ortaya çıkan çizmeler. Bir başka tasarım ise güneş ışınlarının altında kalınca renk değiştiren PH5 markasının kumaşı. Tamamen güneş ışığına çıkılmadığında istenilen bölgelere yapay ışık tutularak kişiselleştirilebiliyor.







Coperni markasının sprey elbise ile başlattığı inovatif tasarımların akımı çekilen ilginç videolarla sosyal medyada da ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde buna benzer ya da çok daha yaratıcı tasarımlar göreceğimize eminim.