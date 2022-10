PELİN KAYA

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Valentino İlkbahar- Yaz 2023 defilesi hem koleksiyonuyla hem de davetlileriyle en ilgi çeken defilelerden biri oldu. Tasarımlar her zamanki Valentino çizgisinde ama yapılan küçük değişimler sayesinde tekdüze hissettirmiyor. Bu koleksiyonla Valentino'nun meşhur pembesine veda ediliyor, ten rengine merhaba deniyor.







Davetlilerden ilk göze çarpan isim siyah ışıltılı takımıyla tabii ki Valentino'nun divası ünlü oyuncu Zendaya. Yine şık, yine muhteşem görünüyor. Defileye davetli isimler arasında katıldığı yarışmayla şöhreti yakalayan Cemal Can Canseven ve Tuba Büyüküstün vardı. Cemal, markanın Pink PP koleksiyonundan tümü pembe renkten oluşan kıyafeti, yüzüne uyguladığı markanın logosundan çilleriyle görünümüne eğlenceli ruh halini yansıtmayı başarmıştı. Tuba Büyüküstün de kendisinden beklemediğim bir seçimle hem trend hem de çok hoş görünüyordu.







Büyüküstün'den bahsetmişken, kendisi tamamen Paris'e taşınmış. Çocuklarını da orada okula yazdırmış. Tabii modanın başkentine taşınıp da moda haftasının keyfini çıkarmamak, moda dünyasına dahil olmamak olmaz. Valentino'dan sonra Miu Miu defilesine de katıldı. Miu Miu ve Valentino defileleri arasındaki görünümlerden birini seçmem gerekirse tercihim Miu Miu defilesinden yana. Orada giydikleri Tuba'yı daha iyi yansıtmış diyebilirim.



DÜŞEN MODELLER KORKUTUYOR VE ÜZÜYOR

Moda haftalarında yürüyen mankenlerin yaşadığı zor anlar sosyal medyada epey ses getirdi ve çok tartışıldı. Nedeni bilinmese de bazı mankenlerin yürümekte güçlük çektiğine hatta merdivenlerden düştüğüne bile şahit olduk. Artık bu durum her moda haftasında yaşanıyor diyebiliriz. Hatta iş öyle bir hale geldi ki yaşanan bu kazalar markaların defile teması olarak kullanılmaya bile başlandı.







Örneğin daha çok yeni Milano Moda Haftası'nda AVAVAV isimli marka defilesinin koreografisini tamamen bu düşmelerle kurguladı. Tüm modellerin defilede bilinçli olarak düşmesi izleyicilerin kafalarını karıştırsa da asıl amaç lüks markaların statü ve mükemmellik takıntısına hicivli bir bakış açısıyla yaklaşmaktı.







Kaza olarak yaşanan bu düşmelerde henüz bilinen bir kötü sonuç yok. Ya da biz bilmiyoruz. Temennim, insan sağlığını tehdit eden bu durumun daha fazla kullanılmaması ve daha kötü örneklere şahit olmamamız.



YENİ TARTIŞMA KONUMUZ BOŞ CİPS PAKETİNDEN ÇANTA

Paris Moda Haftası'nda ses getiren defilelerden biri de Balenciaga markasınınki oldu. Kreatif direktör Demna Gvasalia'nın aylar öncesi elinde boş bir cips paketiyle görüntülenmesinin sebebi de defilede anlaşılmış oldu.







Global bir markayla yapılan anlaşma sonucu ortaya cips paketinden bir çanta çıktı. Markaların bu absürt yöntemi çok da yeni değil. Global markaların moda dünyasına Anya Hindmarch'ın Boots çizmeleri, Moschino'nun fast food zinciri koleksiyonu, Vetements'in DHL tişörtleriyle çoktan giriş yapmıştı.







Amaç sosyal medyada konuşulmak ve markanın ismini her daim canlı tutabilmek. Hatırlarsanız Demna'nın tasarladığı çöp torbasından çantası da çok ses getirmiş, 33 bin TL'ye satılması günlerce tartışılmıştı.



BU SEFER SERT KAYAYA ÇARPTI

Kanye West, Paris Moda Haftası kapsamında Yeezy markasının 'Season 9' koleksiyonunun defilesini gerçekleştirdi. Bu öyle bir defile oldu ki koleksiyondan başka her detay konuşuldu. Defilede giydiği 'White Lives Matter' yazılı kıyafet saygısızlık örneği olarak kabul edildi. Zira kendisi gibi siyahiler için çok önemli bir olaydan gelen 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' sloganının parodisini yapmıştı.







Yetmedi, Vogue global moda editörü Gabriella Karefa- Johnson'ın koleksiyonu eleştirmesine kafayı takıp kadına karşı büyük bir psikolojik şiddet uyguladı. Johnson'ın giydiği kıyafetleri sayfasında paylaşarak yoruma "Bu kılıkla ve görüntüyle sen mi beni eleştireceksin?" diye yazdı ve olaylar daha da büyüdü. Kanye'nin unuttuğu ya da hesaba katmadığı şey artık parmakla hedef göstermenin, kişilerin beden ölçüleri ve zevkleriyle alay etmenin toplumun hiçbir kesiminde kabul görmediği.







Bu seviyesiz hareketiyle koskoca Vogue ekibini, moda dünyasını ve birçok ünlü ismi karşısına aldı. Diğer büyük markalar ve ünlüler artık markası Yeezy ile işbirliği yaparken on kere düşünecektir ve büyük ihtimalle de hiçbiri yapmaya yanaşmayacaktır. Böylelikle sosyal medya insanı vezir de eder rezil de sözünün en güzel örneklerinden birini okudunuz.



MODANIN EN BÜYÜK GECESİNİN TEMASI BELLİ OLDU

Met Gala'nın 2023 yılı teması açıklandı. Ama önce size Met Gala'nın ne olduğu hakkında kısaca bilgi vereyim. 1400'lerden bugüne modayı belgeleyen 33 binden fazla giysi, mücevher ve aksesuar koleksiyonu olan Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü yararına her yıl New York'da düzenlenen bir yardım galasıdır. Moda endüstrisinin Oscar Töreni olarak da bilinir. 1 Mayıs 2023'de gerçekleşecek gece 2019'da vefat eden efsanevi tasarımcı Karl Lagerfeld'e adanacak.







O gece davetliler Lagerfeld'in moda dünyasına bıraktığı mirası anacak. Sonunda modayı sonuna kadar hissettirecek ve görsel şölen yaşatacak bir tema geldi. Davetliler eminim hemen hazırlıklara başlamıştır. Zira Lagerfeld'in imzasını doğru bir şekilde taşımak büyük bir arşiv araştırması gerekir. Geceden sonra 5 Mayıs 2023'te halka açılacak ve 16 Temmuz 2023'e kadar devam edecek 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty' isimli sergide, Lagerfeld'in 1950'lerde Paris'e geldiği ilk anlarından bugüne uzanan yaklaşık 150 kıyafeti sergilenecek. Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel ve kendi adını taşıyan markası için yaptığı tasarımların tümü sunulacak.



GELECEĞİN MODASINDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR ?

Geçen hafta sizlere Coperni defilesinde Bella Hadid'in muhteşem mankenliğiyle sunulan, spreyden elbiseye dönüşen tasarımın detaylarını araştıracağımı yazmıştım. Bella'nın vücuduna uygulanan sprey tekniği, İspanyol moda tasarımcısı ve bilim adamı Manel Torres tarafından kurulan bir şirket olan Fabrican tarafından geliştirilmiş.







10 senedir üzerine çalışılan Fabrican sıvısı, vücutla temas ettiğinde buharlaşan bir polimer çözeltisi içinde pamuk veya sentetik lifler içeriyor. Giyildikten sonra çıkarılıp tekrar kullanıma hazır bir solüsyona dönüştürülebiliyor. Coperni markasının kurucu ortakları Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant, sprey, tek omuzlu elbiseyi geliştirmek için son altı aydır Torres ve ekibiyle Londra'daki Bioscience Innovation Center'da çalışıyorlarmış. Bu sunum moda haftalarının en çok izlenen videoları arasında yerini aldı.







Bu sunumun bir ilk olduğu ve tarihe geçeceği söyleniyor. Fakat bunun ilk olduğunu söylerken 1999'da Shalom Harlow ile yapılan ikonik Alexander McQueen defilesi gözden kaçırılıyor. O defilede tıpkı Bella'ya yapıldığı gibi Shalom'a iki robot, sprey elbise tasarlıyordu. Materyal çok farklı olsa da benzeri 23 sene evvel yapılmıştı.