PELİN KAYA

Televizyon dünyasının Oscar'ları Emmy Ödülleri'nin 74'üncüsü gerçekleşti. Törende hem ödülüyle hem de kırmızı halı seçimiyle kazanan tek isim vardı; o da Zendaya. Özel dikim elbisesiyle gecenin en şık ismiydi. Elbisesi Pierpaolo Piccioli tarafından Valentino Sonbahar-Kış 87/88 koleksiyonundaki kırmızı elbiseden ilham alınarak ve modernize edilerek tasarlandı.







Söz konusu kırmızı halıysa "Zendaya ve diğerleri" gibi bir kavram oluştu, gözüm sadece Zendaya'yı görüyor. Törenden sonra düzenlenen partide de yine Valentino'dan bir seçim yaptı. Valentino'nun bu güzel derin dekolteli elbisesini birçok ünlü isim giydi ama hiçbiri böyle taşıyamadı. Tabii vücut proporsiyonunun da büyük avantajı var.







Julia Garner'ın sıra dışı ve kimsede olmayan fiziğini ve güzelliğini çok beğeniyorum. Fakat hayal kırıklığı yaşattı. Gucci elbisesindeki pencereyi sevemedim. Seçtiği Gucci ayakkabı da hiç olmamış.







Erkeklerden favorim Zegna marka takımıyla Andrew Garfield. Beyaz takım beyler için risklidir. Kombinlemesi de zordur ama çizgiyi çok iyi korumuş. Her şey olması gerektiği gibi görünüyor.







Selena Gomez'in tercihi Celine markasından olmuş. Elbisesi güzel olsa da maalesef Selena'ya pek yakışmamış. Elbisenin üzerine oturmamasının yanı sıra ayakkabı ve çanta seçimi de başarısız.







Elle Fanning özel dikim Sharon Long bir tasarım tercih etmiş. Normalde kırmızı halılarda favori isimlerimden biridir ama bu sefer pek beğenmedim. Sadece her zamanki gibi kıyafetlerinin ruhuna kattığı dramatik saç ve makyajı başarılıydı.







Normalde tüllü ve kabarık elbiselerin kıvrımlı hanımlara daha da kilo eklediğini söylerdim ama Lizzo, Giambattista Valli elbisesiyle bayağı hoş görünüyor.







Lily James, Versace giydiğinde çok güçlü bir enerji yakalıyor. Elbisesi çok yakışmış. Her şeyiyle kusursuz bir çizgi yakalamış.







Amanda Seyfried hep aynı elbiseyi giyiyormuş gibi geliyor. Yine straples ve tül, yine Armani Prive imzalı bir elbise. Çok güzel bir kadın. Temiz ve risksiz bir şıklıkta diyebilirim. Zendaya olmasa gecenin şıkları Amanda Seyfried ve Lily James olurdu.







Sarah Paulson ilginç görünen isimlerden ama maalesef şık olmuş diyemeyeceğim. Louis Vuitton elbisesinin kemer ve etek kısmı nefis ama üstü çok kötü. Resmen elbisenin havasını öldürmek için ne yapalım diye düşünmüşler de böyle bir üstte karar kılınmış gibi.







NEW YORK MODA HAFTASI'NIN SES GETİREN DEFİLELERİ

New York Moda Haftası, 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Markalar İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonlarını sundu. Hafta, Fendi Baguette çantanın 25. yılının kutlandığı defile ile başladı. Defilede Bella Hadid, Lila Moss gibi ünlü mankenler yürürken, kampanya Linda Evangelista ile sürdürüldü. Kapanışı da Linda yaptı. Koleksiyon için Marc Jacobs misafir tasarımcılık yaparken, Tiffany and Co., Fendi'nin koleksiyonundaki çantalara pırlantalarıyla, tasarımlarda ikonik mavi rengiyle katkıda bulundu. Porter Yoshida ve Sarah Jessica Parker markaları ile de işbirliği yapıldı.







Ses getiren defilelerden biri de Tommy Hilfiger x Richard Quinn oldu. Andy Warhol'dan ilham alınan koleksiyonda iki marka yepyeni bir monogramla karşımıza çıkıyor. Davetlilerden Kate Moss, Shawn Mendes, Kourtney Kardashian&Travis Barker çifti öne çıktı.







Jason Wu defilesini benim için özel kılan, görmeyi özlediğim ışıltılı, yalın, zarif ve rafine kadın çizgisini uyumlu bir koleksiyonla yakalamış olmasıydı...

Günümüzün hızlı modasına kendini kaptırmayıp çizgisini bozmayan markalara saygı duyuyorum.







Michael Kors da bunlardan biri. "Jetset" Michael Kors kadını yaşamaya devam ediyor. Defilenin ön sırasında 'The Devil Wears Prada' anı yaşandı. Anne Hathaway ve Anne Wintour yanyana geldi.







Gelelim ünlü akını yaşanan Tom Ford defilesine. Madonna'yı kızıl saçlarıyla Cyndi Lauper zannettim. Madonna'nın oğlu Rocco Ritchie de davetliler arasındaydı. Henüz 22 yaşında ama giyimi, gustosu ve sanata olan tutkusuyla onu tüm ünlü çocuklarından ayrı bir yere koyuyorum. Gossip Girl dizisinin yeni versiyonunda yer alan oyuncu Evan Mock da defilede mini bir Tom Ford olmuş. Davetliler arasında yeni bir yüz de var; Gustav Witzoe. 29 yaşındaki Norveçli Gustav, Forbes'un 30 yaş altı milyarderler listesinde. Babasının vefatıyla 4.3 milyar dolarlık somon krallığının tek sahibi olan Gustav, çok zengin olmak dışında moda markalarının modelliğini yapıyor.







Vogue Dergisi'nin 130. yılını kutladığı Vogue World defilesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünlü isimler defilede lüks markaların Fall 2022 koleksiyonlarından parçaları üzerinde taşıdı.







TARİHTE BİR İLK YAŞANDI

British Vogue'un 106 yıllık tarihinde ilk kez ünlü bir erkek tek başına kapakta yer aldı. O isim 26 yaşındaki oyuncu Timothée Chalamet oldu. Ekim sayısının kapak fotoğraflarını efsane moda fotoğrafçısı Steven Meisel çekti. Hollywood'da son 5 yıl içindeki gözardı edilemeyecek yükselişi, farklı fiziği, kendine has bir stil sahibi olması Timothee'yi rakiplerinden daha cazibeli kılan özellikleri. Çalıştığı projelerde son derece titiz. Farklı fiziğiyle uyumlu, eğlenceli, cesur kıyafetleri seçerek dikkatleri üzerine çekmeyi seviyor. Her giydiğini yüksek bir öz güvenle taşıyor. Bunların yanı sıra marka çalışmalarıyla da istikrarlı bir duruş sergiliyor. Eminim sayısız teklif alıyordur ama çalıştığı markalar çizgisini bozmayacak, başarısına katkıda bulunacak markalar. Önüne gelen her markayla çalışarak şişirilmiş bir kitle edinmektense daha niş bir kitleye hitap etmek etmek için özen gösterdiğini anlamak zor değil.