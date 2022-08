PELİN KAYA

Platformlu Loafer'lar yeni sezonun en gözde trendlerinden olacak. Geçen kış başlayan önümüzdeki kış sezonunda da zirve dönemini yaşayacak olan bu trendi Bella Hadid, Chiara Ferragni, Dakota Johnson, Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü isimler tercih ediyor. Kendall Jenner'ın verdiği bir davette Hailey Bieber da bu trendin altını kalın bir kalemle çizmiş oldu.







Bluemarine ceket elbisesi, By Far çantası, Balenciaga gözlükleri ve tabii ki çoraplarıyla giydiği Alexander Wang'in 12 bin 600 TL değerindeki platform loafer'ları ile çok hoş görünüyordu. Şimdilerde neredeyse tüm lüks markalarda bu ayakkabıların türevleri mevcut. Alexander Wang haricinde Chanel (23 bin 600 TL), Prada (17 bin 600 TL), Miu Miu (19 bin TL), Gucci (16 bin 236 TL), Hermes (30 bin 451 TL) gibi markalarda da bu ayakkabıları bulabilirsiniz.







Hailey Bieber'ı tekrar konu ediyorum çünkü şu an tırnaklarda da trend öncüsü. Kendi güzellik markası Rhode'un kampanyasında tertemiz görünümlü, "glazed donut" olarak tanımladığı sedefli beyaz ojeleri o kadar beğenildi ki kısa sürede viral oldu. Şimdilerde tırnak salonlarında Hailey'nin tırnakları gösterilip aynısı uygulanıyor. Mağazalarda da bu ojenin birebirleri aranıyormuş. Yaşanan bu yoğun ilgi üzerine Hailey'nin tırnak uzmanı Zola, sosyal medya hesabında Opi ürünleriyle bu görünüme nasıl kavuşulabileceğini anlatmış. İddialara göre Hailey de aldığı patentle birlikte Opi markasıyla kendi tırnak görünümünü sağlayacak bir koleksiyon çıkaracakmış.







Dünya çok ilginç ve bir o kadar da zevksiz bulduğum yeni bir saç trendiyle çalkalanıyor. Bu saç modeli "Jellyfish Bob" denilen denizanası görünümlü bir model. Dünyada bir anda dikkat çekmesini sağlayan isim de Nicole Kidman oldu. Bir dergi çekiminde uygulanan bu saç modeli özellikle Z kuşağının ilgisini çekti.



TEK KİŞİLİK DÜĞÜN ŞOVU

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti geçtiğimiz temmuz ayında Los Angeles'ta sade bir nikah ve sade giysilerle evlenmişti. Bu sadeliğin Jennifer Lopez'e yetmeyeceğinden adım gibi emindim. Nitekim öyle de oldu ve "Bennifer" çifti, 20 Ağustos'ta Ben Affleck'in 9 milyon dolarlık evinde eski Hollywood temalı, 400 bin dolar değerinde şaşaalı bir düğün gerçekleştirdi.







Düğünün bütün görsel hakları Vogue Dergi'sine verildi. Düğünden hemen sonra oldukça amatör şekilde çekilmiş kuşbakışı görüntüler başka haber kaynaklarından geldi ama gözler tabii ki Vogue'dan gelecek görsellere dikildi. Görseller kısa bir süre sonra geldi ama o da ne?! Karelerde her şey var ama tek bir şey yok. O da damat Ben Affleck! Affleck'in adı tek bir yerde bile geçmiyor.







Ben buna Jennifer Lopez'in tek kişilik şovu derim. Resmen günlerce gelin, gelinlikler ve mücevherler konuşuldu. Lopez düğünde üç farklı özel dikim Ralph Lauren gelinlik giydi. Üçü de çok yakışmıştı. Tasarımlar birbirinden başarılı ve zarif. Gelelim mücevherlerine. İnci küpeleri (53 bin dolar-963 bin TL) ve yüzüğü (39 bin dolar-708 bin TL) dünyanın en lüks inci markası Mikimoto'ya ait. Göğüs dekolteli gelinliğiyle taktığı 27 karatlık, 2 milyon dolar (36 milyon 325 bin TL) değerindeki küpeleri ise Lübnan asıllı Amerikalı elmas uzmanı Samer Halimeh imzası taşıyor.



LÜKS VE ŞIK SEÇİMLERİYLE BEĞENİ TOPLADI

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Banu-Ali Volkan Alp'in kızı İpek Alp ile Lokman-Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever, nisanda tarihi sarnıçta nişanlanmıştı.







İpek Alp, nişanında giydiği turuncu Christian Dior elbisesiyle radarıma takılmıştı. Zira harika görünüyordu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kına gecesi düzenlendi. İpek Alp, tercihini yine kırmızı tül bir elbiseyle Dior'dan yapmış. Kınasında Dior'dan bir elbise seçene ancak şapka çıkarırım! Saçı, makyajı ve aurasıyla İpek Alp yine şahane görünüyor.







Gördüğüm en şık kına gecelerinden biri diyebilirim. Dior'un Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonundaki elbiseyi geçen sene eylülde Beatrice Borromeo, Lihtenştayn Prensesi Maria Anunciata&Emanuele Musini çiftinin Viyana'da gerçekleşen düğününde giymişti.







Kına gecesinde lüks ve şık seçimiyle dikkatleri çeken bir diğer isim de gelinin annesi Banu Alp oldu. Üzerindeki elbise Elie Saab marka. Bu elbisenin fiyatı en son baktığımda 160 bin TL idi. Nişanında ve kınasında bu kadar iyi seçimler yapan kız tarafı düğünde kim bilir neler giyer diyorum ve şimdiden 17 Eylül 2022 düğün gününe kitleniyorum.



GÜZELLİK YARIŞMALARINDA BİR İLK!

İngiltere'de 94 yıldır düzenlenen Miss England güzellik yarışmasında bir ilk yaşandı. 20 yaşındaki siyaset öğrencisi Melisa Raouf, yarışma tarihinde ilk kez makyajsız yarışan isim oldu.







Bu duruş Melisa'nın tamamen kendi tercihi. Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısından sıyrılarak, doğal güzelliğini sergilemek istemiş. Böyle bir tavrın dikkat toplayabileceği en doğru platform. Bu tutumu takdir de görmüş olacak ki finalist olmayı başarmış. Melisa, İngiltere Güzeli unvanını almak için 40 finalistle daha yarışacak. Umarım birinci seçilir.