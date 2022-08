PELİN KAYA

Geçtiğimiz hafta Balenciaga'nın 37 bin TL etikete sahip çöp torbası görünümlü çantasını yazmıştım köşemde. Aslına bakarsanız Balenciaga yıllardır bu tarz absürt tasarımlarla sık sık gündeme geliyor. Plastik şişe kapaklı küpeler, araba paspasından etekler ve daha fazlası... Son yıllarda markaların şaşırtan tasarımlara başvurmasına sıkça rastlar olduk. Bu tasarımlar doğru satış stratejileriyle buluştuğunda markanın en güçlü çekici gücü olabiliyor. Balenciaga'nın dünyada en çok satış yapan ikinci lüks marka olmasının sırrı da budur.







ABSÜRT TASARIM YARIŞI

Tabii ki Kering Group'a ait Balenciaga'nın bu başarısından sonra, en büyük rakibi LVMH grubunun hamlesi de gecikmedi. Ve LVMH Group'a ait Loewe markasında da bir süredir benzer bir tasarım yaklaşımı dikkat çekmeye başladı.







Aynı Balenciaga'da olduğu gibi, Loewe'nin de bu absürt tasarımları markaya hem popülarite hem de başarılı bir satış grafiği kazandırdı. Markanın son zamanlarda ürettiği su balonu detaylı giysi ve aksesuvarları, ilginç topuklu ayakkabıları ve üzerinde çim yetişen tasarımları absürtlük konusunda Balenciaga ile yarışır nitelikte.



MODA DÜNYASININ BÜYÜK KAYBI

Moda dünyası bu hafta büyük bir değerini kaybetti. Efsanevi Japon tasarımcı Issey Miyake kanserle mücadelesinin ardından 84 yaşında vefat etti. Moda dünyasının en büyük isimlerinden biri olan tasarımcı, Japon modasını ve tasarımını kitlelere ulaştırmanın ön saflarında yer aldı. Miyake'nin en ünlü işi ikonik ve imza pileleriydi.







Bu pileler zamanında dansçılar üzerinde hareket için test edilmiş, kumaşları kağıt katmanları arasına sarılarak ve ısıtılarak geliştirilmişti. Japon tasarımcının belki de herkesin bilmediği bir döneme damga vurmuş bir başka tasarımı daha var. Steve Jobs'ın imzası haline gelen siyah boğazlı kazağı Miyake'nin tasarladığını biliyor muydunuz?







İNSAN ÜNİFORMASI

Jobs ve Miyake'nin tanışması ise çok eskilere dayanıyor. 1980'li yıllarda Jobs, Japonya'da bulunan Sony ofisini ziyarete gidiyor. Çalışanların aynı üniformayı giydiğini görür ve bu kıyafetlerin Miyake tarafından tasarlandığını öğrenir. Kendi markası Apple için de benzer bir proje yaratmak ister Jobs. Ancak bu fikri çalışanları tarafından sıcak karşılanmaz. Ve Steve Jobs bunun üzerine Japon tasarımcıdan kendisi için bir "insan üniforması" tasarlamasını ister. Miyake de Jobs için o ikonik balıkçı yaka kazaktan 100 adet üretir. Jobs 30 yıl boyunca her gün özel tasarım Issey Miyake kazağını giyer. Ve Jobs'ın ölümünden sonra tasarımcı bir daha bu ikonik kazaktan hiç üretip satmaz.



JOAQUIN PHOENIX'İ BEKLEYEN ZORLU SINAV

Şarkıcı Lady Gaga, film sektörüne girdi gireli elini oradan çekemedi. 2018 yılında 'A Star Is Born' filmindeki performansıyla öne çıkan Gaga, geçtiğimiz yıl da 'Gucci' filmiyle izleyicilerle buluşmuştu. Kısa süre önce de ünlü şarkıcının bir başka iddialı projede yer alacağı açıklandı. Gaga, 'Joker' serisinin yeni filminde Joaquin Phoenix'in rol arkadaşı olacak.







Filmin 2024 yılında vizyona girmesi planlanıyor. İşin biraz da magazin kısmına bakalım... Lady Gaga oyunculuğuyla olduğu kadar rol aldığı filmlerdeki partnerlerinin ilişkileri için tehdit yaratmasıyla da biliniyor. Mesela 'A Star Is Born' filminde oynarken Bradley Cooper ile flörtöz halleri çok dikkat çekmişti. O zamanlar Bradley Cooper, Irina Shayk ile birlikteydi ve filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra çift ayrıldı. 'Gucci' filminde Lady Gaga ve Adam Driver başroldeydi. Driver şarkıcıyla olan samimiyetine özellikle çok dikkat etti ve birlikteliğine gölge düşürmemeyi başardı. Şimdi de gözler yeni partneri Phoenix ve 2017 yılından beri birlikte olduğu oyuncu Rooney Mara'ya çevrilmiş durumda.



HAFTANIN RÜKÜŞÜ

Kylie Jenner, bu hafta iki çocuğunun babası Travis Scott'ın turnesi için Londra'daydı. Bir süredir ortalarda görmediğimiz Jenner'ın bu ziyareti sırasında şık olmasını beklerdim. Fakat hiç de öyle olmadı. Aksine kıyafet seçimleriyle bizlere 'nasıl rüküş olunur'u gösterdi.







DNA'SINDA YOK

Jenner, sıcaklığın 25-30 dereceleri bulduğu Londra'da Alexandre Vauthier 2022 sonbahar koleksiyonundan mavi kürklü montuyla hepimizi şoke etti. Kıyafetin mevsime uygun olmayışı tam bir rüküşlük örneğiydi... Jenner'ın bir diğer göz yoran kombini Comme des Garçons marka takımıydı. Her tarafını eller sarmış gibi görünen bu kötü takım için Jenner'ın 132 bin 900 TL harcamış olması da ayrıca üzücü.







Jenner'ın son iki kombini de yine ilk ikisi kadar kötüydü. Bir gün Marine Serre'den jean bir elbise giyen ve bu elbiseyi jean çizmelerle kombinleyen Kylie Jenner, yaşından çok büyük görünüyordu. Son olarak da 1997 yılına ait vintage Paco Rabanne üst ve Sevali marka jeaniyle rüküşlüğünü bir üst seviyeye çıkarmayı başardı. Bu kombinler bana stil ikonu Iris Apfel'in stil üzerine söylediği şu sözü hatırlattı: "Stil sahibi olmak ve modaya ayak uydurabilmek tamamen farklı iki kavram. Modaya uygun olmanın yolunu parayla satın alabilirsin, stil sahibi olmak ise DNA'nda vardır."