PELİN KAYA

Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner'a 25. yaş gününde annesi Kris Jenner tarafından Hermes çantalar hediye edildi. Bir tane yetmemiş dünyanın en pahalı çanta markasından 2 adet hediye edilmiş. Kylie bu anları sosyal medyada paylaşmaktan geri kalmadı. Biri 100 bin dolarlık üç renkli Birkin model çanta, diğeri ise Birkin Faubourg 20 modeli. Birkin Faubourg lüks çanta koleksiyonerlerinin en büyük arzu nesnelerinden biri. İlk olarak 2019'un sonunda sınırlı sayıda piyasaya sürüldü. Kahverengi ve lacivert olmak üzere iki renkte piyasaya çıkan modellere 2021'de Kylie'e hediye edilen 'Beton' versiyonu da eklendi. Çantanın tasarımında, markanın amiral gemisi olan 24 Rue du Faubourg Saint Honoré adresindeki mağazanın mimarisinden ilham alınmış.



Bu çantayı özel kılan unsurların başında 20 santimlik ilk Birkin model olması ve en nadide, en pahalı 5 egzotik derinin bir arada kullanılması geliyor. Mağazadan çıkış fiyatı 134 bin dolar. Yaklaşık 2.5 milyon TL. Sotheby's gibi açık artırmalarda ise açılış fiyatı 250 bin dolardan (4.5 milyon TL) başlıyor. Ne kadar uçuk fiyatlar değil mi? Ve hepsi topu topu bir çanta için.







ÇANTA DEĞİL SANKİ MÜCEVHER!



Sanmayın ki çantalarda bu fiyatların daha üstü yok. Sizlere okuduğunuzda çok şaşıracağınız belki de üzüntü duyacağınız hatta yer yer sinirlenebileceğiniz bir liste hazırladım. Karşınızda dünyanın en pahalı çantaları...



Louis Vuitton'un Urban Satchel çantası ilginç tasarımıyla 195 bin dolarlık (3 milyon 530 bin TL) etikete sahip.







En pahalı çantalardan biri de 1.4 milyon dolar (25 milyon 300 bin TL) değerindeki Birkin çanta. Japon tasarımcı Ginza Tanaka'nın imzasını taşıyor. Bu çantanın üzerinde tam 2000 adet pırlanta mevcut.



Toplamda 334 adet pırlanta işlemesiyle Chanel Diamond Forever çanta 339 bin dolarlık (6 milyon 137 bin TL) bir etikete sahip.



Lana Mark'ın Cleopatra clutch çantası oldukça ikonik. Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısında neredeyse tüm Hollywood yıldızları bu 400 bin dolar (7 milyon 226 bin TL) değerindeki çantayı kullanmıştır.







Hermes Himalaya Birkin bilinen en pahalı çantalardan. 492 bin dolar (8 milyon 911 bin TL) değerindeki Himalaya Birkin, neredeyse albino denilebilecek kadar beyaz timsahların derisinden yapılıyor. Tasarımında 18 ayar altın ve 242 adet pırlanta var.



Mouawad 1001 Nights pırlanta çanta 3.8 milyon dolar (68 milyon 592 bin TL). Bu çanta 2011 yılında fiyatıyla dünyanın en pahalı çantası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girmiş.



Ve geldik dünyanın en pahalı çantasına. Boarini Milanesi markasının 7 milyon dolar (126 milyon 600 bin TL) değerindeki Parva Mea model çantasından şu anda dünya üzerinde sadece 3 adet var.



Hermes'in 2 milyon dolar (36 milyon 137 bin TL) etiketli değerli çantası Kelly Rose Gold yani Sac Bijou ise gerçek altın ve pırlantalardan oluşuyor.



Hermes Chaine'd Ancre çantanın fiyatı tam 2.59 milyon dolar (46 milyon 894 bin TL). Toplamda bin 160 adet 33.94 karatlık pırlantayla bezenmiş bu zincir tasarımlı çantaya çanta değil de mücevher demek daha doğru olur.









BİRİ İTALYA'DA BİRİ BOLU'DA MUHTEŞEM İKİ FARKLI DÜĞÜN

Ünlü oyuncularımızdan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 15 Temmuz'da Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'nın Karlsruhe kasabasında aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikahla evlenmişti. Çift geçtiğimiz günlerde de düğünlerini İtalya'da, Romeo ve Juliet'in Verona'sında, Villa Rizardi'de gerçekleştirdi. Çok zevkli ve birbirlerine aşık bir çift oldukları her detaydan belli. Gürel'in zarif gelinliği Galia Lahav imzalı. Sadece 4 günde dikilen gelinlik ona çok yakışmış. Düğünün şık davetlilerine gelirsek, Alamour The Label marka elbisesiyle Pelin Karahan tartışmasız en şıktı. Aybüke Pusat da Jacquemus marka elbisesiyle çok şık görünüyordu.







Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko ile Deniz Aktaş, Bolu'da Hakko ailesine ait dağ evinde dünyaevine girdi. 'Wild Wild Bolu' temalı düğün 'Western' konseptini sonuna kadar hissettiriyor. Bu kusursuz organizasyon baba Cem Hakko'nun şirketi ve anne Bettina Machler'in sahibi olduğu markanın ortak çalışmasının eseri. İlk geceki partide herkesin giysi kuralına uyup, kot kombinleriyle gelmeleri muhteşem olmuş. Bu düğün, konseptinin anavatanı Colorado'da veya Arizona'da olsa bile uyumsuzluk yapan bir iki kişi mutlaka çıkardı ama Bolu'da her şey kuralına uygun ve kusursuz uygulanmış! Deniz Aktaş parti için Zuhair Murad'dan nefis bir elbise seçmiş. Düğündeki en güzel şey, kimsenin şaşaalı görünmemesi. Ne pırlantalar, ne en trend parçalar, ne de en seksi tuvaletler… Herkes sadece jean, gömlek, kovboy botları ve şapkalar içinde! Düğün günü gelinin seçimi Estaban Cortazar imzalı bir gelinlik oldu. Çok zarif görünüyor.







ÜRDÜN KRALİYETİNDE ÇİFTE MUTLULUK

Ürdün Kraliyet Ailesi son bir ay içinde çifte mutluluk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Ürdün Kralı II. Abdullah ve Ürdün Kraliçesi Rania'nın 28 yaşındaki oğlu Ürdün tahtının veliahtı Prens Hüseyin'in Suudi Arabistanlı 28 yaşındaki Rajwa Al Saif ile nişanlandığı duyuruldu. Bazı kaynaklarda yazanlara göre gelin adayı New York Syracuse Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun. Kraliçe Rania'nın fotoğraftaki güler yüzüne bakılırsa gelin ailenin onay verdiği bir gelin. Bakalım giyim kuşam işlerinde nasıl bir duruş sergileyecek? Gelin ve kayınvalide çekişmesi yaşanır mı çok merak ediyorum. Zira Kraliçe Rania'nın moda karnesi pekiyilerle dolu.Yaşanan bir diğer mutluluk da ailenin 25 yaşındaki ikinci çocukları Prenses İman'ın 27 yaşındaki Venezuelalı finansçı Jameel Thermiotis ile nişanlanması. Jameel, New York merkezli bir finans kurumunun ortağı ve yöneticilerinden biri. Prenses İman ise Washington'daki üniversite eğitimine pek odaklanmamış. Eğitimi yerine Ürdün'de resmi görüşmelerde yer almayı, kraliyet gezilerine gitmeyi ve annesi Kraliçe Rania'ya destek olmayı tercih etmiş.