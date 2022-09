PELİN KAYA

Geçtiğimiz hafta 79. Venedik Film Festivali kırmızı halı yorumlarıma devam edeceğimi yazmıştım. Moda anlamında doyurucu, şaşırtıcı anlar yaşandı diyebilirim. Yerinde seçimler ve ses getiren olaylar, birkaç isim dışında hep ummadık isimlerden geldi

Festival boyunca en fazla kırmızı halıda görünen isim Jodie Turner-Smith oldu desem yeridir.







Arada nazarlık diyebileceğim beklenmedik kombinleri olmadı değil ama genel olarak başarılı bir iş çıkardı. En beğendiğim, renk şöleni yaşattığı Christopher John Rogers imzalı elbiseleriydi.







Venedik Film Festivali'nin dikkat çeken yanı ise, kırmızı halının en çok ses getiren isimleri kadınlar değil de erkeklerdi. Bu konuda başı çeken isim de Timothee Chalamet idi. Geldiği andan Venedik'ten ayrılana kadar tam bir moda rüzgarı estirdi. Başkasında görsem burun kıvıracağım karmaşık Celine kombini bile üzerinde gayet iyi görünüyordu. Ama asıl sürprizi sırt dekolteli, kırmızı renkteki Haider Ackermann tulumuyla yaptı. Bu kadar genç yaşta böylesine yüksek bir özgüvene sahip olmak Timothee'yi yaşıtlarından farklı kılıyor. Eğer bir tasarımcı olsaydım giydirmek istediğim ilk ve tek isim Timothee Chalamet olurdu.







Festivalin en hararetli anları da Don't Worry Darling filminin galasında yaşandı. Sosyal medyada bir anda viral olan bir video ile tüm hafta boyunca Harry Styles'ın Chris Pine'a tükürüp tükürmediğini tartıştık. Kırmızı halı seçimlerine gelirsek Harry Styles yine her zamanki gibi tüm görünümlerinde Gucci markasını tercih etti. Seçimleri aynı markadan ve aynı tarzda olunca sanki hep aynı şeyleri giyiyor gibi görünmeye başladı. Bu yüzden olsa gerek Chris Pine'ın yeni tarzı daha çok ilgimi çekti.







Özellikle pantolon seçimleri ilginçti. Böyle pantolonlar son zamanlarda beyler tarafından çok sık tercih ediliyor. Daha önce Justin Timberlake'te görmüştük. Bizden ise akımın öncüsü Kenan Doğulu oldu.







GÖRENLER 'KEŞKE SEVGİLİ OLSALAR' DEDİ

Film festivallerinin kırmızı halılarını kaçırmayan ünlü influencer Leonie Hanne'ye değinmeden olmaz. En beğendiğim şıklığı, çok sevdiği taş tuş pırıltı ve tütülerden sıyrıldığı sade kesimli ve düz pembe renkli Valentino elbisesi oldu.







Tilda Swinton yeni boyattığı civciv sarısı saçları sayesinde eleştirilerin odağı oldu. İlk gün giydiği Loewe kıyafetiyle tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Sonrasında Haider Ackermann ve Maison Alaia seçimleriyle karizmasına karizma katmayı başardı.







Ana De Armas, Blonde filminin başrolü olarak kırmızı halıda yürüdü. Louis Vuitton elbisesiyle muhteşem görünüyordu. Filmin yapımcılarından Brad Pitt de kırmızı halıda Ana De Armas ile yürüdü. Akıllardan keşke sevgili olsalardı düşünceleri geçmedi değil.



KIRMIZI HALININ EN ÇOK TERCİH EDİLENİ SİYAH ELBİSELER

Festivalin ana sponsorlarından biri Armani Beauty olunca doğal olarak kırmızı halının da en çok tercih edilen markası Armani olmuş oldu. Birçok ünlü ismi markanın özellikle zamansız kesime sahip siyah elbiseleri içinde gördük. Anna Dello Russo farklılığını konuşturup mavi Armani Prive elbisesiyle göz kamaştırdı. Julianne Moore, Maude Apatow, Barbara Palvin ve daha bir sürü isim markanın hem vintage hem de son koleksiyonlarından yaptıkları seçimlerle büyük beğeni topladı.







FESTİVALİN TÜRK KARNESİ

Ünlü oyuncularımızdan Dilan Çiçek Deniz, Armani Beauty'nin davetlisi olarak Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüdü. İlk gün giydiği kırmızı Magda Butrym elbiseyle fazla beğenememiştim ama galada giydiği elbiseyle muhteşem görünüyordu. Zamansız bir kesime sahip straples kadife elbisesiyle zarif ve klas bir şıklık yakalamış.







Burcu Özberk, Gökçe Bahadır ve Salih Bademci de Venedik'teydi. Üçü de festivalin ana sponsorlarından olan bir araba markasının davetlisi olarak gelmiş. Özberk'in Amor Garibovic imzalı elbisesini beğenemedim. Ne bir kırmızı halıya ne de Burcu'nun zarif aurasına uygundu. Sadece saçı ve makyajı başarılıydı. Bahadır ise Züleyha Kuru'dan seçim yapmış. Elbiseyi yan açıdan ilk gördüğümde çok beğendim. Keşke göğüsten başlayan detay, kolda devam etmeseymiş. Ama beni en fazla hayal kırıklığına uğratan Bahadır'ın eşinin kıyafeti oldu. Keşke eşi gibi o da özen gösterseymiş. Salih Bademci de şaşırttı. Sanırım ekibin gelmesi son dakikada belli oldu. Tabii ki Venedik Film Festivali'nde en çok ilgiyi üzerine çeken Türk oyuncu Can Yaman oldu. Türkiye'de görmediği medyanın ilgisini yabancı basından aldığıyla kapatıyor. Festival boyunca Dolce& Gabanna'dan giyindi. Marka da her giydiğini sosyal medya hesabında paylaştı. Festivale gelirken giydiği takımında gömlek kollarının uzunluğunu sevemedim. Akşam katıldığı mavi takımını sevmek için çok uğraştım ama maalesef olmadı. Son giydiği siyah takım içinde çok daha iyi göründüğünü söyleyebilirim.