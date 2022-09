PELİN KAYA

Merakla beklenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğünü 28 Ağustos'ta gerçekleşti. Davetliler arasındaydım. Enerjisi oldukça yüksek, eğlenceli ve neşeli bir düğün olduğunu söyleyebilirim. Lafı fazla uzatmıyorum ve hemen en merak edilen konuya, Demet Özdemir'in gelinliklerine geçiyorum.







KUSURSUZ AKSESUVAR

Eda Güngör imzalı ilk gelinliğinde saçı, makyajı, buketi, duvağı ve mücevherleriyle harika görünüyordu. Nihan Peker imzalı ikinci gelinliği ise tarzına ve kendisine en çok yakışan gelinlikti. Fiziğine, yüksek enerjisine ve aurasına çok uygun bir seçimdi. Tercih ettiği saç modeli ve saç aksesuvarı nokta atışıydı. Üçü arasında bir tek partide giydiği gelinliği pek beğenemedim. Alexander McQueen'den seçilmiş olmasına rağmen tasarım parti moduna pek uygun değildi. Gece boyu taktığı 860 bin TL değerindeki Bulgari kolyesi ise gözümden kaçmadı. Tam da ünlü bir geline yakışır, gösterişli ve zarif bir seçimdi. Damat Oğuzhan Koç da gerçekten karizmatik görünüyordu.







Damatlığı jilet gibiydi. Görünümündeki en dikkat çeken unsur ise Prada marka plarform ayakkabıları oldu. Bu seçimiyle Oğuzhan Koç da sosyal medyanın eleştiri oklarını üzerine çekti. Şahsen bunda da eleştirecek bir unsur göremedim zira bir bütün olarak son derece şık görünüyordu.Genç ve aşık çifte mutluluklar diliyorum ve sinsi sinsi yakından incelediğim davetlilere geçiyorum. Düğün ünlü davetlileriyle de malzemesi bol bir düğündü. Gecenin en şık bulduğum konukları Pelin Karahan ve Gülcan Arslan oldu.







Karahan giydiklerini kusursuz güzelliğiyle harmanlayarak sosyal medyada çok doğru değerlendiriyor. Arslan da bir o kadar iyiydi. Tek eksiği bu şahane tarzını ve güzelliğini sosyal medyada iyi yansıtacak bir ekip.

Hande Gülşen de beğendiğim isimlerden oldu. Hande Doğandemir'i de siyah elbisesi ve frapan aksesuarlarıyla yakaladığı şıklıkla beğendim. Davetliler arasında şıklığıyla dikkatimi çekenlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu oldu. Bayağı kilo vermiş ve verdiği kiloları belli eden bir elbise seçmiş. Tek eleştirim saçları, dağınık görünen topuzu olabilir.



KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK DEĞİL MAGAZİN KONUŞULDU

MTV Video Müzik Ödülleri'nin 37'ncisi, geçtiğimiz pazartesi günü New York'ta gerçekleşti. Açıkçası MTV ödüllerinin eski tadı yok. Müzik sektöründeki hızlı tüketim her sene ödüllere aday olan isimlerin değişmesine neden oluyor. Törende aşina olduğumuz isimler oldukça azdı diyebilirim. Ayrıca moda anlamında da tören oldukça sönüktü. Sadece birkaç isim şöhretiyle ve nispeten değişik seçimiyle öne geçti. Bu isimlerden ilki Lizzo oldu. Jean Paul Gaultier tasarımı elbisesiyle kırmızı halıya paraşütle inmiş sandım.







Taylor Swift'in üzerindeki Oscar De La Renta tasarımına Oscar de la Renta demeye bin şahit gerekiyordu. Gecede şıklık seviyesi o kadar düşüktü ki, bu duruma rağmen Swift gecenin sayılı iyileri arasında yer alıyordu. Blackpink isimli grup ise giydikleri tasarımların markaları nedeniyle adeta Vogue dergisi çekiminden çıkıp da gelmiş gibiydi. (Soldan sağa giydikleri markalar; Celine, Christian Dior, Chanel, Saint Laurent)... Ama dört tasarım da siyah renkte ve benzer çizgilerde olunca ortaya sıkıcı bir görüntü çıkmış ne yazık ki. Nicki Minaj gecede iki farklı Barbie Look ile boy gösterdi, atmış! Herhalde Barbie, Barbie olalı böyle bir eziyet görmemiştir!







Bu akım yanlış ellerde çok kötü sonuçlar doğuruyor! Lil Nas X'in abartılı Harris Reed imzalı kostümüne de anlam vermeye çalıştım ama başarısız oldum. Gecede kombinler sönük kalsa da magazin doyurucuydu diyebilirim. Rapçi Yung Gravy (26) ve sosyal medya fenomeni Addison Rae'in annesi Sheri Nicole'un (42) geceye birlikte gelmesi çok konuşuldu.. Ayrıca İtalyan Rock müzik grubu Maneskin, solistlerinin sahnede giydiği kostüm nedeniyle MTV'den sansür yedi. Grubun performansı bu nedenle kanal tarafından tek bir açıdan yayınlandı.



VENEDİK FİLM FESTİVALİ MODAYA DOYURACAK

Kırmızı halısını yorumlamayı en sevdiğim etkinliklerden biri Venedik Film Festivali bu hafta başladı. Bu da 10 Eylül'e kadar bol bol moda yorumlayacağım anlamına geliyor. Açılış seramonisinin en şık ismi bence Alberta Ferretti elbisesiyle model Grace Elizabeth'ti. Joshua Jackson ile evlenerek radarıma giren model ve oyuncu Jodie Turner-Smith'in seçimi ise Gucci markasından oldu.







YENİ İLHAM PERİSİ

Turner-Smith, bir başka yemekte giydiği Raisa&Vanessa elbiseyle de muhteşem görünüyor. Venedik'e gelirken teknede giydiği Casablanca marka takımı, Gucci çantalarıyla tek kelimeyle kusursuz. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, moda dünyasının yeni ilham perisi ve büyük markaların tercih edeceği isimlerden biri olacak gibi görünüyor. Alessandra Ambrosio pembe Ermano Scervino elbisesiyle beğendiğim isimlerden oldu. Ambrosio demişken hemen bir sonraki konuya geçiyoruz.









EN GÜZEL EYLÜL SAYISI KAPAĞI



Geçtiğimiz ay model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye için Türkiye'deydi. Marmaris'te yapılan çekimlerin ardından dergi bu ay üç farklı kapakla piyasaya çıktı. Üç kapakta da ünlü mankenin birbirinden güzel kareleri yer alıyor. Ben en çok Ambrosio'nun Alberta Ferretti elbiseyle Türk bayrağının önünde verdiği pozun kullanıldığı kapağı sevdim. ABD'li fotoğrafçı Stewart Shining'in gözüyle şahane bir yaza veda sayısı olmuş... Başarılı styling'i ile Selin Bursalıoğlu da kusursuz bir iş çıkarmış. Hatırlarsanız Alessandra Ambrosio, çekim için geldiği Marmaris'in güzelliğini sosyal medyasında da paylaşmalara doyamamıştı. Böyle çalışmalar ülke turizmi için çok önemli. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'i ve bu projede yer alan herkesi tebrik ederim.