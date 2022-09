PELİN KAYA

Bu hafta Milano Moda Haftası’nda lüks markalar ilkbahar-yaz 2023 koleksiyonlarını sundu. Ben de 4 gün boyunca katıldığım, katılamadığım, kaçırdığım, şovlarıyla ya da koleksiyonlarıyla çok ses getiren defilelerden, davetlerden aldığım notları sizlerle paylaşıyorum.

MAX MARA







Max Mara koleksiyonu en beğendiklerim arasında yer aldı. Koleksiyonun bel kemiğini oluşturan temel görünümler Riviera stilinden izler taşıyor: sırtı açık kolsuz üstler, hacimli kanvas denizci pantolonları, geniş kenarlı güneş şapkaları ve kalçayı saran uzun, godeli etekler...







Markanın bir başka heyecanı da Weekend Max Mara'nın Amerikalı süper model Lily Aldridge ile tasarladığı 2023 ilkbahar–yaz kapsül koleksiyonu 'From Lily With Love' idi. Koleksiyon enerjisi yüksek, renkli, genç çizgilere sahip, pozitif hisler uyandıran, günümüz motiflerini içeren, kalp detaylarının öne çıktığı parçalardan oluşuyor.







DOLCE&GABBANA

Siz şu anda bu yazımı okurken Dolce&Gabbana defilesine ancak gitmiş olacağım. Fakat öncesinde fikirlerimi belirtebilecek durumdayım çünkü daha defilesi gerçekleşmeden kendinden çok konuşturmayı başardı bile. Markanın bu koleksiyonunun tanıtımında yapılan prodüksiyon şimdiye kadar hiçbir markada görülmedi desem abartmış olmam. Kim Kardashian için öyle bir teaser filmi çekmişler ki, koleksiyona dair bilgisi olmayan biri koleksiyonu Kim Kardashian çıkardı bile zannedebilir. Kim'in MET Gala'da başlattığı Marilyn Monroe kimliğinin altı burada bir kez daha çiziliyor. Yarattığı bu görsel onu büyük bir markanın yüzü olacak hale getirdi. Hatta otel odama markanın gönderdiği hediye paketinde yer alan her parça Kim Kardashian ismi ve görselleriyle bezenmişti. Aldığım duyumlara göre Kim Kardashian defilede de yürüyecekmiş. Defileye dair deneyimlerimi haftaya köşemde sizlere aktarıyor olacağım.







FENDI

Moda haftasında katıldığım ilk defile Fendi'nindi. Bu koleksiyonda kreatif direktör Kim Jones, kendi bakış açısını Karl Lagerfeld'in 1996-2002 arasındaki tasarımlarıyla harmanlayarak güncel bir koleksiyon sundu. Sonbahar- kış koleksiyonundaki feminen his bu koleksiyonda devam ederken taşan organze katmanlar, naylon-jarse baskılı işlemeler; spor, şık bir biçimde sunulmaya devam ediyor. Yenilenen "Peekaboo IseeU" zincir çanta 90'lardan ilham alan canlı renkleriyle moda severlerin gözdesi olacak. Markanın en yeni çantası First Date ise çoklu kullanım özelliği ile fonksiyonellik ve moda kavramlarını birleştiriyor. Dolgu topuklu renkli terlikler de markanın yeniliklerinden biriydi.







Öğrendiğime göre Fendi defilesine Türk influencerlardan sadece bir kişi kabul edilmiş. O da Sibil Çetinkaya. Gerçekten de işinin hakkını verdi. Hem defilenin heyecanını yaşadı hem de sosyal medyasında başarılı bir şekilde tüm şeffaflığıyla heyecanını yansıttı. Giydikleri de oldukça başarılıydı. Şöhreti yakalamış ve deneyimli bir çok global influencerdan daha şıktı. Verdiği pozlar ve duruşuyla da oldukça profesyonel bir iş çıkardı.







PRADA

Prada, kreatif direktör Miuccia Prada ve Raf Simons önderliğinde uzun süredir imzası haline getirdiği "üniformasının" kalıplarını bu koleksiyonla değiştiriyor. Koleksiyon, farklı vizyonlar ve gerçeklikler arasında geçiş yaparak adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Aksesuvarlarda ve klasik Prada çanta silüetlerinin yeni yorumlarında kullanılan antik napa derisinin, preslenmiş ve buruşuk yüzeyleri öne çıkıyor. Özellikle saten üzerine farklı renklerle uygulanmış batik yıkama tarzındaki ve tok kumaşlarla hazırlanmış renkli tasarımlar önümüzdeki sezonun gözde parçalarından olacak. Gömlek elbiselerin yerini gömlek tulumlar alacak.







BULGARI

Bulgari değerli taşlardan ilham alan renkler, üstün zanaatkarlık ve nadide derilerle yaratılan Shades of Wonder isimli koleksiyonunu sundu. Rakipsiz ustalıkla üretilmiş koleksiyonda, kristal tozu süet malzemeden üretilen ve farklı büyüklüklerdeki kristallerle parlayan Serpentine Vertical Tote Shades of Gold çanta, 12 saat süren çalışma sonucu yerleştirilen 6400 adet kristalin ışıltısıyla göz kamaştırıyor.







GIANVITO ROSSI

Tasarımlarına büyük hayranlık duyduğum Gianvito Rossi yine harikalar yaratmış. İlkbahar-yaz 2023 koleksiyonunda ilhamını 70'ler ve festivallerin renkli ruhundan alıyor. Işıltılı topuklar ve doğal taşlarla süslenen koleksiyonda her zamanki gibi ince bantlar ve zarif silüetler dikkat çekiyor.







VERSACE

Marka değeri bu kadar yüksek olup, dünyaca ünlü süpermodelleri yürütmesine rağmen Versace defilesi sıradan çizgisinin dışına çıkamadı. Hatta defilenin en konuşulan olayı Paris Hilton'un defileyi kapatması oldu. Markalar artık toplumda popülarite kazanmış isimleri defilelerinde yürütüp, yüzü yapmayı seviyor. Ne kadar manidar ki Dolce&Gabbana'nın yüzü bir zamanlar Paris Hilton'un çantalarını taşıyan asistanı Kim Kardashian'ken Versace'de de Paris Hilton defilede yürüdü.







GUCCI

Alessandro Michele koleksiyonuyla olmasa da teması ve yorumlamasıyla Moda Haftası'nın en etkileyici defilesine imza atmayı başardı. Marc Jacobs 'ın Louis Vuitton 2013 Yaz koleksiyon defilesinde yapmak isteyip de yapamadığını 9 sene sonra Michele yapmayı başarmış da diyebilirim. Podyumda 'Twinsburg' adını verdiği koleksiyonu ikiz modeller yürüterek tanıttı. İlhamını annesinin ikiz olmasından alan kreatif direktör Alessandro Michele 68 çift kardeşle birlikteliğin gücünü markanın koleksiyonu aracığıyla simgeledi.







ETRO

Köklü ve kendini kanıtlamış bir marka olmak gerçekten çok önemli. Fakat köklü bir marka olmanın da incelikleri var. "Üzerine ölü toprağı düştü." dendi mi sektörde kaybolması da uzun sürmez. Etro da bu yolda giden markalardandı. Ta ki Milano Moda Haftası'na kadar. Yapılabilecek en doğru değişimi yaptı ve yeni koleksiyonu yeni kreatif direktörü Marco de Vincenzo ile çıkardı.