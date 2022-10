PELİN KAYA

Film yapımcılığının tarihini ve kültürel etkisini kutlamak için düzenlenen Academy Museum Gala, Los Angeles’ta gerçekleşti. Henüz ikincisi düzenlenen ve yaklaşık 10 milyon dolar bağış toplanan gala, Hollywood’un ağır toplarının katılımıyla şimdiden moda dünyasına ait geceler arasında yeni otorite haline geldi diyebiliriz. Hem moda hem de magazin anlamında doyurucu olan bu gecenin detaylarına gelin hep beraber bakalım.

Justin Bieber'ın bilinen en büyük aşkı Selena Gomez ile büyük bir aşkla evlendiği Hailey Bieber'ın beraber verdikleri pozlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Zira bu iki isim, hayran kitlelerinin kutuplaşması nedeniyle yıllardır düşman olarak gösteriliyordu. Yıllar sonra yaşanan bu karşılaşmanın en medeni ve en olması gerektiği gibi sonuçlanması, her iki kesimin hayranlarını mutlu etmişe benziyor. Selena "Ben senden çoktan gittim" derken, Hailey bir nevi "Geçmiş geçmişe aittir" diyerek olaya noktayı koymuş oldular. Tabii bu ikonik karelerden sonra tüm gözler nasıl tepki göstereceği merak konusu olan Justin'e çevrildi. Söylenenlere göre Justin bu karelerden çok memnun olmuş.







GECENİN ŞIK VE RÜKÜŞLERİ

Geçelim işin moda kısmına. Hailey Bieber, Saint Laurent imzalı elbisesiyle her zamanki gibi müthiş görünüyor. Fakat bu bir müze bağış galası, bu tarz dekolte seçimlerin olmaması gerekir. Neyin doğru olduğu konusunda kavramlar günümüzde önemsizleştirilse de yerin adabına uygun giyinmek, yıkılmaması gereken bir kuraldır diye düşünüyorum.







Selena Gomez, Giorgio Armani takımıyla en doğru seçimi yapan isimlerden. Cartier mücevherleri de ayrıca göz kamaştırıyor. Bir tek siyah bluzu görünmese ve takıları daha fazla olsa daha iyi görünürdü diyebilirim.







Julia Roberts'ın Thom Browne seçimini beğenemedim. Havalı görüneyim derken tüm güzelliğini kapatmış.







Amal&George Clooney çiftini bu aralar ayrı görmek pek mümkün olmuyor. Amal, Delcore marka elbisesiyle yine çok hoş ve zarif görünüyor.







Tilda Swinton'a hayranlığımı her fırsatta dile getiriyorum. Ama giydiği Schiaparelli imzalı elbiseyi tarzına pek de uygun bulmadım.







Jessica Chastain ve Lily Collins, gecede floral desen tercih edenlerdendi. İkisi de aşırı beğendiğim kadınlar ama ikisine de bu seçimler olmamış. Jessica, Oscar de la Renta elbisesiyle, Dior giyen Lily Collins'den bir nebze daha iyi. Lily'nin desenleri, dantelleri ve saçı hepsi bir arada aşırı kalabalık ve yorucu görünüyor.







Kaia Gerber'i gördüğüm an gözlerimi fotoğraftan alamadım. Gerçekten eşsiz bir güzelliği var ve ilk kez annesine olan benzerliği açık seçik ortaya çıkmış. Ama Alaia seçiminin transparanlığı dolayısıyla Hailey'nin düştüğü hataya düşmüş. Böyle bir gecede seksapalitesi yüksek, dekolteli tasarımlar seçmek maalesef doğru olmuyor.







Eiza Gonzalez tümü payet işlemeli LaQuan Smith imzalı kırmızı elbisesiyle şahane görünüyor. Gerdanlığı, saçı, makyajı, kısacası her detayı ince düşünülmüş. Ortaya dört dörtlük bir görüntü çıkmış.







Gecede otriş trendi de ön plandaydı. Olivia Wilde Alexandre Vauthier, Jodie-Turner Smith Gucci, Alicia Vikander ve Emma Stone Louis Vuitton'dan seçim yaparak akıma dahil oldular.







Nicola&Brooklyn Peltz Beckham çifti de gecedeydi. İkisi de hoş görünüyor ama hangi sıfatla davet edilmişler, işin o kısmını anlamak zor.







Joe Jonas ve Sophie Turner çifti de Louis Vuitton'dan giyinmişler ama bir şeyler epey ters gitmiş. Hangisi daha rüküş görünüyor seçim yapmakta zorlanıyorum.







HAFTANIN GALALARINDAN MODA NOTLARI

'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasında Alina Boz zarif elbisesiyle göz kamaştırıyor. Zaten hep hoş ve özenli. Sadece ayakkabıları zayıf kalmış diyebilirim o kadar.







Hafsanur Sancaktutan şu sıralar yeni jenerasyon içinde en favori isimlerimden. Hem oyunculuktaki başarısı hem de şıklığına gösterdiği özeni fark etmemek imkansız. Arada yaptığı cesur seçimlerini ve bunları taşıyışındaki özgüveni de beğeniyorum.







Deniz Can Aktaş ilginç seçimler yapmayı seven bir isim. Bu gecede de klasikten kaçmış. Çok başarılı göründüğünü söyleyemem ama ilginç bir şekilde kötü de demem.







Aslı Bekiroğlu yine yaptığı ilginç hareketlerle bir şekilde gecenin öznesi olmayı başarmış. Sanki üstünde bir paratoner var da olmadık tuhaflıkları anında üzerine çekiyor gibi. İşin şıklık kısmına geçersek maalesef kendisi için yine doğru seçim yapmamış diyorum. Ama ümidimi kesmedim. Mutlaka bu güzel kadına bir gün çok şık olmuş diyeceğim.







Moda karnesinde sınıfta kalan bir diğer isim Ekin Mert Daymaz. İstanbul'a kara kış geldi de benim mi haberim yok! Kendisi son zamanlarda oyuncu demekten bile erineceğim bir İtalyan oyuncuya çok benzetiliyor. Daymaz da benzetilmekten bayağı memnun ki daha çok benzetilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bu giydikleri de onun kötü seçimlerini andırmış.







Hazine filminin galasında ise gözlerim sadece Şükran Ovalı'yı gördü. Saint Laurent tulumu ve Versace ayakkabılarıyla hem günümüz trendlerini yakalamış hem de tam dozunda hoş bir Femme Fatale olmuş. Aynı tulumun çiçeklisini Hailey Bieber da giymişti ama hiç beğenmemiştim. Ovalı'nın seçtiği ceketin modeli de çok iyi. Saçı, makyajı ve aksesuarları da olması gerektiği gibi. Tek kelimeyle bayıldım! O da sadece kendisine bayılmış olmalı ki tüm sosyal medya hesaplarında bir tek kendini paylaşmış. Ama bunun için kimse Şükran Ovalı'yı suçlamasın zira eşi Caner Erkin'in üstüne acilen bir stylist atılsın. Eğer Justin&Hailey çiftinin uyumsuzluk uyumu yakalanmak istenmişse sizlere kötü bir haberim var, yakalanmamış.







Ezgi Mola'yı ne kadar sevdiğimi bilmeyen yoktur. Çok özel bir ruhtur benim için. Özen gösterdiği zaman ne kadar iyi göründüğüne de defalarca şahit olduk. Ama bu kıyafetine ne yazayım diye yarım saattir düşünüyor olmaktan çok mutsuzum. Bence Ezgi oraya fotoğrafçı olmadığını düşünerek gitmiş. Arkadaşlar arasında bir gösterim olacağını zannetmiş. Basını görünce de şaşırmış boşluğuna gelmiş öyle poz vermiş...