PELİN KAYA

Tüm markaların İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonlarını izledik. Koleksiyonunu henüz sunmamış olan tek marka, Amerikan modasının demirbaşı Ralph Lauren de geçtiğimiz günlerde görkemli bir defileyle tasarımlarını sundu. Defile Los Angeles'ta bir sanat müzesi ve botanik bahçe olarak kullanılan The Huntington Library'de düzenlendi. Marka, yıllardır koruduğu elit tarzından ödün vermeyerek günümüz modasında nadiren görebildiğimiz zarafetin ve klaslığın temsilcisi olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.







Defilenin kapanış anı da oldukça ikonik ve duygusaldı. 83 yaşında, moda dünyasının yaşayan son efsanelerinden olan Ralph Lauren tüm izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.







Davetliler de ayrıca bahsedilmeyi hak ediyor. Özensiz gelen tek bir isim bile görmedim. Davetlilerin tümü şıklıklarıyla markaya duydukları saygıyı sunmuş. Uzun zamandır gerek tasarımlarıyla, gerek davetlileriyle böylesine dört dörtlük, rafine bir defile izlememiştim. Amerikalılara şıklığı öğreten bu markaya bir kez daha hayran oldum.



EN ÇOK ONLAR İZLENDİ

İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonlarına ev sahipliği yapmış defileler arasından en çok izlenenler araştırılmış ve sıralanmış. Liste şu şekilde; 1. Nensi Dojaka 2. Dior 3. Chanel 4. Bottega Veneta 5. Balenciaga 6. Saint Laurent 7. Prada 8. Louis Vuitton 9. Valentino 10. Dolce&Gabbana. Son derece ilginç bir sıralama. Özellikle Nensi Dojaka'nın böyle bir başarı elde etmiş olması hem şaşırtıcı hem de listenin güvenirliğine şüphe düşürücü. Ayrıca Paris Fashion Week'de büyük sükse yapan Coperni'nin, ikiz modellerin yürüdüğü Gucci defilesinin listeye girememesi beni şaşırttı.







Anladığım kadarıyla sıralamalar defilelerin yaptığı başarıyla değil, gerçekleştiği esnadaki canlı izleyici sayısıyla ilgili. Anlık izlenmenin doğru bir parametre olmadığını düşünüyorum. Bir defilenin bir sunumun başarısı, sonrasında ne kadar çok ses getirdiğiyle orantılı olmalı. Benim listemse şöyle; 1. Coperni 2. Dior 3. Valentino 4. Chanel 5. Balenciaga 6. Dolce&Gabbana 7. Gucci 8. YSL 9. Bottega Veneta 10. Fendi.



ŞIKLAŞAMAYAN PORTAKAL

Cannes, Venedik Film Festivali gibi global, önemli festivalleri an be an takip etmeyi seven biriyim. Fakat iş ülkemizin film festivallerine gelince ancak ödüller sahiplerine kavuştuktan sonra bakıyorum.







Örneğin Altın Porkatal Film Festivali'nde modanın yarattığı sükse ve heyecanın avantajları ya bilinmiyor ya da uygun görülmüyor. İlgiyi daha çok nasıl üzerimize çekebiliriz nasıl haber olabiliriz gibi hummalı bir çalışmamız yok.







Mesela eminim Cannes Film Festivali gibi hiçbir tanıtıma ya da reklama ihtiyacı olmayan bir festivalin bir dijital ünlüyü kırmızı halısına davet etmesi bizim festival ünlülerimiz için büyük saçmalıktır. 'Sinema sektörü sadece sinema sektörü içindir' duruşumuzu ne zaman değiştireceğiz çok merak ediyorum. Neyse ki kadın ünlülerimizin bazıları gereken önemi göstermiş.