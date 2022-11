PELİN KAYA

Kapüşonlu abiyeler son zamanların en dikkat çeken trendlerinden biri haline geldi. Janelle Monae'nin 2020 Oscar töreninde giydiği metalik renkli kapuşonlu Ralph Lauren elbisesi trendin öncüsü oldu diyebiliriz.







Geçtiğimiz sene Tina Kunakey'in Cannes Film Festivali'nde Valentino'dan yaptığı seçimle de trendin gümbür gümbür geleceği belli olmuştu. Bella Hadid'in Doha'da düzenlenen Fashion Trust Arabia töreninde giymiş olduğu Alaia ve Schiaparelli seçimleriyle akımı en güzel şekilde yorumlayan oldu. Bella haricinde Anna Dello Russo Valentino, Jodie Smith, Gucci, Wakanda Forever filminin prömiyerinde Michaela Coel, Ferragamo giyerek şık görüntülere imza attılar. Daha çok yeni giyen isimler ise Saint Laurent seçimleriyle Innovator Awards törenine katılan Kate Moss ve Amber Valletta oldu. İki ikonik isim, markanın son tasarımlarından iki farklı ikonik parça seçti. İkisi de tek kelimeyle muhteşem görünüyor. Bu trendi henüz ülkemizde uygulayan bir ünlüye rastlamadım. Ama içimden bir ses çok yakında göreceğimizi söylüyor.







Giydikleri her şeyle modaya yön veren isimler Hailey Bieber, Elsa Hosk, Rihanna, Dua Lipa gibi dünyaca ünlü isimlerin öncülük yaptığı yırtmaçlı miniler şu ara en popüler zamanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun modası mikro ve pileli etekler yavaş yavaş sahneden çekiliyor ve yerini uzun zamandır sessiz sessiz kendini hissettiren ve yeni yükselişe geçen yırtmaçlı mini eteklere bırakıyor. Bu tarz eteklerle yapılan kombinler doğru şekilde uygulandığında hem şık hem de son derece havalı görünmeniz kaçınılmaz.







Versace, Lanvin, Coperni gibi lüks markaların Sonbahar 2022 koleksiyonları bu tarz mini etekleri bir süre daha göreceğimizin sinyallerini veriyor.

***

Bizim ünlülerimizden Serenay Sarıkaya ve Hadise yırtmaçlı mini trendini en başarılı uygulayan kişiler oldular. Bu sebeple de kendilerini köşemde haftanın şıkları içinde bir kez daha okuyacaksınız.



HAFTANIN ŞIKLARI

Artık her hafta bu köşede sizler için haftanın en şık isimlerinden oluşan liste hazırlayacağım. Karşınıza bunun tersi bir liste de çıkabilir, şimdiden uyarayım.







1.SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya djiital bir platformun gecesinde giydiği kristal işlemeli eteği, sporlaştırdığı beyaz gömleği, ayakkabı seçimi ve göz alıcı Bvlgari mücevherleriyle haftanın en şık ismi oldu. Tepeden tırnağa hem havalı, hem trend, hem de şıktı.







2.ŞÜKRAN OVALI

Hazine filminin galasında Şükran Ovalı, Tarık Ediz imzalı siyah elbisesi içinde her galada görmeyi arzu ettiğim nefis bir şıklık içindeydi. Zamansız ve klas. Saç modeli ve makyajı da kusursuz. Bir önceki film gösteriminde Ovalı'nın şıklığına eşi Caner Erkin'in fazlasıyla spor tarzdaki kıyafeti gölge düşürmüştü. Neyse ki galada bu yanlış tekrarlanmamış ve eşinin filminin galasına olması gerektiği gibi gelmiş.







3.HADİSE

Bir markanın ay sonu satışa çıkacak Melis Ağazat Skirtly Yours özel koleksiyonundan giydiği takımla Hadise tek kelimeyle nefis görünüyor. Zaten Hadise boşandığından beri nefis görünüyor. Bazı ayrılıklar kırgınlık yerine güzellikleri getirir. Bence Hadise'nin yaşadığı durum da tam olarak bu.







4.AYÇA AYŞİN TURAN

Vogue dergisinin yeni açılan Burberry mağazası şerefine verdiği partiye ünlü isimler katıldı. Bir çok ünlü de markanın koleksiyonundan giyindi. Çoğu şıklığı yakalamıştı. Ama en şık olanı seçerken hiç zorlanmadım. Ayça Ayşin Turan seçtiği uygun parçalar ve verdiği pozlarla davetin en şık ismiydi.







FİT VE DOĞAL KADIN DÖNEMİ GERİ Mİ GELİYOR?

Kardashian'lar kendi dönemlerine kadar süregelen fit görünümlü kadın trendine son vermiş, bunun yerine kendi tarzlarında bol estetik operasyonlu, "suni kıvrımlı" kadın trendini getirmişlerdi. Dünyaya hem bu yapay vücut algısını kabul ettirdiler hem de hiç ihtiyacı olmadığı halde milyonlarca kadını estetik operasyonlara yönlendirdiler. Maalesef uzun süredir bu trendin içindeyken çok şükür son zamanlarda bazı şeylerin değiştiğini de görmeye başladık. Suni veya doğal farketmeden kıvrımlı kadın algısıyla öne çıkan tüm isimler -ki başta bu akımın öncüsü olan Kardashian'lar olmak üzere, bir anda doğal bir vücuda sahip olmaya doğru yöneldiler. Kim ve Khloe spor salonundan çıkmaz oldular, vücutlarına koydurdukları implantları çıkarttılar.







Yine kıvrımlı hatlarıyla tanıdığımız Adele sıkı bir programla farklı bir insan olarak yıllar sonra geri döndü. En son kıvrımlı hatlara sahip olan dünyaca ünlü genç yıldız Billie Eilish'in sıkı bir spor programıyla elde ettiği görüntü, Kardashian'ların son verdirdiği sağlıklı ve fit kadın trendinin geri dönüyor olmasının en belirgin sinyali oldu. Spora giderken görüldüğü karelerde çok daha sportif ve süzülmüş bir görünüme kavuştuğunu anlıyoruz. Son paylaşımlarında da yaşadığı değişim epey fark ediliyor. Uzun lafın kısası tarih ufak revizelerle de olsa tekerrür ediyor diyebiliriz. Beden olumlama algısının yaşandığı, her kadının her bedende kendini mutlu ve güvende hissetmesinin ön planda olduğu bu dönemde tercihlerin sunilikten sıyrılıp sağlıklı görünüme doğru kaydığını görmek sevindirici bir gelişme olsa gerek.