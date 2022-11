PELİN KAYA

The Council of Fashion Designers of America (Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi) ödül töreni gerçekleşti. Council of Fashion Designers of America, 1962'de kurulan ve 450'den fazla Amerikalı moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu bir ticaret birliği. Gecede büyük ödüllerin sahipleri;

KADIN GİYİM TASARIMCISI: Khaite markası ile Catherine Holstein

ERKEK GİYİM TASARIMCISI: Bode markası ile Emily Bode Aujla

MODA İKONU: Lenny Kravitz

STİL DANIŞMANI ÖDÜLÜ: Law Roach







Gecede tam bir Kardashian/Jenner aile çıkartması yaşandı desem abartmış olmam. "Amerikan modası bize kaldı" dercesine gövde gösterisi yaptılar. Kim Kardashian Dolce&Gabbana elbisesi ve saç modeliyle gayet iyi görünüyor. Khloe Kardashian LaQuan Smith imzalı elbisesiyle iddialı ve cazibeli görünmek konusunda Kim'in önüne geçmiş. Kardeşler arasında en beğendiğim şıklık Khaite marka elbisesiyle Kendall Jenner oldu. Kylie Jenner ise gecenin vintage seçenlerindendi. 1999 yılına ait Mugler elbiseyi güzel taşımış.







Kanye West ile kısa süren ilişkisi sayesinde şöhreti yakalayan ve absürt giyim tarzıyla bir şekilde kendisini moda endüstrisine kazandıran Julia Fox Valerievi marka kıyafetiyle 'herkes sadece beni konuşsun' der gibiydi.

Gecede gerçek moda ikonları var mı diye merak ederken neyse ki LaQuan Smith kıyafetiyle Lenny Kravitz ve Chrome Hearts elbisesiyle Cher bu ihtiyacımı fazlasıyla gideren ünlüler oldu. İkisi de zamanı durdurmuş gibi.







Kapüşonlu abiye trendi bu törende de karşımıza çıkıyor. Addison Rae vintage bir Gareth Pugh, Ugbad Abdi Michael Kors, Grace Van Patten ve Natalia Bryant Tom Ford giyerek akıma ayak uyduranlardan.







Gecede Thom Browne'un teatral tasarımlarını tercih edenler Jaden Smith, Janelle Monae ve Gigi Hadid oldu. Gigi'nin şık ya da cazibeli olma derdine girmeden modellik kimliğini ön plana çıkarması çok hoşuma gitti.







Bir vintage seçim de 2002 Tom Ford'lu Gucci'den seçtiği elbisesiyle model Daphne Groeneveld'den geldi. Boynundakini Lady Gaga'nın 2019 Oscar Ödül Töreni'nde giydiği Tiffany&Co.'nun 128 karatlık 30 milyon dolarlık gerdanlık sandım. Gerdanlık Reza Mücevher Evi'ne ait çıktı. The Sun" isimli sarı safirden gerdanlık tam 126.57 karat ve 60 yıldan fazladır da aile koleksiyonunda yer alıyormuş. Daphne'nin yanında gördüğünüz bey de Reza mücevherlerinin sahibi ve bize hiç de yabancı olmayan Yosun Mermerci'nin eşi Olivier Reza'nın ta kendisi.







Zendaya'nın stil danışmanlığını yaparak büyük bir başarı ve sükse yakalayan Law Roach En İyi Stil Danışmanı ödülünün sahibi oldu. Üstelik böyle bir ödül şimdiye kadar ilk kez verildi. Gecede pozunu verirken her ünlüye danışmanlık yapan stil danışmanının tecrübesi olan etekleri düzeltme işini, müşterisi ünlü oyuncu Kerry Washington yaptı. Tabii bu hoşluktan sonra ister istemez aklıma stil danışmanlığını kimin yaptığını söylemekten kaçınan, söylemek istemeyen bazı ünlülerimiz geldi. Çok beğenilen tarzlarında büyük payları olan, ama bir teşekkürün bile çok görüldüğü, günlerini harcayan stil danışmanlarına yapılan ayıplar aklıma geldi.







KENDALL JENNER'DAN SÜRPRİZ SEÇİM

Gucci sponsorluğunda sanatçıları, film yapımcılarını onurlandıran ve müzeye bağış toplanan LACMA Art+Film Gala gecesi Hollywood'dan önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Davetin en güzel sürprizini yaşatan isim ise Kendall Jenner oldu. Üstündeki elbise daha çok yeni Katar'da gerçekleşen Fashion Trust Arabia'da "Misafir Ülke: Türkiye" ödülünü kazanan tasarımcı Burç Akyol'a ait bir tasarım.







Kariyerine Paris'te başlayan Türk asıllı Fransız moda tasarımcımız Burç Akyol'un Kendall Jenner ile yaptığı flaş çıkışa kısaca değinmek isterim. Kendall'ın stil danışmanlığını yapan Marni Senofonte'nin gittiği Fashion Trust Arabia'da Burç Akyol'un tasarımları dikkatini çeker ve çok beğenir. Bu elbiseyi de görür görmez içinde Kendall'ı hayal eder. Burç Akyol ile yapılan bir sohbetin sonunda da elbise Kendall ile buluşmuş olur.







Kapüşonlu abiyeler yine sahnede. Dünyaca ünlü Blackpink Grubu'nun Rose'si ve Laura Herrier kapüşonlu Saint Laurent elbiseleriyle çok iyi görünüyorlar.







Olivia Wilde ve Jodie Turner Smith Gucci, Heidi Klum Rodarte elbisesiyle gecede ışıldamayı tercih eden isimlerdi.







Julia Garner ve Salma Hayek Gucci'den, Kim Kardashian Balenciaga'dan tercihleriyle hayal kırıklığı yaşattılar.







Paris Hilton kötü seçim yapmak konusunda en istikrarlı ünlülerin başında geliyor. Yine kendisinden bekleneni yapmış.







Carey Mulligan'ın Gucci marka püsküllü pelerini hem şık hem de son derece gösterişli.







Billie Eilish ve sevgilisi geceye yatak takımları ve pijamalarıyla katılmışlar. Resmen bu giydikleriyle "Biz az kalacağız" demenin görsel yolunu bulmuşlar.







Jared Leto Gucci takımıyla yine her zamanki stiline bürünmüş. Sanki kendisini yıllardır aynı takımla görüyor gibi hissediyorum.







Alessandra Ambrosio vintage bir Jean Paul Gaultier giymiş. Her daim nokta atışı seçimler yapan Caroline Daur Gucci seçimiyle adeta bir başka influencer, Leonie Hanne gibi görünüyor. Ayakkabı seçimi de ayrıca şaşırtıcı. Giyim kuşam işlerinde ne kadar başarılı seçimler yaptığını bildiğim için böyle bir ayakkabıyı neden seçtiğini anlamak çok da kolay değil.