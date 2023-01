PELİN KAYA

Sabah Günaydın, her yıl olduğu gibi muhteşem bir partiyle, Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in ev sahipliğinde yeni yıla "Günaydın" dedi! Türkiye'nin en ünlü isimlerinin akın ettiği partide göz doldurucu bir kırmızı halı yaşandı. Neler giyilmiş gelin birlikte yorumlayalım.







İSMAİL DEMİRCİ & HANDE SORAL

Gecenin şık çiftlerinden biriyle, İsmail Demirci & Hande Soral ile başlıyorum. Hande Soral'ın kıyafetindeki az ama etkili ışıltılar çok hoşuma gitti. Takımının ışıltısını patlatmak için düz beyaz renkte bir ayakkabı seçmesi yerinde olmuş. İsmail Demirci seçimini tamemen siyahtan yana yapmış. Gayet hoş ve şık görünüyor.







ESRA EROL

Esra Erol gecede en beğendiğim isimlerden oldu. Gözü yormayan uyumlu bir görünüm içinde.







ZEYNEP TUĞÇE BAYAT & CANSEL ELÇİN

Zeynep Tuğçe Bayat sezonun trendlerinin tümünü tek bir kombinde birleştirmiş. Işıltılı elbisesinin kesimi yakışmış. Böyle bir elbiseyi yine ışıltılı bir çorapla kombinlemesi çok hoşuma gitti. Tek sorun kıyafetine eşlik eden çantası. Eşi Cansel Elçin klasik siyah takımıyla gayet iyi görünüyor.







NESLİŞAH ALKOÇLAR & ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Neslişah Alkoçlar & Engin Altan Düzyatan çifti de gecenin iyilerinden. Alkoçların sarı ve siyah renkleri beraber kullanmasını sevdim. Çanta ve ayakkabısı daha sade ve modern seçimler olabilirdi. Engin Altan Düzyatan ise tepeden tırnağa risksiz klasik ve hoş bir seçim yapmış.







ASLI BEKİROĞLU

Aslı Bekiroğlu'nun enerjik bir seçim yapmasını sevdim. Fakat bu enerjinin altında dengeleyici sade bir ayakkabı seçmesini beklerdim.







EDİS

Edis seçimini Prada'dan yana yapmış. Fikir olarak güzel fakat pratikte bir şeyler eksik gibi. Daha farklı bir ceket seçimi havasını daha yükseltebilirdi.







OZAN DOĞULU & HERA ASLAN

Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan gecede boy farkıyla eleştirilere tutulan çift oldu. Halbuki Ozan Doğulu tüm Türk erkeklerine çok güzel bir özgüven örneği gösterdi. Bu duruşunu tebrik ediyorum! Hera Aslan geçtiğimiz sene Kendall Jenner'ın bir düğünde Cindy Bruna'nın da amfAR Gala'da giydiği Monot marka elbisenin çok benzerini giymiş. Direkt olarak Monot seçmesini tercih ederdim. Fakat güzel fiziğiyle bu elbiseyi gayet iyi taşımış. Saç ve makyajı daha sade olsaydı çok daha iyi görünebilirdi.







YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY & BERK OKTAY

Yeni evli çiftlerimizden Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay da gecedeydi. Elbisesini sade aksesuarlarla tamamlaması doğru olmuş. Sadece daha uyumlu bir makyaj tercih edebilirdi. Berk Oktay gecenin en şık beylerinden. Hatta en şıkı diyebilirim.







ASLIHAN KARALAR

2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar yeni yıl şıklığını en doğru yakalayan isimdi. Cihan Nacar elbisesi, saçı, makyajı, aksesuarlarıyla benim için davetin en şık ünlüsüydü.







ATİYE

Atiye'nin canlı renk seçimi gecenin heyecanına ortak olmuş. Özenli bir duruş sergilemiş.







WILMA ELLES

Wilma Elles'in şu ana kadar gördüğüm en şık hali diyebilirim. Keşke üstünde kabanı olmadan şık olduğunu tahmin ettiğim elbisesini tam olarak görebilseydim. Ama maalesef saç modeli bütünlüğü bir anda bozacak kadar olmayacak bir model.







GÜLENAY KALKAN

Gülenay Kalkan ışıltılı siyah takımı ve aksesuarlarıyla gecenin asil şıklık yakalayan ünlülerindendi.







DERYA ULUĞ

Bengü'den tercih etmesini beklediğim modern kesim beyaz ceket pantolon takım örneği Derya Uluğ'dan geldi.







BERDAN MARDİNİ & ŞAFAK SEZER

Erkeklerden beni şaşırtan isimler Berdan Mardini ve Şafak Sezer oldu. Normalde kırmızı halılarda bu denli modern şıklık içinde göremezdik. Özellikle Şafak Sezer'in Prada seçimlerini beğendim.







FUNDA ARAR

Funda Arar klasik tarza sahip kıyafetiyle hoş görünüyor. Zamansız bir seçim yapmış.







MELİS SEZEN

Melis Sezen de seçimini siyahtan yana kullananlardan. Crop bluzu ve eteğinin kesimiyle yakaladığı şıklığı omuzuna aldığı ceketle güzel modernleştirmiş. Gecenin havalı görünen ünlülerinden.







ZİYNET SALİ

Ziynet Sali'yi genel olarak beğendim. Elbisesinin kumaşı da olması gerektiği gibi. Gecenin konseptine yakışır seçimler yapmış.







BENGÜ

Bengü beyaz takımıyla temiz net bir görünüm yakalamış. Bu görünümle saçını toplamasını da sevdim.