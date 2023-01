PELİN KAYA

Dubai’de Atlantis Grand Royal Otel, unutulmayacak bir açılış gösterisiyle daha ilk günden büyük bir gövde gösterisine imza attı. Otel, Hollywood ve sosyal medyanın ünlülerini en lüks şekilde ağırlayarak sosyal medyada da şovunu yaptı. Oyunculardan Ellen Pompeo, popüler influencerlardan Leonie Hanne, modellerden Kendall Jenner ve müzik sektöründen Beyonce gecede boy gösterdi

BEYONCE

Açılışın en büyük kozu hiç şüphesiz müzik dünyasının kraliçelerinden Beyonce idi. Verdiği konser öylesine gösterişliydi ki hâlâ sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Tabii tüm bunların faturası dudak uçuklatacak cinsten.







1 saatlik konser için Beyonce'ye ödenen meblağ tam 24 milyon dolar yani 450 milyon TL.. Bu, şimdiye kadar bir konser için ödenen en yüksek ücret oluyor. Orta Doğu moda, sanat ve müziğe inanılmaz boyutlarda para harcamaya devam ediyor. Tabii bu harcamanın meyvelerini de kısa sürede geri alıyor.







Beyonce, Atelier Zuhra tasarımı pullu detaylara sahip bir elbiseyle şova canlı bir giriş yaptı. En gösterişli kostümlerinden biri de Nicolas Jebran imzalı kırmızı tulumuydu. Hiçbir masraftan kaçınılmayan sahne kostümlerinin ardından galada giydiği Dolce & Gabbana imzalı elbise de tüm gösterişinin altını çizecek nitelikteydi.







KENDALL JENNER

Beyonce'den sonraki ilgi odağı dünyaca ünlü model Kendall Jenner'dı. Jenner'ı Dubai'deki açılışa getirmenin bedeli 10 milyon dolar yani 188 milyon TL ve markası için düzenlenen bir parti oldu. Şıklığından ödün vermeyen Kendall'ın kıyafet seçimleri ise Victoria Beckham ve Schiaparelli markalarındandı.







DEMET ÖZDEMİR& ENGİN AKYÜREK

Orta Doğu rüzgarını Dubai'den alıp Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine, Joy Ödülleri'ne getirmek istiyorum. Zira geceye ünlü oyuncularımızdan Demet Özdemir ve Engin Akyürek de katıldı. Engin Akyürek'in saç modelini beğenemedim Demet Özdemir'in de göğüs dekoltesini bir tık fazla buldum. Gidilen davetin ve ülkenin adabına göre giyinmek de bir şıklıktır diye düşünüyorum.







GEORGINA RODRIGUEZ

Bu öyle bir ödül töreni ki, gecenin en ünlüsü Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez. Ronaldo bir Suudi Arabistan takımında oynadığı için Rodriguez'i Orta Doğu'nun kırmızı halılarında bolca göreceğiz demektir. Son dönemin trendi tül kapüşonlu bir elbise seçmiş, gayet iyi görünüyor. Bacak dekoltesi tam dozunda.







SOFIA VERGARA

Hollywood'un gecedeki tek temsilcisi ise Sofia Vergara'ydı. Her daim giydiği göğüs dekolteleriyle bilinen Sofia, David Koma elbisesiyle klasik dekoltelerine ayar vererek doğru oranı yakalamış. Gayet hoş ve şık görünüyor.

***

PARİS HAUTE COUTURE HAFTASI



Paris'te ilkbahar-yaz 2023 Couture haftası 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Defilelerden en dikkat çekici olup öne çıkanları sizler için kısaca derledim.







SCHIAPARELLI: Tasarımcı Daniel Roseberry her koleksiyonunda beklentileri de heyecanı da yukarı taşımayı başarıyor. Tasarımlarda en çok leopar, aslan ve kurt kafalarının kullanılmış olması dikkat çekti. Bu detayların yapımında köpük, yün, suni kürk kullanılmış ve hepsi elle boyanmış. Koleksiyon kadar konuşulan bir diğer konu da defilenin ünlü davetlileriydi. Aslan başlı tasarımı giyen Kylie Jenner ve özel dikim kırmızı bir tasarım giyen Doja Cat tüm gözleri üzerlerine toplamayı başardı. Doja Cat bir tasarım giymekle kalmamış adeta tasarımın kendisi olmuş. Vücudunu 30 bin adet Swarovski taşla kaplatmış. Duayen makyaj sanatçısı Pat McGrath ve ekibinin bu makyajı yapması neredeyse 5 saat sürmüş.







DIOR: Kreatif Direktör Maria Grazia Chiuri, Dior Haute Couture şovu için ırksal engelleri aşarak güçlü figürlere dönüşen Amerika doğumlu Fransız asıllı dansçı, şarkıcı ve oyuncu Josephine Baker başta olmak üzere tüm siyahi kadınları kutluyor. Dior Couture anlamında maalesef artık bana heyecan veremeyen markalardan. Artık öyle şovlar, kreatif çalışmalar var ki yanlarında sönük kalmaya başladı. Defilenin baş davetlileri Anya Taylor Joy, Carla Bruni ve Catherine Deneuve zarafetleriyle dikkat çekiciydi.







CHANEL: Kreatif Direktör Virginie Viard, Chanel Couture koleksiyonunu minimalist bir fonda romantik notalara değinerek sundu. Yine bir couture haftası, yine benim için hüsranla sonuçlanan bir Chanel koleksiyonu. Karl Lagerfeld'ı kaybettikten sonra onun sihirli dokunuşunu ne yaparlarsa yapsınlar yakalayamıyorlar. Defile stylingi de ne yazık ki yine çok zayıftı.

VICTOR&ROLF: Viktor&Rolf, yeni Couture koleksiyonu 'Late Stage Capitalism Waltz'i tanıttı. Soyut bir gerçeküstü duygusu uyandırarak uçuşan tasarımlar, yapısal olarak yontulmuş korseler üzerine yerleştirildi. Gerçekten gerçeküstü bir koleksiyon ama benim Couture anlayışım için biraz fazla sürreal olmuş.

JEAN PAUL GAULTIER: Defilelerinde konuk kreatif direktörlere yer veren Jean Paul Gaultier, İlkbahar 2023 Couture defilesi için Haider Ackermann ile işbirliği yaptı. Ve işte benim Couture anlayışım tam da budur. Defileyi hayranlıkla izledim. Ackermann çizgisini markanın DNA'sına öyle güzel işlemiş ki. Ustalığı gerçekten göz ardı edilemez. Bana kalırsa Chanel'in de Ackermann ile böyle özgün bir heyecana ihtiyacı var.







VALENTINO: Valentino'nun 2023 ilkbahar Couture koleksiyonunda ilk kez estetik hazzı duymadım desem yeridir. Eski koleksiyonların tekrarı gibi görünmesi bir yana bu koleksiyonda markanın her zamanki yoğun eleganslığı, zarafeti de hissedemedim. Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli, "Le Club Couture" isimli koleksiyonuna eğlenceyi ve ritmi getirmeyi amaçlamış ama bunu yapmak isterken biraz fazlaya kaçmış gibi görünmekten de kaçamamış. Dijital dünyanın rüzgarını iyi yakalayan her marka maalesef bir süre sonra ikonikleşmiş DNA'sından da uzaklaşıyor. Umarım Valentino beni haksız çıkarır. Defilenin ünlü Türk davetlisi ise Tuba Büyüküstün'dü. Güzelliğiyle göz kamaştırdığı gibi şıklığıyla da gecenin en iyi görünenlerindendi.







MUGLER: Kreatif direktörlüğünü Casey Wallader'in yaptığı Mugler defilesi oldukça etkileyiciydi. Bu defile marka için bir geri dönüş niteliğinde zira uzun zamandır defilelerini film çekerek dijital dünyada sunuyorlardı. Şimdi de defile esnasında marka hem koleksiyonunu sunmuş oldu hem de canlı bir şekilde koleksiyon çekimlerini gerçekleştirdi. Amber Valletta, Irina Shayk, Maria Carla Boscono, Eva Herzigova, Shalom Harlow gibi sektörün en tanınmış modelleri etkileyici bir koreografi eşliğinde Couture haftasının en başarılı defilelerinden birine imza atmış oldular.