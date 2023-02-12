PELİN KAYA

Türkiye’de yaşanan felaketin ardından tüm dünya seferber oldu. Dünyaca ünlü yıldızlar, yardım çağrısında bulunup bağış kampanyaları düzenledi. Moda dünyası da harekete geçti. Büyük markalar destek mesajları yayınlayıp bağışlarda bulundu

Ülkemiz, 6 Şubat tarihinde yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlar yaşanmasına yol açtı.







Hepimizin derinden sarsıldığı bu günlerde tüm gücümüzle kanayan yaralara merhem olmaya çalıştık, ihtiyacı olanlara elimizden geldiğince ya madden ya manen ya da fizik gücümüzle yardıma koştuk. Vicdan sahibi, vatansever ne kadar hesap varsa hepsi arı gibi çalıştı. Bu haftaki köşem acımızı hisseden, paylaşımlarıyla desteğini esirgemeyip bağış yapan dünyaca ünlü isimlere teşekkür niteliği taşısın istedim.







ŞOV DÜNYASINDAN DESTEK

Moda dünyasında söz sahibi ünlü, model, oyuncu, sanatçı ve müzisyenlerden de destekler gecikmedi. İsimler saymakla bitmez, o yüzden içlerinden en tanınmış olanları seçiyorum; Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Billie Eilish, Kaia Gerber, Dakota Johnson, Camila Cabello, Bella Hadid, Gigi Hadid, Halsey, Demi Lovato, Irina Shayk, Dua Lipa, Orlando Bloom, Enrique Iglesias, Elsa Hosk gibi isimler deprem haberleri global boyuta ulaştığı anda destek çağrılarına başladılar. Afet alanına yapılacak yardımlarda aracı oldular.







GLOBAL MARKALAR YARDIM ETTİ

Ülkemizde de hizmet veren global markalardan destek geldi. Zara gibi markaları bünyesinde bulunduran dünya perakende devi Inditex, yasımız başlar başlamaz online satış sayfalarına siyah yas kurdelası ekledi. Türk Kızılayı'na 3 milyon euro bağışladı ve 500 bin parça sıcak tutan giysi yardımı yaptı.







LÜKS MODA SESSİZ KALMADI

Yabancı lüks moda markaları da doğal olarak bu yaşanana sessiz kalmadı. Birçok lüks moda markasını çatısı altında toplamış olan Kering ve LVMH grupları uluslararası yardım dernekleri aracılığıyla afet bölgesine yardım etti. Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen gibi markaları bünyesinde bulunduran Kering Group tüm markalarını temsilen bir bağış paylaşımı yaptı.







Louis Vuitton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla desteğini belirtti ve herkesi bağış yapmaya yönlendiren bir paylaşımda bulundu. Açıklamasında "Louis Vuitton, Türkiye ve Suriye'de pazartesi günü gerçekleşen yıkıcı depremlerden kaynaklanan durumdan büyük bir üzüntü duyuyor. Milyonlarca çocuk ve ailesinin çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olması nedeniyle "Louis Vuitton for UNICEF" projesi aracılığıyla UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki çocuk ve ailelere sahada acil yardım sağlanması konusunda destek veriyor. Bu kapsamda temiz suya ulaşım, sağlık, eğitim desteği, çocukların korunması ve psikolojik yardım konularında çalışmalar yürütülecek. "Louis Vuitton for UNICEF" iş birliğinde hali hazırda bulunan fonlar, ivedilikle doğal afet bölgelerine yönlendiriliyor. Direkt olarak UNICEF'e yapılacak bağışlar, gerçekleşen depremden etkilenen çocuk ve ailelere yardım için iletilecek." dedi.







Prada da desteğini ve yaşanan depreme olan üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla gösterdi. Uluslararası yardım kuruluşu olan UNHCR aracılığıyla da bağış gerçekleştirdiğini belirtti.