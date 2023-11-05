PELİN KAYA

Celine ve Chloe markalarının eski tasarımcısı, Celine'i Celine yapanı, Celine'in Trapeze, Luggage ve Slim Trio gibi imza çantalarının anası, günümüz minimalist ve modern kadın silüetinin yaratıcısı, moda dünyasının en etkili isimlerinden birisi olan Phoebe Philo, yıllardır heyecanla beklenen koleksiyonunu sonunda görücüye çıkardı.







Sezonsuz olarak tanımladığı ilk koleksiyonun ismi A1. Toplam 150 görünümden oluşan kampanyanın yüzü ünlü model Daria Werbowy. Markanın arkasındaki en büyük destek ise henüz çatısı altına girmese de azınlık yatırımı ile LVMH Grup'tan geldi.







Koleksiyon tipik bir Phoebe Philo koleksiyonu. Modern, yalın, omuzlarla oynamayı seven, araya mutlaka birkaç çılgın modelin karıştırıldığı, ticari kaygının hissedilmediği, özgüvenli bir koleksiyon olduğunu söyleyebilirim.

Phoebe Philo, online satışın da olduğu sitesini 116 parçayla açtı.







Bazıları ilk bir saat içinde tükendi. En hızlı satılan parça 15 dakikada tükenen Mum (Anne) yazılı kolye oldu. Bunu gözlükler, jeanler, pantolonlar, loafer ayakkabılar takip etti. En pahalı parça olan 12 bin pound'luk ceket ilk saatlerde tükenmese de tek bir bedeni kalmıştı. Bu yazıyı yazarken son durumu görmek için siteye baktım, ceketin tüm bedenleri satılmıştı. 116 parçalık koleksiyonun 58 parçası 24 saat içinde tükendi. Ya sayıyı az tutarak pazarlamanın 'tükendi' stratejisi uygulanıyor ya da Phobe'yi moda dünyası çok özlemiş.







Tabii meyve veren ağaç taşlanır misali Pheobe Philo özgün olmama hatta kopyalama iddialarıyla da karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada tasarımlarının Bottega Veneta, The Row, Awake Mode, Loewe gibi markaların tasarımlarına benzetildiğini iddia eden içerikler düşmeye başladı. Bu konuyu aslında tek bir cümle açıklıyor; buralar henüz dutlukken Phoebe Philo vardı. Aslında bahsedilen tüm markalara ilham olmuş isimdir kendisi...







Bottega Veneta'dan ilham aldı dense de Bottega Veneta'nın mevcut kreatif direktörü Matthieu Blazy Celine'de kariyer yaptığı dönemlerde Phoebe Philo'nun kreatif direktörlüğü altında çalışmış ve vizyonunu benimsemiş biri.







ANLI ŞANLI BAYRAĞIMIZIN RENKLERİ İLHAM OLDU

Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte haftanın favori renkleri hiç kuşkusuz anlı şanlı bayrağımızın renkleri kırmızı ve beyazdı. Ünlü isimler bu gurur verici günü kutlamak üzere birbirinden çeşitli kıyafetlere ve sahne kostümlerine imza attılar. Arzu Sabancı, Yıldız Tilbe, Başak Dizer Tatlıtuğ, Kurt Tatlıtuğ, Karsu Dönmez, Burak Özçivit, Karan Özçivit, Fahriye Evcen, Nebahat Çehre, Hadise, Begüm Kütük, Safiye Soyman karşıma çıkan ünlü simalar oldu.







Begüm Kütük muhteşem kombiniyle harika bir Cumhuriyet videosuna imza attı.







Edis ve Sıla'nın 100. yıl Cumhuriyet konseri kıyafetleri tek kelimeyle muhteşem. İkisinin de kostümü için Atatürk'ün kusursuz şıklığından ilham alınmış.







Karsu Dönmez, Londra'da Ulusal Tarih Müzesi'nde verdiği Cumhuriyet konserinde Mehmet Korkmaz imzalı bir kostüm giymiş ve ülkemizi tanıtan harika bir video paylaşmış.







Hadise'nin Nihan Peker imzalı kıyafetleri için hem çok çalışılmış hem de büyük emek verilmiş. Atatürk'ün unutulmaz karelerinde gördüğümüz bazı kıyafetleri günümüz çizgileriyle yorumlanmış. Bıçak sırtı ve çok riskli bir düşüncenin, usta ellerle buluşunca anlamlı ve özel bir çalışmaya dönüşüne şahitlik etmiş olduk.







MODA ÖDÜLLERİNİN ADAYLARI AÇIKLANDI

4 Aralık Pazartesi günü Royal Albert Hall'da 2023 Fashion Awards yani Moda Ödülleri sahiplerini bulacak. Tabii ki gözlerim hemen benim için en önemli kategori olan yılın tasarımcısı adaylarına gidiyor. Adaylar; Matthieu Blazy (Bottega Veneta), Miuccia Prada (Prada, Miu Miu), Raf Simons (Prada), Daniel Lee (Burberry), Jonathan Anderson (Loewe, JW Anderson), Sarah Burton (Alexander McQueen).

Yabancı moda sayfalarında yapılan yorumlara baktığımda listede iki kadın olduğu için sevinildiğini ancak ırksal çeşitlilik olmadığı için rahatsız olunduğunu görüyorum. Ayrıca Daniel Lee'nin aday olmak için de erken olduğu düşünülüyor. Bence son koleksiyonlarıyla Miu Miu markasını hem ciroda zirveye çıkarması hem de trend takip eden markadan trend yaratan markaya dönüştürmesiyle Miuccia bu ödülü kimseye kaptırmaz ya da en azından kaptırmamalı diyebilirim.

Ama şayet komite, trend öncüsü bir isim tercih etmek isterse ödül Jonathan Anderson'a gider. Eğer duygusal bir ödül vermek istenirse o zaman Sarah Burton'a gidecektir. Bakalım tahminlerimde haklı çıkacak mıyım?







İLGİNÇ İŞ BİRLİKLERİ İLE MODA AĞINI GENİŞLETİYOR

Kim Kardashian tabiri caizse dünyayı ele geçirme misyonuna hız kesmeden devam ediyor. Markası Skims için yeni hedefi, çıkardığı yeni erkek koleksiyonuyla NBA yıldızları oldu. Skims, NBA, Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ve ABD basketbolunu giydirmek üzere NBA ile uzun süreli bir işbirliğine imza attı. Kim bu kadarla da kalmadı.







Bu iş birliğinin ardından Swarovski markasıyla vücut mücevherleri ve kristal kaplı şekillendirici giysilerden oluşan özel bir koleksiyon için iş birliğine imza attığı haberi geldi. Swarovski'nin kreatif direktörü Giovanna Engelbert, moda dünyasının en elit, gustosu en yüksek kadınlarından biridir. O bile Kardashian ile iş birliği yapıyorsa sanırım evrende bu aileyle sorunu olan bir tek ben kalmışım.

Ama kampanya çekimine laf edemem zira çekimi moda fotoğrafçımız Mert Alaş gerçekleştirmiş.