PELİN KAYA

Gerçek dünyada yapraklar renk değiştirirken ve havada keskin bir soğukluk hissedilirken, moda dünyasında da büyüleyici bir dönüşüm yaşanıyor. Bu sonbahar-kış sezonu, basit dokuları, cesur silüetleri ve büyüleyici renkleri sunuyor. Bu yazımda, içinde bulunduğumuz sezonun trendlerini keşfedeceksiniz. Not almak için kalem kağıtlarınızı hazır edin

SONBAHARIN RENKLERİ

Sonbahar-kış sezonunda, her daim şıklığın temsilcisi olan bordo rengi şimdi zirvede. Bu zengin ve asil ton, özel dikişli palto ve dikkat çeken botlar dahil her şeyi süslüyor, gelenek ile modernliği ustalıkla birleştiriyor. Çok yönlü ve her cilt tonuyla uyumlu olan bordo, her kıyafete derinlik ve sıcaklık katıyor, klasik ve kalıcı bir trend haline geliyor.







Doğa gezintilerini anımsatan lüks kabanlardan sade cazibesini yansıtan dikişli elbiselere kadar, zeytin yeşili, tasarımcıların rafine tarzın resmini çizdikleri tuval haline geldi. Şehir şıklığı ile doğadan ilham alan tasarımlar arasındaki farkı mükemmel bir şekilde kapatırken, modanın hem işlevsel hem de muhteşem olabileceğini hatırlatıyor.







DEVASA VATKALAR

Güç ve özgüven yeniden sahneye çıkarak vatkanın cazibesini simgeliyor. Geçmişten gelen bu cesur trend, yapısıyla ve etkileyici varlığıyla modern silüetleri yeniden tanımlıyor. Vatkalar, gömleklerde, ceketlerde ve elbiselerde dramatik bir ifade verecek. Bu sezon özgüvenli zarafetin ifadesi olan vatkalara gardırobunuzda mutlaka yer verin.







GÖSTERİŞLİ YAKALAR

Sezonun vazgeçilmez aksesuarı olarak öne çıkan parça hiç kuşkusuz fular diyebilirim. Çok yönlü ve zamansız bir klasik olarak, şallar yeni bir anlam ve boyut kazandı. Özellikle Saint Laurent koleksiyonunda her kumaştan gömleğin yakasını yükseltmek için başarılı şekilde kullanılıyor. Barok döneme de atıfta bulunan bu trend zarafeti ve stilin gücünü birleştiriyor.







KOT TAKIMLAR

Modern stilin zamansız özünü yakalayan kotlar bu sezon takım olarak trend oluyor. Kot, eskiden sadece gündelik giyim sembolüyken, dönüştürücü bir evrim geçirerek sofistike ve çok yönlülüğü yeniden tanımlıyor. Ceketleri, pantolonları ve etekleri bir araya getiren bu trend, rahat ile resmi arasındaki farkı mühürleyecek. Toplantı odalarından hafta sonu buluşmalarına kadar cesur bir ifade katacak.







SADE=YÜKSEK ZARAFET

Giyimin temel parçalarını bu sonbahar-kış sezonunda da çokça göreceğiz. Genellikle göz ardı edilen bu zamansız temel parçalar, şimdi stilin ön saflarına yükseliyor ve iyi bir şekilde organize edilmiş bir gardırobun önemini vurguluyor. Her kombini kolay bir şekilde tamamlayan beyaz gömlekten/atletten sadelik yayan klasik pantolona temel parçalar, çok yönlü ve dayanıklı bir gardırop oluşturmanızı sağlayacak. 'Sadelik eşittir yüksek zarafettir' diyeceğiz.







KRAVAT

Valentino'nun da yoğun katkılarıyla zamansız siyah kravatın büyüleyici cazibesi bu sezon hemen göze çarpıyor. Resmi davetler ve galaların cazibesi büyürken, siyah kravat trendi kırmızı halı sahnelerinde parlayacak. Modern kesimlerden cesur aksesuarlara kadar, gelenek ile yeniliği dengeleyen bir trend olacak.







BABET

Bu sezon, rahatlık şıklıkla en sevimli şekilde buluşuyor ve zamansız klasik olan babet, moda severlerin tercih ettiği ayakkabı oluyor. Bu trend zarafeti ve rahatlığı mükemmel bir şekilde harmanlayarak, yüksek topuklardan feragat etmeden stil sunuyor. Sadelikten özgün süslemelere kadar uzanan tasarım seçenekleriyle, babetler her kombini zarafet dokunuşuyla tamamlıyor.







DERİLER CAZİBESİNİ KAYBETMİYOR

Bottega Veneta'nın Matthieu Blazy sayesinde deriyi ustalıkla kullanışı, deri tasarımların daha da cazibe kazanmasını sağladı. Bu sezon deri, cesur sofistike ve asi zarafetin bir sembolüne dönüşerek ana odak haline gelecek. Ceketten pantolona, elbiseden eteğe bu trend iddialı tavır ile zarafeti zahmetsizce birleştiriyor.







MANZARALI GARDIROPLAR

Mevsimin özünü yakalayan trendlerden biri de manzara desenli parçalar oldu. Bu sezon, moda tasarımcıları alışık olmadığımız şekilde bizleri nefes kesen manzaralara ve doğal güzelliklere yolculuğa çıkarıyorlar. Elbiseleri süsleyen muhteşem doğa silüetleri sayesinde elbiseler tuvale dönüşüyor. Sanatın bir yansıması ve modanın kalbinde doğal dünyayı kutlama biçimi oluyor.







FENOMENLER TERCİH EDİYOR

Hiç ummadığım bir anda külot iç çamaşır olmaktan çıkıp günlük yaşamın parçası haline geldi. Miu Miu 2021 sonbaharında sunduğu defileyle alt giyimde boy ölçüsünü belirleyen marka haline gelmişti. Külotları her kumaştan, desenden ve işlemeden mahrum bırakmadan çeşit çeşit tasarladı. Bu trend şu an için sadece ünlüler ve sosyal medyada içerik üreticileri tarafından tercih ediliyor.







LİKİT METAL VE FOLYO GÖRÜNÜMÜ

"Sezonu aydınlatan bir trend yok mu?" derseniz, metalik tasarımlar tam size göre. Geçtiğimiz ilkbahar ilk sinyallerini aldığımız bu trend sonbaharda zirvesini yaşayacak. Abiye seçimlerde artışını göreceğimiz gibi günlük giyimde de favorileriniz arasına girecek. Gümüş elbiselerden dikkat çeken altın vurgulara kadar, bu trend geleceğe dönük estetiği başarılı bir şekilde birleştiriyor.