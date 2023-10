PELİN KAYA

Burberry markasının 70 bin dolar değerindeki bir gece elbisesi global moda sayfalarında viral oldu. İlk gördüğümde acaba elbisenin fiyatı yanlış mı yazıldı diye düşündüm ama hayır her şey doğru. Üstelik elbisede herhangi nadide bir el işçiliği, kumaş ya da değerli taş da kullanılmamış.





Viskoz kumaş üstüne kuş tüyü eklenmiş. İşin bir ilginç ve tuhaf tarafı ise markanın Türkiye sayfasında 70 bin doların karşılığı olarak yaklaşık 2 milyon TL'ye satılması gereken elbisenin 750 bin TL'ye satılıyor olması. Biraz kurnazca davranmak isteyen biri Türkiye'den satın alıp yurt dışında satmayı bile düşünebilir.







ÇAKMACI VICTORIA

Spice Girl grubunda lakabı Posh yani 'havalı cakalı' olan, dünyanın sayılı Hermes çanta koleksiyonuna sahip Victoria'nın bir zamanlar çakma çantacı olduğunu söylesem bana inanır mıydınız?

Şu ara Victoria'nın sahte Louis Vuitton çantası, tüm sosyal medya sayfalarının en gözde konularından biri. Hemen konuya giriyorum.

Marc Jacobs verdiği bir röportajda Victoria ile dostluklarının nasıl başladığını anlatıyor. Victoria'nın basında çıkan bir fotoğrafını görür. Elinde Marc Jacobs'ın Louis Vuitton için tasarladığı çantalardan biri vardır. Ama tek bir farkla.







Louis kelimesinde olması gereken O harfi çantanın üzerindeki yazıda yoktur.

Hemen Victoria ile irtibata geçilir ve çantanın orijinali kendisine hediye edilir. Olay kulağa kötü gelse de bu, güzel bir dostluğun başlangıcına vesile olur.

Hatta dostluk işbirliğine de dönüşür ve Victoria, Marc Jacobs markasının yüzü olur. Ardından her moda severin bildiği, Beckham'ın alışveriş poşetine girerek verdiği ikonik pozla Marc Jacobs 2008 yılı kampanya çekimine imza atarlar.



MESLEĞİNDE 40. YILINI KUTLUYOR

Madonna, geçirdiği rahatsızlık sonrası ertelediği Celebration Tour turnesine Londra'daki O2 Arena'da start verdi.

Konserler sanatçının mesleğindeki 40 yılını yansıtıyor ve yaklaşık 2 saat sürüyor. 24 Nisan'a kadar sürecek turnenin son durağı Meksika olacak.







Madonna da tıpkı Beyonce gibi sahnesinde çocuklarına yer veriyor. Kızları Estere dansta, Lourdes Leon oyunculukta, Mercy James de piyanoda becerisini konuşturuyor.







Sahne kostümlerine baktığımızda ise Madonna'nın sadece kendiyle yarıştığını görüyoruz. Seçimleri ne Beyonce gibi görkemli ve şaşalı ne de Taylor Swift gibi komşu kızı ciciliğinde.

Sahne kostümü denince en ikonik görünümlerin altına imzasını atmış olan Madonna'nın 2023 yılında referansı sadece kendisi oluyor.

1990'da Jean Paul Gaultier tarafından tasarlanan ikonik koni sütyeni bu turne için günümüze uyarlanmış.



YÜKSEK MODADA DEĞİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Alexander McQueen markasının yeni kreatif direktörü Sean McGirr olunca Kering Grup dahil moda endüstrisinin tüm kreatif direktörlerde beyaz ırk erkekler arasından seçim yaptığı ve ırksal ayrımcılığa gittiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.







Çok geçmeden bir başka markada da benzer bir durum yaşandı.

Jeremy Scott'ın 10 senelik görevinin ardından Moschino'nun kreatif direktörü 20 yıldır Gucci'ye emek veren Davide Renne oldu.

Renne, 1 Kasım'da görevine başlayacak ve ilk defilesini Milano Moda Haftası'nda gerçekleştirecek.

Renne'in de beyaz ırktan olması tüm iddiaları kuvvetlendirdi ve sosyal medyada tepki konusu oldu.







Durumla ilgili şahsi görüşüm; Bir kreatif direktörün markaya katacağı değer, vereceği yöndür önemli olan. Deneyimli bir özgeçmiş nasıl göründüğünden çok daha kıymetli olmalı.

Kreatif direktör Nicola Brognano ise yeni jenerasyonun gözde lüks markası Blumarine'den ayrılma kararı aldı. Markadan yapılan açıklamaya göre tasarımcı ve marka, karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırıyor. Peki yeni kreatif direktör kim oldu? Kaynaklar, Walter Chiapponi'nin Blumarine'e yöneldiğini söylüyor.



GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER

Grafik tasarım teknolojileri üreten Adobe firması, yıllık konferansında üretken yapay zekayı kullanarak kullanıcı üzerinde kumaş desenini, renklerini ve stilini değiştirebilen, ışıltılı, gümüş rengi interaktif bir elbise olan Project Primrose'u tanıttı.







Sunumda projedeki mühendislerden biri elbisenin modelliğini yapıyor ve elbise üzerindeyken hareketlerine göre tasarımın karo sıraları gerçek zamanlı olarak değişiyor.







Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Coperni ilkbahar-yaz 2024 defilesinde mankenlerin yakasına iliştirilen AI Pin isimli cihazlar çok dikkat çekti. Bakınca minik bir aksesuvar gibi görünse de bu cihaz resmen cep telefonlarının yerine geçiyor ve cep telefonlarının gerekliliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Telefonların yapabildiği her şeyi bir yüzeye monitörleyebilen bu cihaz ustaca çeviri yaparak bilinmeyen diller konusunda da anlaşmaya yardımcı oluyor. Anlayacağınız teknolojinin geleceği moda endüstrisiyle entegre halde ilerliyor.



AVRUPA MİKROPLASTİĞE DUR DEDİ VE PAYETİ YASAKLADI

Artık Avrupa Birliği'nde moda endüstrisinde mikroplastiklerden oluşan pul, payet, sim ve benzeri ışıltılı detayları satın almak zorlaşacak. Avrupa Komisyonu; moda, kozmetik ve ev eşyaları da dahil olmak üzere farklı sektörlerde mikroplastiklerin kullanımını yasakladı.

5 milimetreden daha küçük boyuttaki mikroplastikler yapılan araştırmalar sonucunda çevreye en çok zarar veren maddeler arasına girdi.







Karar ağustos ortasında yürürlüğe girdi ancak uygulamaya geçiş tarihleri farklı ürün kategorilerine göre değişiklik gösteriyor.

Avrupa; Yeşil Anlaşması ile 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıta olmayı ve, çevreye verdiği zararı azaltmayı hedefliyor. Mikroplastik yasağı da bu anlaşmanın maddeleri arasında önemli yer taşıyor. Bu kararla birlikte moda dünyası ciddi anlamda etkilenecek ve ışıltılı detayların yerini alması için eminim çok daha yüksek maliyetli ama en azından doğaya saygılı teknolojiler geliştirilecektir.