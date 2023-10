PELİN KAYA

Başarılı tasarımcılarımızdan Özgür Masur, cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığı Anatolia (Anadolu) by Özgür Masur koleksiyonunu muhteşem bir defileyle sundu. Masur, "Ülkeme bir armağan" diyerek tanımladığı 100 parçalık koleksiyonunu 100 mankenle tanıttı.

Dünyanın en mistik topraklarına saygı duruşu niteliğindeki koleksiyon, Anadolu'nun geleneksel üretim tekniklerini ve kumaşlarını güncel formlarla buluşturuyor. Ve kadınların bu mirasa kattığı değeri vurguluyor.









Defileyi izlerken adeta Anadolu tarihinin ötesine 100 yıllık bir yolculuğa çıkmış gibiydik.

Tamamı bu topraklarda geliştirilen işleme teknikleri ile yine bu toprakların yetiştirdiği zanaatkarlarla üretilen koleksiyon, Masur'un eşsiz couture yeteneğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.



KIRMIZI HALI NOTLARI

Yepyeni filmlerin vizyona girmesiyle haftayı hareketli galalar ve kırmızı halılarla geçirdik diyebilirim. Sizi üç filmin galasına götürüyorum. İlki bugün vizyona girecek olan 'Atatürk' filmi. Başrolün sahibi Aras Bulut İynemli oldukça klas ve şık görünüyor. Şu ana kadar ünlü Türk erkekleri içinde gördüğüm en şık gala görünümü olabilir.







Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran bir karakterin giyinmesi gerektiği gibi giyinmiş, kendisini gösterdiği özenden dolayı kutlarım. Esra Bilgiç klasik kesim siyah elbisesi ve mücevherleriyle göz kamaştırıcı bir şıklığa imza atmış. Songül Öden de zarif bir hamile şıklığı içinde. Üçüne de benden 10 puan.









Atatürk'ü konu alan bir başka filme 'Son Akşam Yemeği'nin galasına geçiyoruz. Onur Tuna tertemiz ve rolüne yakışır bir şıklık yakalamış. Ama Pelin Akil için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Transparan detaylı elbisesi oldukça karışık detaylar içeriyor. Üstelik böyle bir filmin ağırlığına bu seçimi yakıştıramadım da. Daha zarif çizgilerde klas bir seçim yapmasını beklerdim.







'Çok Aşk' filminin galasında da tüm gözler Büşra Pekin'in üzerindeydi. Son zamanlarda dış görünüşündeki değişimler beğeni topluyor. Ancak gala için yaptığı seçim güzelliğine maske düşürmüş. Çok daha fit görüneceği sade bir model giyebilirdi. Galada dikkatimi çeken bir diğer isim de Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak tanıdığımız Ayça Çağla Altunkaya oldu. Victoria Beckham'dan tercih ettiği mor elbisesi ve kombinleme şekliyle hatasız bir şıklık yakalamıştı.



MAKYAJDAN SIKILDI SIRADA TEKSTİLTEKSTİL VAR

Kurduğu markalarla güzellik sektörünü domine eden Kylie Jenner imparatorluğunu genişletiyor. Bu hafta deri siyah bir trençkot ve kırmızı topuklu ayakkabı giyerek yaptığı sosyal medya paylaşımında Khy isimli yeni markasıyla giyim sektörüne de atılacağının haberini verdi.







Markanın ismi Kylie Jenner'ın takma adından geliyor. Marka, avantgart ve trendlere uygun çizgilerin olacağı, farklı konuk tasarımcılarla işbirliklerinin yapılacağı ve etiketin en fazla 200 dolarda tutulacağı bir stratejiyle çıkıyor.







Jenner koleksiyon için kişisel gardırobundan ve içinde bulunduğu tüm ruh hallerinden ilham almış. Koleksiyonu 1 Kasım'da web sitesinden satın almak mümkün olacak. Özellikle deri parçalar giyilebilir ve başarılı çizgilere sahip. Jenner yeni oyuncağıyla şimdiden büyük sükse yapacak gibi görünüyor.



YİNE BİR RAPÇİYİ KREATİF DİREKTÖR YAPTILAR

Puma, Formula 1 ile işbirliği koleksiyonu için A$AP Rocky ile el sıkışmış. Böylece ünlü rap'çi sınırlı sayıda ürünlerle mayıs ayında piyasaya çıkacak olan spor ve sokak giyiminin kesişimine odaklanan koleksiyonun kreatif direktörü oldu. Koleksiyonda eşofman, yarış eldivenleri ve ayakkabılar olacak.









2024 sezonunu atlattıktan sonra 2025 için de partnerlik devam edecek ve 2025'te devreye yarış kıyafetleri de girecek. Puma'dan yöneticilerin yaptığı açıklamalara bakılırsa, Rocky'nin gelecek için önemli bir yatırım olduğu düşünülüyor.

Bu da Rocky ile işbirliklerinin başka projelerde de devam edebileceği sinyalini veriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Balenciaga'nın kreatif direktörü Demna Gvasalia endüstrinin pazarlama güdülerine teslim olduğuna dair sitemde bulunmuştu. Bu açıklamanın doğruluk payı taşıdığı ortada.

Pazarlamayı kuvvetlendirmek ve satışları artırmak amacıyla popülerliğin daha önem taşıdığı bir dönemin içinde olduğumuz su götürmez bir gerçek.



EN KORKUNÇ PİŞTİ

Son zamanların en riskli, en tuhaf piştisi yaşandı. Ben Affeck'in eski eşi Jennifer Garner, Ben Affleck ile çocuklarının maçına giderken, daha önce Jennifer Lopez'in Ben Affleck'in yanındayken giydiği kombinin neredeyse birebir aynısını giydi.









Üstelik bu, 2005'ten 2018'e kadar Affleck ile evli olan Garner'ın bu ay Lopez'le ilk kez piştisi de değil. Garner, 'Good Morning America' programında Lopez'in bir hafta öncesinde katıldığı ödül töreninde giydiği Bach Mai elbisesini taklit eden çiçekli pembe Valentino eteğiyle de dikkat çekti. Bir kadın neden eski kocasının yeni karısının kıyafetlerine benzer seçimler yapar anlamakta zorluk çekiyorum.



İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ BİR ARADA

Modanın iki süper gücü Londra merkezli Jimmy Choo ve Paris merkezli Jean Paul Gaultier işbirliğine gitti ve kampanya yüzü olarak Kylie Minogue ile çalıştı. Kylie Minogue, her iki markayla da derin kişisel bağlara sahip olmasının yanı sıra yeni koleksiyonun arşivlerden ilham alan ruhunu da derinden benimsiyor.







Markaların paralel giden mirasları ise ortaya ahenkli parçalar sunuyor. Kampanya, her iki markanın iki farklı şehre ait hikayesini, kadınlık, güçlenme ve güven vizyonunuyla bir araya getiriyor. Koleksiyondaki tasarımların fiyatları ise 750 pound (25 bin 648 TL) ve bin 875 pound (65 bin TL) arasında değişkenlik gösteriyor.