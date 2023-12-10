PELİN KAYA

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından, endüstriye fon sağlamak adına düzenlenen 3. Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin gala gecesi, Oscar Ödülleri’nin kırmızı halısını gölgede bırakacak bir performansa sahipti. Adeta Los Angeles’ın MET Gala’sına şahitlik ettik desem abartmış olmam. Gecede yıldızlar geçidi yaşandı. En dikkat çekenleri ve konuşulanları sizler için derledim.

Dua Lipa'nın tercihi Chanel gibi görünmeyen ama Chanel olan nefis bir dantel kıyafetten yana olmuş.







Dua'yı bu ara sık sık Chanel ile görmeye başladık. Yakında bir iş birliği haberi duyarsak hiç şaşırmam.







Billie Eilish beni en şaşırtan isim oldu. Epey kilo vermiş ve yeni haliyle de şahane görünüyor. Jean Paul Gaultier imzalı kıyafeti hem farklı hem de Billie'ye göre bir seçim olmuş.







Selena Gomez gecenin hayal kırıklığı yaratan isimlerinden oldu. Valentino imzalı elbiseyi daha uzun boylu biri giymeliydi. Sanki boynuna yılan dolamış gibi görünmekten kaçamamış.







Kaia Gerber tam bir Celine prensesi olmuş. Her daim zarif ve şık görünmeyi başarıyor. Diğer isimler gibi viral olaylara karışmadığından maalesef yıldızı yeterince parlayamıyor ama bunu umursamıyor olması karizmasına karizma katıyor.







Hailey Bieber yine şık bir Saint Laurent içinde ama artık risk aldığı seçimler yapmaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Çok iyi görünse de aurasını düşük buldum. Yaşını da olduğundan büyük gördüm.







Kendall Jenner, Fendi Couture elbisesiyle iyi görünüyordu ama Kylie Jenner vari bir stille ve makyajla karşımızdaydı. Elbisenin defile görünümüne benzer bir stille kırmızı halıda yürüseydi çok daha rafine bir şıklık yakalamış olurdu.







Natalie Portman'ın Dior elbisesi güzel olmasına güzel fakat benim dikkatimi yüzündeki donuk ifade daha çok çekti. Estetik mi oldu, makyaj kurbanı mı yoksa boşanma evresinin verdiği mutsuzluk ifadesi mi bir türlü çözemedim.



DOĞALLIK YAPAYLIĞA KARŞI

Günümüzde yapay zeka desteğiyle hazırlanan kampanyalar görsel zevk yaşatsa da maalesef akılda kalıcı hisler yaratamıyor.

Hal böyle olunca doğru kurgu yapılmış doğal kampanyaların tadı daha lezzetli oluyor.

Yılın kelimesi de 'kendi gibi, sahici' anlamına gelen 'otantik' kelimesi seçilmişken doğallık ve sahicilik daha da kıymetli olmaya başladı.







Sosyal mecralardan yıllar evvel elini eteğini çeken Bottega Veneta da kurgusu aylar alan sakin ama iddialı bir kampanyaya imza attı. Kendall Jenner ve A$AP Rocky'nin başrolde olduğu kampanyada iki ismin de aylar boyunca üzerlerinde Bottega Veneta varken çekilen paparazzi görselleri derlendi.







Meğerse tüm bu görüntüler markanın 2024 kampanya kurgusunun parçalarıymış.

Geçtiğimiz haftalarda köşemde buna çok benzer bir örneğe yer vermiştim. AVAVAV markası da kampanyası için sahte paparazzi görselleri kurgulamıştı.

Bottega Veneta'nın kampanya kurgusu aylar aldığı için AVAVAV'dan esinlenmiştir denilemez.



İNGİLİZ MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İngiliz Moda Ödülleri, sektördeki en iyi İngiliz ve uluslararası yetenekleri kutlamak için küresel moda topluluğunu Londra'da bir araya getirdi. Tören, yaratıcı yetenekleri öne çıkarmayı ve modada geçen yılı "amaç, mükemmellik ve yaratıcılık" merceğinden incelemeyi amaçlıyor. Sizler için bu geceye ait en dikkat çekici unsurları bir araya getirdim.







Öncelikle gecenin kazananlarına değinmek isterim. Yılın Tasarımcısı JW Anderson ve Loewe markalarıyla Jonathan Anderson oldu. Bu yılın hem en çalışkan hem de ses getiren tasarımcısı olarak oldukça hak edilmiş bir ödül diyebilirim.

İngiliz Kadın Giyim Tasarımcı Ödülü Ferragamo markası ile Maximilian Davis'in, İngiliz Erkek Giyim Tasarımcı Ödülü kendi markası ile Martine Rose'un oldu.

Olağanüstü Başarı Ödülü Valentino Garavani'ye verildi.







Yılın Modeli Paloma Elsesser seçildi. Elsesser, kendi kariyerinin zirvesini yaşadığı bir sezon geçirse de ödülü daha fazla hak eden ve podyumu yerinden oynatan isimler vardı. Sezonun neredeyse tüm defilelerinde yer alan Vittoria Cerretti ya da Anok Yai'nin seçilmesi çok daha doğru olurdu.

Kültürel İnovasyon Ödülü Sam Smith'e verildi. İlginç stiliyle yarattığı farklılık milyonları etkilediği için bu ödüle layık görülmüş olabilir. Ama inovasyon kelimesinin anlamı gerçekten böyle bir şey mi orası tartışılır.







Gecenin en konuşulan isimlerinden biri de Primark'tan yaptığı seçim ve vücut makyajı ile Rita Ora oldu. Pamela Anderson makyajsızlık akımına burada da devam etti.







Gecede bir çok şık vardı ama en şık bulduğum isim Atelier Versace imzalı şahane elbisesiyle Amal Clooney oldu.



ÖZEL GECEDE DİKKAT ÇEKENLER

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin en çok konuşulanlarına ve kırmızı halının en beğenilen isimlerine birlikte göz atalım.







Kırmızı halıda en beğendiklerimin başında Hafsanur Sancaktutan, Pınar Deniz ve halıda görmesek de Serenay Sarıkaya oldu. Hafsanur ve Serenay minimal seçimler yaparken Pınar Deniz'in tercihi gösterişli görünmekten yana oldu.







En hayal kırıklığına uğratanlar Rihanna'dan başarısız şekilde esinlenen ama naftalin kokmaktan kaçamayan İrem Derici, demode assolist görüntüsüyle Yağmur Tanrısevsin, normalde seçimlerini çok sevdiğim fakat bu sefer özen göstermediği ortada olan Afra Saraçoğlu oldu.







Gecede kimsenin itiraz edemeyeceği tek ödül Salih Bademci'nin En İyi Erkek Oyuncu ödülüydü.

Kerem Bürsin'in ödülü karşısındaki İngilizce tepkisi geceye damga vuran olay olurken onun ardından Onur Atilla'nın Bürsin taklidi yüzleri güldürdü.







Pınar Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya sevgi dolu bakışları da gecenin viral anlarından biriydi. İki güzel kadın aynı karede resmen parlamış.







Simay Barlas gecede en çarpıcı güzelliğe sahip ünlüydü. Saint Laurent imzalı elbisesiyle hem duru hem güzel hem de çok zarif görünüyordu.