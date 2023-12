PELİN KAYA

Lüks moda endüstrisinin nimetlerinden yararlanarak statü ve ün kazanan isimler arasına bir yenisi daha eklendi. 26 yaşında, Teksas'ta Ussery Automotive Group araba bayiliğinin varisi, Robert Brockway'in kızı olan Madeleine Brockway, 59 milyon $'lık bir düğün yaparak yılın en pahalı düğününe imza attı. Sosyal medyada viral olmasıyla da verdiği her milyon doların karşılığını almış görünüyor.

Kutlaması, yemekleri ve etkinlikleriyle düğün yaklaşık bir hafta önceden başlamış. Önce Utah'ta Amangiri Resort 4 günlüğüne kiralanarak 3 gecede 'Pink, Marie Antoinette, Uzaylı' temalı 3 parti verilmiş. Ardından özel uçaklarına biniliyor ve yakın kız arkadaşlarıyla Paris'e geçiliyor ve düğüne beş gün kala her güne özel davetler düzenlenmiş.









GELİN ÖN PLANDA

Bu özel organizasyonların içinde lüks adına her detay var. Chanel markasının Couture atölyesinde workshop'a katılmak, Versay Sarayı'nın ziyarete kapalı saatinde en özel bölümü olan Aynalar Salonu'nu ziyaret etmek, düğün öncesi Paris'in en ikonik mimarilerinden birine sahip olan Opera Garnier'de yemek, Eiffel Kulesi'nde özel bir katında verilen yemek, Seine nehri üzerinde kanal teknelerinde verilen akşam yemeği ve bunun gibi daha bir sürü etkinlik düğünün zenginliğine daha da zenginlik katmış.







Konuklar süreç boyunca Airelles Chateau de Versailles'da kalırken, düğün mekanı Chateau de Villette oluyor, gelinlik Dior'dan ve after-party elbisesi Oscar de la Renta'dan seçiliyor, Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine düğünde sahne alıyor. Tüm bu lüks aksiyonun ortasında eksik olan tek bir isim var. O da damat. Ne yazık ki damat Jacob LaGrone epey gölgede kalıyor. Gelin, damadın aksine fazla ön planda ama okuduğum yorumlara göre ailenin serveti epey ses getirmiş. Böyle bir varlığın bir araba bayiliğinden gelemeyeceği yönünde tartışmalar başlamış bile…







DİPNOT

Damat Jacob LaGrone'a düğünden sonra nazar değdi. Mart ayında bir kamu görevlisine yönelik üç ayrı ağır saldırı suçundan dolayı suçlandığı iddia ediliyor. Madelaine Brockway'le geçen hafta yaptığı düğünü viral hale gelen 29 yaşındaki LaGrone, üç Teksas polisini 'bedensel yaralanma' tehdidiyle suçlanmış. LaGrone 20.000 dolarlık tahvil karşılığında serbest bırakılmış. Madeleine de herkese açık olan sosyal medya sayfasını özel duruma getirmiş.



KIZILDENİZ'DE TÜRK RÜZGARI

Bu yıl dördüncü yılını dolduran ve 9 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başladı. Festivalin açılış gününde Türk ünlüler fırtına gibi esti desem abartmış olmam.







Özellikle Hande Erçel ve Meryem Uzerli kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerlerine topladılar. Hande Erçel, yerine uygun, son derece şık, havalı bir seçim yapmış. Bu sefer makyajı kusursuz görünüyor. Bir tek küpesi çok modern kaçmış diyebilirim. Minik mücevher bir küpe tercihi çok daha iyi olabilirmiş.

Meryem Uzerli kırmızı halıda sıkça tercih edilen ve neredeyse bitmek üzere olan kapüşon trendine uygun bir seçim yapmış. Ama bu modelde elbisenin rengini sevemedim. Baskın renklerde makyajın iyi görünmesi çok zordur. Meryem'in sosyal medyada yayılan eğlenceli videolarını daha çok sevdim. Yabancı dil hakimiyetini bu tarz sosyal ilişkilerde çok doğru şekilde kullanıyor. Burak Özçivit ilk gün iki farklı kombin yaptı. Gömlekli olan görünümü de galadaki kahverengi takımlı hali de maalesef epey özensiz ve yetersiz görünüyordu.



YENİ ÇİZME TASARIMI SES GETİRDİ

Louis Vuitton takma bacak görünümündeki illüzyon çizmesiyle kafaları karıştırdı ve sosyal medyada çok ses getirdi. Markanın Sonbahar-Kış 2023 defilesinde görücüye çıkan dana derisinden yapılan bu illüzyonlu çizmeler hem iki farklı uzunluğa hem de iki farklı ten rengine sahip.







Gerçekçi bir çoraplı ayakkabı görünümü verebilmek ve optik yanılsama etkisi elde edebilmek için elle boyanarak hazırlanmış. Bu modeldeki tüm seçeneklerin fiyatı ise 2 bin 470 dolar (71 bin 500 TL) olarak belirlenmiş. Bu tarz tasarımları daha çok yeni jenerasyona ait genç markalarda görmeye alışığız. Bu hamleyle marka kültürünü korumanın yanı sıra yeni jenerasyona da adapte olup viral ürünler çıkarabildiğini kanıtlamış oldu.



ÖDÜL SEZONU RESMEN BAŞLADI

Kırmızı halıya ve modaya doyacağımız aylar sonunda geldi çattı. 10 Mart 2024 günü Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulmasıyla sona erecek olan üç aylık ödül sezonu bu hafta düzenlenen Gotham Ödülleri ile resmen başlamış oldu. Gecenin kırmızı halısında genel olarak klas bir şıklık yakalanmış. Fakat törende en dikkat çeken isimlerden Margot Robbie'ye ayrıca değinmek istiyorum.







Margot'nun kırmızı halıda giydiği özel dikim Prada elbise aslında Barbie filminin tanıtım turları esnasında Türkiye'deki basın toplantısında giyilecekmiş. Fakat Hollywood'da o dönem büyük bir grev olduğu için Türkiye turu iptal olmuş. Barbie'nin bu elbisesi Barbie'nin yaratıcısı Ruth Handler'ın en sevdiği elbiseymiş. Tüm dünya karış karış gezilirken grevin sadece Türkiye'ye ve bu elbiseye denk gelince hatırlanılmış olması üzücü bir detay olmuş.



KONSER TURLARINDA YENİ TREND

Konser turnesini tamamlayan sanatçıların konserlerinin filmini yapması adet haline geldi. Beyonce de Renaissance Turu için bir filmle geliyor. 1 Aralık'ta Amerika ve Meksika'da gösterime giren Renaissance: A Film By Beyonce filminin prömiyeri Los Angeles'ta gerçekleşti. Beyonce prömiyerde giydiği Atelier Versace elbisesinde konser turunun sembol rengi haline gelen gümüş rengi tercih etmiş.







Prömiyer gecesinin kıyafet kodu 'cozy opulence' yani 'rahat zenginlik' idi. Prömiyerde ilginç gizlilik kuralları uygulanmış. Davetin gerçekleşeceği yer 24 saat öncesine kadar davetlilere açıklanmamış. Beyonce kendi açısından gizemi artırmak için kırmızı halıda yürümeyip, davetten ilk görüntüsünü Donatella Versace'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Böylelikle ne istemediği bir fotoğrafla ne de videoyla uğraşmadan geceyi atlatmış oldu.