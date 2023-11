PELİN KAYA

Her yıl mayıs ayının ilk pazartesi gecesi New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen MET Gala'nın yeni teması; Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı olarak belirlendi. Kostüm Enstitüsü'nün kalıcı koleksiyonundan ilham alınan ve bazıları daha önce çok nadir görülen, yaklaşık 250 parça tamamen günümüz teknolojileri yani AI (yapay zeka), CGI (bilgisayar tabanlı görüntü), animasyon, projeksiyon ve ses sistemleri gibi tüm özellikler kullanılarak sergilenecek.







SKANDAL KALÇA

Tabii bu temanın dersini çalışmayan ünlülerde Disney hissiyatı yaratacağına eminim. Disney'in Uyuyan Güzel karakterinin yanı sıra temanın içinde uyku kelimesi var diye Victor & Rolf'un uyku temalı 2005 koleksiyonunda yer alan, yatağını yorganını sırtında taşıyan absürtlükleri bile görebiliriz. Tema, sıkı bir tarih ve moda araştırması gerektiriyor ve aynı zamanda doğayı modanın geçiciliği için bir metafor olarak kullanarak yeniden doğuş ve yenilenme kavramlarını yorumlatmayı amaçlıyor. Giyilecek kıyafetlerin çıkış noktaları Alexander McQueen'in deniz kabuklarından ve kelebek kanatlarından yapılmış elbiseleri ya da narin ipek tül üzerine zengin işlemeli Christian Dior 'Venüs' ve 'Junon' balo elbiseleri gibi tasarımları olmalı.







Sergi 17. yüzyıldan kalma İngiliz Elizabeth dönemi korsajından Phillip Lim, Stella McCartney ve Connor Ives gibi günümüz tasarımcılarına kadar 400 yıllık bir tarihi kapsamış olacak. Öne çıkan diğer parçalar arasında Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hubert de Givenchy ve diğer birçok ikonik moda yaratıcısının tasarımları yer alacak.







Temayı anlamaya çalışırken aklıma ister istemez Kim Kardashian'ın 2022 MET Gala'da Marilyn Monroe olmak isterken ikonik, 2024'ün teması olan uyuyan güzel değeri taşıyan, tarihi eser statüsüne ulaşmış orijinal bir elbiseyi kalçasıyla tahrip etmesi düşüverdi. Bu olay dünya çapında çok yazıldı ve çok eleştirildi. Acaba temanın çıkış noktası bu olabilir mi? Sanat eseri değeri gören bunca elbiseye saygı duruşunda bir tema söz konusuysa insanın aklına bu skandal hareketin düşmemesi çok zor. Fakat bu gerçekse de ortaya çıkan sonuç can sıkıcı bir durum. Zira Kim Kardashian'ın kalçası moda dünyasının en önemli gecesine ilham olmuş oluyor.







YİNE KONUŞULMAYI BAŞARDI

Balenciaga ne yapıyor, ne ediyor bir şekilde konuşulan marka olmanın yolunu buluyor. "Pazarlamadan anlamam ve hiçbir tekniğini sanatıma karıştırmam" diyen Kreatif Direktör Demna Gvasalia pazarlamanın en cilveli haliyle karşımıza dikiliveriyor. Moda dünyasının radarına bu sefer de 'havlu etek' düştü. Evet, yanlış okumadınız. Hepimizin bir şekilde evinde, banyosunda olan havlu bu marka sayesinde bir anda sokak modasının en ilginç parçası haline geliverdi.

Havlu eteğe sosyal medyada gelen yorumlar oldukça esprili. Markanın koleksiyon değil de sosyal deney yaptığını düşünenler çoğunlukta. Şahsen ben de böyle düşünenlerdenim. Zira Gvasalia'nın bu zamana kadar yaptığı her absürt tasarım moda dünyasında benzer şaşkınlık ve etkiyi yaratıyor. Kreatif direktörün amacı da tıpkı bu şekilde şaşırtmak, eleştiri yoluyla konuşulmak ve ilgiyi hep üst seviyede tutmak.







MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi'nin düzenlediği CFDA Moda Ödülleri Gala gecesinin kazanan tasarımcıları; erkek giyiminde Willy Chavarria, kadın giyiminde Khaite markası adına Catherine Holstein oldu. Yılın Uluslararası Tasarımcısı ödülünün sahibi de Loewe marksıyla J.W. Anderson'ın oldu. Gecenin kırmızı halısı da renkli anlara sahne oldu. Öne çıkan isimleri sizler için derledim.

Demi Moore yine harika görünüyor. Yaşının en iyi haliyle görünmek için her ne yapıyorsa başarılı sonuçlar aldığı ortada.







Ralph Lauren imzalı denim elbise tek başına başarılı bir tasarım olabilir ama kesinlikle Anne Hathaway'in elbisesi değil. Bu tasarım daha uç tarza sahip biri ile çok daha iyi görünebilirdi.







Yılın Moda İkonu ödülü de Serena Williams'a verilmiş. Serena'nın moda ikonu statüsünde olabilecek ne gibi bir özelliği oldu diye düşünüyorum ama bir türlü sebebini bulamıyorum. Herhalde verecek kimseyi bulamadılar. Evet tenis kortlarında yaptığı ilginç seçimlerle spor dünyasında kadınlar için öncü bir duruşu olmuştur ama bunu keşke aktif sporculuğu zamanında yapsalarmış.







Gwyneth Paltrow'dan nefis bir sessiz lüks stili gelmiş. Klas, zamansız, zarif ve şık görünüyor.







SANAT VE FİLM GECESİ MODA İLE HARMANLANDI

Los Angeles County Sanat Müzesi'nde Gucci'nin ev sahipliğinde düzenlenen LACMA Sanat + Film gecesinin kırmızı halısı adeta yıldızlar geçidi gibiydi ama şıklık var mıydı orası tartışılır. Gecede sadece tek bir ismi beğendim diyebilirim o da ev sahibi markadan giydiği elbisesi ile Lupita Nyong'o oldu.

Gecede en hoşuma giden detay; Gucci'nin yeni Kreatif Direktörü Sabato De Sarno'nun ilk LACMA gecesini oldukça zekice değerlendirmiş olması. İlk koleksiyonunu sunduğunda içinde abiye/gece giyim parçaları olmadığından yakınmıştım. Meğerse bu koleksiyonun sunumunu ana sponsoru olduğu LACMA Sanat+Film gecesine saklamış ve marka dostu olan ünlü isimleri koleksiyonun parçalarıyla giydirerek planlamış.