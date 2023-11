PELİN KAYA

Geçen hafta detaylıca yer verdiğim Suudi Arabistan'ın merhum Kralı Fand'ın milyarder danışmanı Nasser Al-Rashid 'in eski eşi ve ciddi bir couture koleksiyoneri olan Mouna Ayoub'un, 252 parçadan oluşan Karl Lagerfeld dönemine ait Chanel Haute Couture koleksiyonunun açık artırması büyük ilgi gördü.







Paris'te Pavillon Gabriel'de düzenlenen müzayedede 252 parçanın tamamı satıldı. Toplamda 1,5 milyon euro (47 milyon 166 bin TL) gibi net bir gelir elde edildi. Yıldız parça olan ve açılışı 150-200 bin euro 'dan verilen Coromandel ceket tam tamına 312.000 euro 'ya (9 milyon 810 bin TL) satıldı.







Mouna Ayoub'un bu müzayede sonrası elinde hiç vintage Couture parçası kalmadı sanmayın. 252 Chanel tasarım ile yolları ayrıldıktan sonra bile hâlâ yaklaşık 2 bin 500 adet kadar farklı Haute Couture parçalarına sahip olduğu ve daha bir çok parçanın da koleksiyonuna ekleneceği söyleniyor.



HAYRANLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDE

Ünlü aktör Timothee Chalamet'nin yeni filmi Wonka için yaptığı Japonya ziyaretindeki stili haftanın gündemindeydi. İlk gün 3000'luk (96 bin 300 TL) bir lateks ceketle görüldü. Ceketin Avellano markasına ait olduğu anlaşıldığı an Chalamet'nin fanları sinir krizi geçirmeye başladı.







Çünkü bu çok da bilinmeyen markayı tercih eden ünlü isim kim? Tabii ki lateks kraliçesi Kim Kardashian'dan başkası değil. Kylie Jenner ile ilişkisiyle Kardashian ailesine vizyonu ve stiliyle pozitif anlamda etkisi olur diye beklerken Chalamet'nin Kardashian'lardan etkilendiğini görmek fanlarını çıldırttı.







Paul King tarafından yönetilen, 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' kitabından uyarlanarak hazırlanan Wonka filminin prömiyerinde ise tercihi yine lateks malzemeden oldu. Prada imzalı leylak rengi tulumuyla yine özgün yine farklı bir görünüm yakalamayı başarmıştı.



RESMİ ZİYARETTE ŞIKLIK YARIŞI

Güney Kore'nin popüler kültüre etkisi İngiltere'deki resmi ziyarete de sirayet etti. Dünyanın en ünlü pop müzik gruplarından biri olan Blackpink, İngiltere sarayına yapılan ziyarette Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol ve First Lady Keon-Hee Kim'e eşlik ettiler. İlk gün gerçekleşen karşılama töreninde Galler Prensesi Catherine hem şıklığıyla hem de fiziğiyle adeta şov yaptı.







Kırmızı elbisesiyle tüm gözleri üzerinde topladı. Elbise modeliyle sadece şıklığını konuşturmadı, Kraliyet kurallarını biraz esnetiyor olması da dikkatlerden kaçmadı. Ölçülü dekoltenin şıklığı nasıl parlattığının muhteşem bir örneğini sunmuş. Akşam yemeğinde ise çok daha geleneksel bir seçim yapılmış. Yine oldukça şık ve zarif görünüyor.







Eyalet ziyafetinde en az Kate hatta belki de daha fazla dikkati toplayanlar tabii ki Blackpink grubunun 4 üyesi oldu. Hepsi Kraliyet standartlarına uygun görünümlerle davete katılmış. Jisoo'nun tercihi Dior, Lisa'nın tercihi Georges Hobeika, Rose'un tercihi Saint Laurent, Jennie'nin tercihi ise Toni Maticevski markasından olmuş. İkinci gün Kral Charles'tan onursal rozetlerini alan grup üyeleri Kralın huzuruna tam da olması gerektiği gibi her detayına dikkat edilmiş, üzerinde çalışılmış bir şıklıkla çıktılar. Tam anlamıyla 'dört dörtlük' bir görünüme imza attılar. Popüler kültür sayesinde ziyarette hem yaşça daha genç kesimin ilgisi toplanmış oldu hem de her anları dünya çapında bir ilgi ve merakla takip edildi.



GÜZELLİK YARIŞMALARI GÜNCELLENİYOR

2023 Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında kalıpları yıkan bir olaya şahit olduk.

Hatta öyle ses getiren bir durumdu ki neredeyse Kainat Güzeli seçilen ismi bile gölgede bırakacaktı.

Nepal adına yarışmaya katılan Jane Dipika Garrett yarışmada alışık olduğumuz standart güzellik algısının dışında bir görünüme sahip olmasına rağmen hem kendi ülkesinde derece kazanmayı başarmış hem de global sahnede Miss Universe 2023'te yarışmaya hak kazanmış.







Hatta finale kadar ilerleyip son 20 yarışmacı arasına da girdi. Güzellik yarışmaları hala eski kuralcı duruşlarını koruyor, yaş ve belli fiziksel ölçü sınırları içinde kalıyordu.

Yarışmada yıllardır süregelen 28 yaş sınırı ortadan kalktı. Beden ve boy uzunluğu kısıtlaması olmadığı açıklandı.

Anlayacağınız fiziki hiçbir özellik artık Kainat Güzeli seçilmeye engel olmuyor.

Miss Nepal'in yarışmaya damga vurduğunun bir diğer kanıtı da bu yılki yarışmayı anlatmak için sözlerime onunla başlamış olmamdı. Fakat yarışmanın kazananına da değinmeden olmaz.







Nikaragua'dan 23 yaşındaki mental sağlık aktivisti Sheynnis Palacios geldiği ülkede mental sağlığa yeterince önem verilmediğinden bu yönü geliştirme misyonuyla şampiyonluğun verdiği güç ile projelerde yer alacak.

Ülkece Miss Universe yarışmasını ve katılan yarışmacılarımızı ilgiyle takip etsek de bu yıl ülkemizde güzellik yarışması henüz gerçekleşmediğinden Miss Universe yarışmasına bizden bir yarışmacı çıkaramadık.



ZEKİ VE ESPRİLİ REKLAMLAR KAZANDIRIYOR

Victoria Beckham, 'Beckham' belgeselinde sosyal medyada çok ses getiren sahnesini zekasını kullanarak satışa dönüştürdü. Belgeselde Victoria aslında mütevazı ve çalışan sınıf bir aileden geldiğini anlatmak isterken David Beckham, Victoria'nın cümlelerine esprili şekilde araya giriyor, babasının onu okula hangi arabayla bıraktığını soruyor.







Victoria'nın cevabı tabii ki de zengin sınıftan geldiğini kanıtlayan "My dad had a Rolce Royce" (Babamın Rolce Royce'u vardı) oluyor. Bu sahne sosyal medyada da viral olunca Victoria hemen bu cümleyle kendi markası altında 110 pound (yaklaşık 4 bin TL) değerinde bir tişört çıkarıyor. Tabii ki hemen stokları tükeniyor.







Eğlenceli bir pazarlama hikayesi daha var. Sizlerle köşemde Balenciaga'nın 925 $'lık (26 bin 700 TL) havlu eteklerinin ne kadar viral olduğunu paylaşmıştım. IKEA resmen Balenciaga'nın ürününü 16 euro'luk (505 TL) havlu etek paylaşımıyla ti'ye aldı.







Bu kadar fazla para vermeyin gelin normal fiyatla bizden alın, 2024 trendlerinden de geri kalmayın diyor marka.

DİPNOT: Bu havlu etek trendini sadece Balenciaga'da görmeyeceğiz. Prada ve Ludovic de Saint Sernin markalarının da koleksiyonlarına katmasıyla önümüzdeki sezon itibariyle birbirinden ilginç havlu kombinlerine şahit olabiliriz.