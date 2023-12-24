PELİN KAYA

Karın beyaz örtüsü yanında ünlülerin stil oyunları başladı! Kışın büyüleyici atmosferiyle ünlülerin gözdesi haline gelen, Amerika'nın Colorado Eyaleti'nde konumlanan Aspen, Kendall Jenner ve Hailey Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayarak, sezona havalı bir başlangıç yaptı.







Özellikle Kendall Jenner'ın üzerinde görülen kürk görünümlü ama aslında yüzde yüz yün kumaştan, 3 rengi elle boyanan, 18 bin pound değerindeki (663 bin TL) Phoebe Philo imzalı şahane kaban tüm dikkatleri üzerine çekti. Acaba Phobe, yün malzemesine hayvan kürkü kadar değer biçerek gerçek kürk sorununu çözebilmeyi planlamış olabilir mi? Zira birçok varlıklı ve varlığını dış giyimine yatırım yapmak isteyen isim, etik kaygılardan dolayı gerçek kürk tercih etmiyor. Ya da umursamayıp gösteriş yapmak uğruna gerçek kürk tercih ediyor. İki tarafı da memnun edecek bir alternatif şimdiye kadar öne çıkmamıştı.







Phoebe Philo'nun bu tasarımı her iki tarafı da memnun edecek ve moda dünyasında devrim yaratacak türden diyebilirim. Birçok yüksek moda markası da eminim meydanı boş bırakmamak için alternatiflerini benzer hammaddelerle tasarlamaya başlayacaktır.

Aspen'de tek kişilik defileyi yapanın sadece Kendall Jenner olduğunu sanmayın. Hailey Bieber da tatil yaparken kışlık koleksiyonunun en şık parçalarıyla çarpıcı görünümlere imza attı. Bieber, Ferragamo marka gri kabanıyla Jenner'a yakın bir gösterişle salındı. İkili için sosyal medya hesabımda takipçilerimin oyladığı minik bir anket de yaptım. Kazanan yenilikçi seçimiyle Kendall Jenner oldu. Benim Aspen şıklığı tercihim de takipçilerim ile aynı. Zira Kendall'ın dış giyim seçimleriyle ortaya koyduğu stil şovu Hailey'in şovundan çok daha etkileyici.





EN ÜNLÜ INFLUENCER'IN DOLANDIRICILIK SKANDALI



Influencer'lık mesleğini başlatan, influencer'ların yüksek moda markalarının gözünde statüsünü sağlamlaştıran, dünyanın en ünlü markalarıyla iş birliği yapıp, en ünlü moda dergilerine kapak olan, influencer'ların en çok kazananı Chiara Ferragni'nin skandalı, sosyal medya camiasında deprem etkisi yarattı.







Ferragni'ye ait iki şirket ve Balocco firması, geçen kasım ayında kemik iliği kanseriyle mücadele eden çocukların tedavisine yardım amaçlı ürün satışı başlatmış ve bu satıştan 1 milyon Euro'nun üzerinde kâr elde etmiş. Ancak elde edilen gelirin hastaneye aktarılmadığı, bağışların gerçekleşmediği ortaya çıkmış. Bu nedenle kendisine 1 milyon Euro yani yaklaşık 32 milyon TL ceza kesilmiş. Ayrıca, kendi bağışını yaptığını iddia etmiş fakat yapılan araştırmalarda böyle bir bağışın gerçekleşmediği de ortaya çıkmış.







Olayların ardından Chiara, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tüm suçlamaları kabul edip özür diledi. Video içerisinde, bahsi geçen çocuk hastanesine 1 milyon Euro bağışlayacağını, ancak cezanın ağır olduğunu düşündüğünü belirterek mahkemeye başvuracağını dile getirdi. Video altındaki yorumları incelediğimde, herkesin itiraf ve özür dilemesinden ötürü Chiara'yı takdir ettiğini gördüm. Ancak, bu eylemin hangi vicdanla yapıldığını sorgulayanlar çok azdı.

Bir insanın bir çocuk hastanesi için başlattığı bağışı cebe indirmesi ya da bağış yapacağını söyleyip yapmaması için gerçekten kötü olması gerekir. Kendisine duyduğum tüm sempati bu vicdansızlığı ile yerle bir oldu. Dünyanın en büyük gözlük üreticilerinden Safilo da benim gibi düşünüyor olacak ki gözlüklerinin tasarımını, üretimini ve distribütörlüğünü yaptığı Chiara Ferragni ile dolandırıcılık olaylarının ardından sözleşmesini feshetti. Eminim çalışmaya son veren sadece Safilo olmayacak.

Sosyal medyada son derece duyarlı biriymiş gibi gözüken, yıllardır böyle bir persona yaratmak için büyük emek harcayan ve bunda başarılı da olan Chiara bakalım bu korkunç skandalı atlatıp yine eski günlerine dönebilecek mi?