PELİN KAYA

Cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatının önde gelen simaları Harper's Bazaar dergisinin Women of the Year (Yılın Kadınları) gecesinde ödüllerine kavuştu. Yıla damgasını vurmuş önemli isimler itibar tazelerken, kırmızı halıda da sıkı bir şıklık yarışı yaşandı.

En dikkat çeken ödüller ve sahipleri; Yılın İlham Vereni Gülse Birsel, Global İkon Karolína Kurková, Yılın Yükselen Yıldızı Özge Yağız, Yılın Modelleri Ece & Esin Bıçak, Kariyer Ödülü Isabeli Fontana, Yılın Oyuncusu Tuba Büyüküstün, Yaşam Boyu İkon Ajda Pekkan ve Yılın Erkeği Kenan İmirzalıoğlu oldu.







Kırmızı halıda en beğendiğim isimler hiç kuşkusuz Özgür Masur imzalı elbisesiyle Ece Sükan ve Salih Balta imzalı elbisesiyle Gülcan Arslan oldu. İkisi de hem iddialı, hem dikkat çekici hem de şık olmayı başarmış.

Ajda Pekkan uzun zamandır modaya hizmet eden köklü seçimlerden ziyade şöhret olmak isteyen isimsiz markalarla çalışmayı tercih ediyor.







Bu nedenle kendisine Moda İkonu ödülünü vermek zor olsa da 60 yıllık kariyeri, yaşam boyu Süperstar oluşu, her adımı ve sektöre yön vermesiyle Yaşam Boyu İkon ödülünü sonuna kadar hak eden tek isimdir benim için. Geceye de son zamanlarda gördüğüm en şık haliyle katıldı. Saç modeli, makyajı, genç ruhuna gençlik katan heyecanı, konuşması ile muhteşem bir Ajda Pekkan izledik o gece.







Kulağıma gelenler doğruysa, piştiye kurban gitmemek adına Tuba Büyüküstün'ün kıyafeti son anda değişikliğe uğradı. Bu gibi durumlarda stil danışmanının mahareti daha da önem teşkil eder. Hemen hızlı bir operasyonla gecede giydiği elbise eline ulaştırılmış. Belli ki iddialı saç modeli ilk elbise için düşünülmüş. Giydiği elbise için aşırı olmuş diye düşünsem de güzelliği karşısında pek de önem teşkil etmiyor.

Birce Akalay beni kararsız bırakan isimlerden. Çıplaklığın normalleştirildiği günümüzde Birce Akalay'ın seçimi kamu spotu gibi gayet güçlü bir mesaj içeriyor. Belki hiç de öyle bir mesaj vermek gibi bir kaygısı yok ama ben bu kıyafet için böyle düşünmek istiyorum. Kendinden emin duruşu da işin bonusu olmuş.







Gülse Birsel hoş bir görüntü içinde. Tek nazarlık çantası olmuş diyebilirim. Çanta seçiminde daha abiye bir model beklerdim. Ayrıca Birsel'i bir de bu elbisenin maksi boy haliyle görmeyi çok isterdim.

Sinem Kobal Magda Butrym imzalı floral detaylı kırmızı mini elbisesini mevsime uygun şekilde ve olması gerektiği gibi kombinlemiş. Fiziğinin güzelliğini en doğru şekilde ortaya koymayı başarmış.



SKANDAL KAMPANYA DÜNYAYI SARSTI

Global perakende devi Inditex'in en popüler markası Zara, heykel temalı olarak lanse ettiği ve yeni ceket koleksiyonunu tanıttığı son kampanyasıyla resmen ikinci Balenciaga vakasına imza attı. Balenciaga aylar evvel yanlış kampanya kurgusuyla adını çocuk istismarı haberlerine karıştırıp itibarını bir anda yerle bir etmişti.







Zara'nın çekimlerde kullandığı heykel ve alçı dekorların kullanılışı ve sarılış şekillerinin Gazze'deki kefenli görüntülere benziyor olması ve bir görseldeki alçı parçasının Filistin haritasını andırması tüm dünyada büyük tepki çekti. Zara'nın baş tasarımcısı Vanessa Perilman'ın 2021 yılında İslamofobik ve Filistin karşıtı söylemlerinin ortaya çıkması tepkilerin dozunu daha da sertleştirdi. Markanın ilk hamlesi iddialara karışan tüm fotoğrafları sosyal medya sayfasından kaldırmak oldu. Ardından sessizlik dönemine geçildi. Ne zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde mağazalar önünde tepki gösterileri başladı o zaman markadan beklenen açıklama geldi. Dişe dokunmayan ve bence son derece ruhsuz bir ifadeyle özür mektubu yayınlandı. Kampanyanın savaş görüntülerinden önce, temmuz ayında tasarlandığı ve eylül ayında fotoğraflandığını, dekorların tamamen sanat amacı güttüğünü, söz konusu savaş görüntüleriyle ilgisi olmadığı açıklandı. Benzerlik unsuru taşıyan görseller için özür dileyip görselleri kaldırdıklarını dile getirdiler. Markanın sosyal medya sayfalarına eleştiri ve boykot söylemi içeren yorumlar gelmeye devam ediyor. Bir perakende devinin dinmek bilmeyen tepki ve öfke ile nasıl başa çıkacağı da ayrı bir merak konusu.



2024'ÜN RENGİ BELLİ OLDU

21 senedir her sene olduğu gibi küresel renk seçimlerinde ilham otoritesi olmuş, birçok alanda doğru renk iletişimini sağlayan Pantone, 2024 yılının rengini seçti; Peach Fuzz (Şeftali Tüyü).







Ruhu, zihni, bedeni ve kalbi zenginleştiren kadifemsi yumuşak bir şeftali tonu olan bu renk, sevdiklerimizle birlikte olma arzumuzu ve bunun yarattığı duyguları vurguluyor. Peach Fuzz, hassasiyet hissi veren, şefkat, paylaşım, topluluk ve işbirliği mesajını sağlıyor.







Her sene olduğu gibi yılın rengi açıklanınca bu rengi ilk kimin giyeceği de merak edilenler arasında olur. Çok geçmeden tona en yakın tercihi yapan ünlü belli oldu. Son dönemin popüler oyuncularından Sydney Sweeney, başrolünü oynadığı filmin basın turunda giydiği Versace kıyafeti ile güzel bir başlangıç yapmış oldu.



TEK KİŞİLİK SESSİZ LÜKS DEFİLESİ

Kendall Jenner'ın sokak stilinde Bottega Veneta için sergilediği hünerler ve sessiz lüksü kusursuz taşıyışı endüstrinin en yeni yüksek moda markası Phoebe Philo'nun dikkatinden kaçmamış olacak ki,







Jenner son zamanlarda markanın en gözde ve klas parçalarıyla adeta tek kişilik defileye imza atıyor. Markanın tasarımlarını sokak stilinde ilk kez giyen ünlü isim olma özelliğini taşıyan Jenner, şimdiye kadar iki farklı görünüme imza attı.







İkisinde de ortak seçimi pelerin detayından yana oldu. Marka ve Jenner arasında duyurulmuş herhangi resmi bir işbirliği olmasa da bu görünümlerin ve tercih edilmelerin sonunda bol sıfırlı bir iş birliği gelirse çok da sürpriz olmayacaktır.