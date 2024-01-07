PELİN KAYA

Sahne ışıkları altında parlayan ünlü isimler, yeni yılın başlangıcını coşkuyla kutladılar ve göz kamaştıran kıyafetleriyle geceye renk kattılar. Yılbaşı gecesinde yıldız isimler sadece performanslarıyla değil, aynı zamanda giydikleri kıyafetleriyle de konuşuldular, tarzlarını ve zevklerini bir kez daha gözler önüne serdiler. Gösterişli elbiselerden iddialı seçimlere, taklitlerden hayal kırıklığı yaratanlara, yılbaşı gecesine damgasını vuran isimlere gelin birlikte göz atalım.

Şifanur Gül

Son zamanlarda giyimini sıkı takibe aldığım yükselen yıldız Şifanur Gül iddialı ve farklı bir tarz ile karşımızda.







Saçı ve makyajıyla ortaya koymak istediği asi havada oldukça başarılı olmuş.







Evrim Alasya

Evrim Alasya klasik ve asil bir seçimle hatasız bir şıklık yakalamayı tercih etmiş.







Özge Özacar

Bu yıl yıldızı parlayan isimlerden ve bizi yurt dışındaki davetlerde de başarıyla temsil eden Özge Özacar diğer isimlere göre sade bir görünüm tercih etse de Balmain marka elbisesiyle zarif bir şıklık yakaladığı ortada.







Devrim Özkan

Yılbaşı ekranlarında şıklık için bir genelleme yapmam gerekirse, herkes çok hoştu! Fakat en şık üç ismi vermem gerekirse siyah renk seçimleriyle Özgü Kaya, Devrim Özkan ve Ceren Karakoç diyebilirim.







Ebru Gündeş

28 yıl önce sevgili olduğu Kerem Alışık ile ekranlarda yeniden buluşan ve akıllara kazınacak anlar yaşayan Ebru Gündeş şıklığıyla da öne çıkan isimlerdendi. Tulumunu yakıştırdım, kırmızı detayı da ayrı bir hava katmış.







Meryem Uzerli

Meryem Uzerli gecede hem güzelliği hem de tavırlarıyla sempatisini gözler önüne serdi. Altın rengi elbise tercihiyle de oldukça hoş görünüyordu.







Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu'na kırmızıyı çok yakıştırdım. Elbisesinin modeli de doğru bir seçim olmuş.







Ebru Yaşar

Ebru Yaşar kendi stiline uygun bir seçim yaparken şıklığından da ödün vermemiş. Beğendiğim isimlerden biri oldu Yaşar.







Gupse Özay

Gupse Özay müthiş bir güzellikle yeni yıla giriş yaptı desem abartmış olmam. Enerjisi, aurası ve bunlara uygun kıyafet seçimiyle gecenin en iyilerindendi.







Ceyda Düvenci

Ceyda Düvenci de son günlerde güzelliğine güzellik katanlardan. Boşanmak bazı kadınlara gerçekten iyi geliyor. Yılbaşı gecesi yaptığı seçimler de oldukça yerinde görünüyor.







Buse Meral

Buse Meral genel olarak hoş görünse de çarpıcı güzelliğini daha parlatacak bir seçim yapabilirdi.







Gülşen

Ekranlara değinip sahne kostümlerini es geçmek olmaz. Sahnelerin en kaliteli şıklığı hiç kuşkusuz Gülşen'e ait. Raisa&Vanessa ve Generation78 seçimleriyle çok iyi görünüyor.







Aleyna Tilki

Ekranların hayal kırıklığı yaratan isimleri hiç kuşkusuz 2000'lerde kalan, naftalin kokulu y2k stili ile Aleyna Tilki ve üzerine hiç yakışmayan elbise seçimiyle Deniz Seki oldu.







Sıla

Sıla özenli görünse de daha şık bir seçim yapmasını beklerdim.







Derya Uluğ

Derya Uluğ'un tarzını genelde beğenirim ama bu sefer elbisesinin tasarımını beğenemedim.







Selen Görgüzel

Jennifer Lopez demişken, yılbaşı gecesinde kendisinin Jennifer Lopez'den daha iyi olduğunu söyleyen bir Selen Görgüzel de vardı.







İrem Derici

İrem Derici'yi resmen Hadise sandım. Elbisesinden duruşuna adeta onun enerjisine bürünmüş gibiydi.







Simge Sağın

Simge Sağın'ın sahnesinin Çeşme'de olduğunu bilmeseydim Raisa&Vanessa elbisesini yetersiz bulabilirdim. Çok beğenmedim.







Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy'un seçimi Jennifer Lopez'e göz kırpıyor. Fakat başarılı olmuş mu orası tartışılır.







Aşkın Nur Yengi

Aşkın Nur Yengi maalesef hayal kırıklığı yarattı. Gereğinden fazla gotik bir havaya bürünmesi ve bedenine uyumlu olmayan kesimde giyinmesi olumsuz bir görüntüye sebep olmuş.